В Севастополе сработала заложенная на улице бомба, погиб мужчина. По неподтвержденным данным, погибший — капитан 1-го ранга

На Столетовском проспекте в Севастополе сработало взрывное устройство, погиб мужчина. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и Baza. По предварительным данным, бомба была заложена в урну. Она взорвалась, когда погибший проходил мимо. Telegram-канал «112», связанный с российскими силовиками, пишет, что погибший — капитан 1-го ранга.

Обновление: ФСБ подтвердила, что в результате взрыва в Севастополе погиб военнослужащий МО РФ. Сообщается также о задержании подозреваемой, которая «исполняла задание спецслужб Украины».

Пророссийский блогер Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают со ссылкой на собственные источники, что убитый — капитан 1-го ранга Роберт Шагеев. В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ России.