Бои в южной части Константиновки, налет на порт Новороссийска, в регионах России снова проблемы с бензином. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области
- На константиновском направлении продолжаются боестолкновения в южной части городской застройки Константиновки
- В Чёрном море рядом с румынским газовым месторождением подорваны дрейфовавшие российские БПЛА типа «Гербера»
- После украинских налетов приостановили работу нефтехимический комплекс в Тобольске и Орский НПЗ
- Суда российского торгового флота начали использовать защитные сетки и деформирующий камуфляж
- Массированный воздушный налет на Новороссийск — прекращена работа двух экспортных зерновых терминалов
- В регионах России снова проблемы с бензином — дефицит признали губернаторы Оренбургской и Липецкой областей
- В России отказались от производства беспилотника типа «Герань-3» в пользу более продвинутых реактивных модификаций
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о захвате Водяного на северо-востоке Харьковской области. По оценке DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ.
На константиновском направлении продолжаются боестолкновения в южной части городской застройки Константиновки.
В Telegram-канале «Бат Росана», который ведут военнослужащие 1-го мотострелкового батальона 4-й ОМСБр, было опубликовано и впоследствии удалено видео (репост), на котором российский военный в гражданской одежде бросает пакет со взрывным устройством в проем полуразрушенного здания в Константиновке, чтобы его подорвать. Примечательно, что согласно геопривязке, которую приводит издание «Мілітарний», это здание расположено в южной части Константиновки, и там, таким образом, по-прежнему присутствуют украинские военные.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 12 августа 138 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (112 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены), а также баллистической ракеты «Искандер-М», противорадиолокационной ракеты Х-31П и управляемых авиационных ракет Х-35. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение обломков в двух локациях.
В Сумах накануне в результате удара четырьмя КАБ погиб мужчина, находившийся в автомобиле. Повреждены или разрушены около 20 частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.
Торговый центр и частный дом повреждены и загорелись в результате ударов по Запорожью минувшей ночью, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Пострадавших нет. По информации Фёдорова, без электроснабжения остались 1200 потребителей в одном из районов Запорожья. На видео, опубликованном главой ОВА, горит торговый центр сети «Eпiцентр».
Всего за сутки в Запорожье и Запорожском районе из-за обстрелов, по информации Фёдорова, погиб один человек, еще девять пострадали.
В Балаклее в Харьковской области в результате двух ракетных ударов по жилой застройке пострадали три человека. Повреждены многоквартирные и частные дома, возникли пожары.
Как сообщили в энергетической компании ДТЭК, Одесса переведена в режим экстренных отключений электроэнергии. После атаки 9 августа свет удалось вернуть большинству потребителей, однако 2,6 тысяч семей в Пересыпском районе до сих пор остаются без энергоснабжения.
Румынские военные уничтожили два беспилотника российского производства типа «Гербера», дрейфовавшие в Чёрном море в 166 км от Констанцы, сообщил исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ. Дроны были обнаружены в исключительной экономической зоне Румынии в районе газового месторождения Neptun Deep, которое ЕС рассматривает как один из источников газа после планируемого в 2027 году полного отказа от российских поставок.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 11 августа 438 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 12 августа были перехвачены 502 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Украинский канал Exilenova+ сообщил, что в ночь на 7 августа в районе Новороссийска затонуло неизвестное судно длиной около 141 м и предполагаемым водоизмещением около 10 тысяч т. Российские власти инцидент не комментировали, причины затопления неизвестны.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли, нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим», принадлежащий холдингу СИБУР, приостановил работу на неопределенный срок после атаки на Тобольск 10 августа.
Также Reuters сообщает, что, согласно полученной от источников в отрасли информации, 12 августа НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Орске прекратил переработку нефти из‑за пожара после атаки дронов накануне. На предприятии повреждены некоторые технологические установки.
Поврежденная дроном установка первичной переработки нефти АВТ-6 на Кстовском НПЗ в Нижегородской области оставалась отключенной спустя почти два месяца после атаки 20 мая. Об этом свидетельствуют тепловые спутниковые снимки, которые изучило издание «Медуза» совместно со сторонними аналитиками. Анализ также показал остановку установки каталитического крекинга, о чем ранее не сообщалось.
Российские торговые суда в Чёрном море начали использовать дополнительную защиту от беспилотников. Танкер CARUZO, относящийся к российскому «теневому флоту», был замечен в Стамбуле оборудованным сетками и металлическими «клетками» для защиты от воздушных и морских дронов. Российский сухогруз MECHTA S получил геометрический камуфляж, напоминающий применявшийся во время мировых войн и способный затруднить визуальное обнаружение и наведение.
СОУ приостановили удары беспилотниками по нефтяным танкерам около терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, чтобы не подвергать опасности поставки нефти из Казахстана. Об этом Владимира Зеленского в телефонном разговоре 31 июля попросил вице-президент США Джей Ди Вэнс, рассказали Financial Times украинские и американские чиновники, знакомые с ситуацией.
В ночь на 12 августа атаке подвергся Краснодарский край. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, удары были нанесены по Новороссийску, Анапе, Геленджику и Темрюкскому району. По его сведениям, погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок. В общей сложности 12 человек пострадали. Известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом и четыре предприятия. Согласно анализу издания Astra, в Новороссийске после удара БПЛА повреждена общеобразовательная школа №15, расположенная недалеко от стоянки кораблей ВМФ РФ. Согласно спутниковому сервису NASA Firms, в нескольких районах города возникли пожары. Возгорания также замечены в районе причала нефтеналивного терминала «Шесхарис», базы ВМФ РФ, зернового элеваторного комбината и транспортного морского терминала, отмечает украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика». Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа СОУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением реактивных дронов «Паляниця», ракет «Нептун» и морских беспилотников. По его словам, подтверждены попадания по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта.
Два экспортных зерновых терминала в Новороссийске приостановили работу в результате ночных ударов беспилотников, сообщили Reuters источники в отрасли.
После массированной атаки минувшей ночью Новороссийск с населением более 260 тысяч человек остался без водоснабжения — повреждения получил магистральный трубопровод, сообщили в Автономной теплоэнергетической компании (АТЭК).
В Оренбургской области ввели ограничения на продажу бензина по номерам автомобилей. По словам губернатора Евгения Солнцева, новые правила начинают действовать с 12 августа. Помимо этого, вводится запрет на заправку топлива в канистры и лимиты на продажу топлива. Солнцев признал, что «непростая ситуация с топливом» возникла из-за атак дронов.
Губернатор Липецкой области также сообщил о напряженной ситуации с бензином в регионе. По словам Игоря Артамонова, региону ежедневно выделяют определенный объем топлива. После того как он заканчивается, приходится ждать следующей поставки. Губернатор призвал жителей сократить поездки и заливать меньше топлива в бензобаки.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 10 августа по 20:00 11 августа стало известно как минимум о 13 погибших и 98 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В канале фонда украинского волонтера Сергея Притулы опубликовали видео Центра управления разведкой Командования объединенных сил ВСУ, на котором показано поражение РЛС П-18 «Терек» с помощью разведывательного БПЛА Shark и барражирующего боеприпаса, закупленных фондом. «Мілітарний» уточняет, что РЛС находилась в 160 км от ЛБС и предназначалась для контроля воздушного пространства и выявления в нем беспилотников.
Вооружения и военная техника
В ГУР ответили на запросы «Мілітарного» по поводу производства в России до 80 ракет «Бандероль» и 3000 реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» в месяц. В спецслужбе также сообщили, что в России свернули производство реактивных дронов «Герань-3», которые послужили промежуточным звеном между «Геранью-2» и более современными реактивными дронами. Кроме того, в ГУР рассказали, что обнаружили в новой российской ракете С-71 «Монохром» микрокомпьютер NVIDIA Jetson, что может свидетельствовать об использовании ИИ.
О главных событиях войны 11 августа 2026 года — в предыдущей сводке: В Украине перестали отчитываться о запущенных российских ракетах, ВС РФ заняли село без жителей севернее Харькова. Что происходит на фронте
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