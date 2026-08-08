Пожары вспыхнули на Ильском и Сызранском НПЗ после воздушной атаки. Минобороны РФ отчиталось о перехвате почти 400 дронов

В ночь на субботу, 8 августа, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Самарской области. Пожар на Ильском НПЗ подтвердили региональные власти. Возгорание на Сызранском НПЗ издание ASTRA установило по кадрам очевидцев.

Пожар на Ильском НПЗ вспыхнул после падения обломков дрона, утверждают в краснодарском оперативном штабе. Как минимум пять человек пострадали, их состояние не уточняется. Масштабы повреждений предприятия власти также не раскрыли.

The Insider изучил данные NASA Firms. Система спутникового мониторинга пожаров пока не зафиксировала тепловых аномалий на территории завода за последние сутки. Ближайшая отметка находится примерно в трех километрах к северу от предприятия. При этом отсутствие аномалии не опровергает сообщения о возгорании: спутник мог пролететь над этой территорией уже после ликвидации огня или не зафиксировать непродолжительный пожар.