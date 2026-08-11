В Украине перестали отчитываться о запущенных российских ракетах, ВС РФ заняли село без жителей севернее Харькова. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении сообщается о продвижении российских военных севернее Гуляйполя.

Минобороны РФ заявило, что ВС РФ захватили Новое Поле в Запорожской области к северу от Гуляйполя, и опубликовало видео «флаговтыка» в населенном пункте (геопривязка). По информации DeepState, Новое Поле остается под украинским контролем и отстоит от «серой зоны» на 5 км.

На запорожском направлении украинские войска заняли новые позиции в окрестностях Степногорска.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку ударов российскими дронами по пехоте СОУ к востоку от Степногорска и сделал вывод о продвижении украинских бойцов до 1,5 км. DeepState относит указанный участок к «серой зоне».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 августа 120 беспилотников типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (98 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены), а также противокорабельных ракет «Циркон» и баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23. Количество запущенных ракет не указано. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 21 локации, а также падение обломков в пяти локациях.

В Украине изменили формат отчетности ПВО и перестали раскрывать число выпущенных ракет и перехватов баллистических целей, назвав это мерой безопасности после серии массированных ударов, пишет агентство Bloomberg.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил в интервью Associated Press, что ВС РФ способны одновременно запустить по Украине до 77 баллистических и крылатых ракет и планирует увеличить мощность одного «залпа» до 200 ракет. По его словам, одной из главных проблем украинской ПВО остается нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Минобороны Молдовы сообщило, что вечером 10 августа во время атаки на Одесскую область беспилотник нарушил воздушное пространство страны, а затем вернулся в Украину. По оценке молдавских военных, аппарат по своим характеристикам был похож на российский реактивный дрон «Герань-3». Днем ранее полиция Молдовы сообщила, что в районе села Крокмаз был слышен сильный взрыв, после чего загорелась трава. По предварительным данным, найденные на месте обломки принадлежат боевому беспилотнику. Исследователь под ником Justin Case предположил, что на самом деле это была российская крылатая ракета С-71К «Ковер», сопоставив обломки с найденными ранее в Украине.

Три человека, в том числе подросток, погибли и пятеро были ранены при ударах по Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС Украины.

По городу Запорожье ночью был нанесен комбинированный удар северокорейскими баллистическими ракетами, ракетами «Циркон» и КАБ, заявил Владимир Зеленский. По информации главы ОВА Иван Фёдоров, шесть человек погибли, еще 20 получили ранения. Под удар попали промышленные объекты и инфраструктура. В частности, повреждения получили четыре многоэтажки, гаражный кооператив и нежилые здания, добавил Фёдоров.

В Киеве в Шевченковском районе удар баллистической ракетой пришелся по территории детской больницы, повреждено остекление здания. Дети и медики находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в ГСЧС.