Удар дрона вывел из строя ключевую установку Кстовского НПЗ, одного из крупнейших в РФ, почти на два месяца — «Медуза»

Поврежденная дроном установка первичной переработки нефти АВТ-6 на Кстовском НПЗ оставалась отключенной спустя почти два месяца после атаки. Об этом свидетельствуют тепловые спутниковые снимки, которые изучило издание «Медуза» совместно со сторонними аналитиками. Анализ также показал остановку установки каталитического крекинга, о которой ранее не сообщалось.
Кстовский завод «Нижегороднефтеоргсинтез» принадлежит «Лукойлу» и способен перерабатывать 17 млн тонн нефти в год. Украинский беспилотник 20 мая попал в установку АВТ-6, пожар был зафиксирован на геолоцированных видеозаписях. При сравнении снимков от 19 и 23 мая выяснилось, что средняя температура оборудования снизилась на три градуса, что указывает на его отключение.
Вместе с АВТ-6 перестали работать зависящие от нее установки каталитического риформинга бензина и крекинга гудрона. При этом три другие установки первичной переработки продолжили работу и, судя по тепловому излучению, не были повреждены. На последнем снимке от 18 июля температура АВТ-6 всё еще оставалась ниже рабочего уровня.
Между 23 мая и 18 июля на заводе также резко снизилась температура установки каталитического крекинга, о проблемах с которой ранее не сообщалось. В этот период Кстовский НПЗ подвергся атакам 24 июня и 2 июля, поэтому оборудование могло быть повреждено во время одного из ударов. Однако авторы исследования не исключают, что установку отключили по другой причине, в том числе из-за недостатка сырья для переработки.
Источники Reuters ранее сообщали о повреждении 24 июня другой установки первичной переработки — АВТ-5. Однако на снимке от 18 июля ее температура оставалась на рабочем уровне, поэтому длительную остановку этой установки спутниковые данные не подтверждают. После удара 20 мая продажи топлива с ближайшего к заводу пункта отгрузки снизились примерно на треть, а июльская атака вывела предприятие из нормального режима работы примерно на две недели.
«Медуза» также изучила снимки Московского НПЗ в Капотне, где 16 июня была повреждена установка АВТ-6. На снимке от 27 июля тепловое излучение почти всех основных установок оказалось значительно ниже, чем до атаки, что может указывать на остановку предприятия. Однако биржевые продажи топлива с расположенной рядом станции возобновились уже в конце июня, поэтому завод мог быть отключен лишь на короткое время для ремонта.
Спутники Skybee компании Constellr снимают поверхность с разрешением 30 метров, что позволяет различать отдельные установки на территории НПЗ. Работающее нефтеперерабатывающее оборудование круглосуточно выделяет тепло, а его охлаждение указывает на остановку, но не позволяет точно установить ее причину. Поэтому авторы исследования подчеркивают, что спутниковые снимки необходимо сопоставлять с биржевыми данными, видеозаписями и информацией от источников.