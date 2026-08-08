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Новости

Пожары вспыхнули на Ильском и Сызранском НПЗ после воздушной атаки. Минобороны РФ отчиталось о перехвате почти 400 дронов

The Insider
Пожар в районе Сызранского НПЗ. Фото: Exilenova+ / Telegram

Пожар в районе Сызранского НПЗ. Фото: Exilenova+ / Telegram

В ночь на субботу, 8 августа, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Самарской области. Пожар на Ильском НПЗ подтвердили региональные власти. Возгорание на Сызранском НПЗ издание ASTRA установило по кадрам очевидцев.

Пожар на Ильском НПЗ вспыхнул после падения обломков дрона, утверждают в краснодарском оперативном штабе. Как минимум пять человек пострадали, их состояние не уточняется. Масштабы повреждений предприятия власти также не раскрыли.

The Insider изучил данные NASA Firms. Система спутникового мониторинга пожаров пока не зафиксировала тепловых аномалий на территории завода за последние сутки. Ближайшая отметка находится примерно в трех километрах к северу от предприятия. При этом отсутствие аномалии не опровергает сообщения о возгорании: спутник мог пролететь над этой территорией уже после ликвидации огня или не зафиксировать непродолжительный пожар.

NASA Firms / The Insider

NASA Firms / The Insider

В Самарской области беспилотники атаковали промышленное предприятие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он не называл сам объект и лишь предупредил, что публиковать фотографии и видеозаписи с места атаки запрещено.

The Insider изучил данные системы NASA Firms, которые показывают источники интенсивного теплового излучения непосредственно на территории Сызранского НПЗ. Спутники рано утром зафиксировали на территории предприятия несколько тепловых аномалий.

Тепловые аномалии на территории Сызранского НПЗ, зафиксированные спутниками

Тепловые аномалии на территории Сызранского НПЗ, зафиксированные спутниками

NASA Firms / The Insider

Astra изучила кадры очевидцев и установила, что черный дым поднимается с территории Сызранского НПЗ. Местные жители рассказали изданию, что после включения сирены услышали не менее десяти взрывов.

Пожар в районе Сызранского НПЗ

Пожар в районе Сызранского НПЗ

Astra / Telegram

Пожар в районе Сызранского НПЗ
Пожар в районе Сызранского НПЗ
Пожар в районе Сызранского НПЗ
Пожар в районе Сызранского НПЗ
Пожар в районе Сызранского НПЗ
Пожар в районе Сызранского НПЗ

Оба атакованных НПЗ ранее уже неоднократно попадали под удары. Как писал Reuters, Сызранский завод мощностью 8,5 млн тонн нефти в год полностью остановил переработку после атаки в середине июля, при которой была повреждена одна из установок первичной переработки. Новый пожар на предприятии произошел 4 августа, а Ильский НПЗ до нынешней атаки в последний раз горел 10 июля.

Липецкая область также подверглась атаке беспилотников. По утверждению губернатора Игоря Артамонова, в Задонске в результате падения БПЛА пострадали два человека — мужчины 50 и 28 лет, которых доставили в больницу с ранениями. По словам главы региона, в городе повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Другой беспилотник упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом, предварительно, никто не пострадал.

В Минобороны РФ отчитались о перехвате почти 400 беспилотников над несколькими регионами, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, а также аннексированным Крымом и Азовским морем.

После публикации ночной сводки мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще о девяти беспилотниках, летевших в сторону столицы. По его словам, все они были сбиты.

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