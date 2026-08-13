После атаки дронов на Башкирию загорелись НПЗ в Салавате и склад Wildberries под Уфой

Башкирия 13 августа подверглась атаке БПЛА. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, «обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата». Там начался пожар.

По данным OSINT-анализа Astra, дым поднимается в районе нефтеперерабатывающего завода «Газпром Нефтехим Салават». По словам местных жителей, они слышали взрывы, а также звуки работы средств ПВО и сирены.

«Газпром Нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, на долю которого в 2024 году приходилось примерно 2,7% общего объема нефтепереработки в стране. НПЗ в Салавате приостанавливал работу после атаки 14 июля.