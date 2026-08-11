Удар дрона вывел из строя ключевую установку Кстовского НПЗ, одного из крупнейших в РФ, почти на два месяца — «Медуза»

Вместе с АВТ-6 перестали работать зависящие от нее установки каталитического риформинга бензина и крекинга гудрона. При этом три другие установки первичной переработки продолжили работу и, судя по тепловому излучению, не были повреждены. На последнем снимке от 18 июля температура АВТ-6 всё еще оставалась ниже рабочего уровня.

Между 23 мая и 18 июля на заводе также резко снизилась температура установки каталитического крекинга, о проблемах с которой ранее не сообщалось. В этот период Кстовский НПЗ подвергся атакам 24 июня и 2 июля, поэтому оборудование могло быть повреждено во время одного из ударов. Однако авторы исследования не исключают, что установку отключили по другой причине, в том числе из-за недостатка сырья для переработки.

Источники Reuters ранее сообщали о повреждении 24 июня другой установки первичной переработки — АВТ-5. Однако на снимке от 18 июля ее температура оставалась на рабочем уровне, поэтому длительную остановку этой установки спутниковые данные не подтверждают. После удара 20 мая продажи топлива с ближайшего к заводу пункта отгрузки снизились примерно на треть, а июльская атака вывела предприятие из нормального режима работы примерно на две недели.

«Медуза» также изучила снимки Московского НПЗ в Капотне, где 16 июня была повреждена установка АВТ-6. На снимке от 27 июля тепловое излучение почти всех основных установок оказалось значительно ниже, чем до атаки, что может указывать на остановку предприятия. Однако биржевые продажи топлива с расположенной рядом станции возобновились уже в конце июня, поэтому завод мог быть отключен лишь на короткое время для ремонта.