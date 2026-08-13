После атаки дронов на Башкирию загорелись НПЗ в Салавате и склад Wildberries под Уфой

Башкирия 13 августа подверглась атаке БПЛА. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, «обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата». Там начался пожар.
По данным OSINT-анализа Astra, дым поднимается в районе нефтеперерабатывающего завода «Газпром Нефтехим Салават». По словам местных жителей, они слышали взрывы, а также звуки работы средств ПВО и сирены.
«Газпром Нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, на долю которого в 2024 году приходилось примерно 2,7% общего объема нефтепереработки в стране. НПЗ в Салавате приостанавливал работу после атаки 14 июля.
Кроме того, в Башкирии атакован логистический центр Wildberries, расположенный на территории агропарка «Центр Агротехнологий» в Чишминском районе, недалеко от Уфы. Пресс-служба компании подтвердила атаку «на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании» и начавшийся там пожар. В сообщении пресс-службы говорится, что на этом объекте «хранение товаров не осуществляется». Astra отмечает, что комплекс в Чишминском районе еще не достроен, но часть мощностей уже задействована в логистике Wildberries.