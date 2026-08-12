Бои в южной части Константиновки, налет на порт Новороссийска, в регионах России снова проблемы с бензином. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области

На константиновском направлении продолжаются боестолкновения в южной части городской застройки Константиновки

В Чёрном море рядом с румынским газовым месторождением подорваны дрейфовавшие российские БПЛА типа «Гербера»

После украинских налетов приостановили работу нефтехимический комплекс в Тобольске и Орский НПЗ

Суда российского торгового флота начали использовать защитные сетки и деформирующий камуфляж

Массированный воздушный налет на Новороссийск — прекращена работа двух экспортных зерновых терминалов

В регионах России снова проблемы с бензином — дефицит признали губернаторы Оренбургской и Липецкой областей

В России отказались от производства беспилотника типа «Герань-3» в пользу более продвинутых реактивных модификаций

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.

Минобороны РФ заявило о захвате Водяного на северо-востоке Харьковской области. По оценке DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ.

На константиновском направлении продолжаются боестолкновения в южной части городской застройки Константиновки.

В Telegram-канале «Бат Росана», который ведут военнослужащие 1-го мотострелкового батальона 4-й ОМСБр, было опубликовано и впоследствии удалено видео (репост), на котором российский военный в гражданской одежде бросает пакет со взрывным устройством в проем полуразрушенного здания в Константиновке, чтобы его подорвать. Примечательно, что согласно геопривязке, которую приводит издание «Мілітарний», это здание расположено в южной части Константиновки, и там, таким образом, по-прежнему присутствуют украинские военные.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 12 августа 138 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (112 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены), а также баллистической ракеты «Искандер-М», противорадиолокационной ракеты Х-31П и управляемых авиационных ракет Х-35. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение обломков в двух локациях.

В Сумах накануне в результате удара четырьмя КАБ погиб мужчина, находившийся в автомобиле. Повреждены или разрушены около 20 частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Торговый центр и частный дом повреждены и загорелись в результате ударов по Запорожью минувшей ночью, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Пострадавших нет. По информации Фёдорова, без электроснабжения остались 1200 потребителей в одном из районов Запорожья. На видео, опубликованном главой ОВА, горит торговый центр сети «Eпiцентр».