В Украине перестали отчитываться о запущенных российских ракетах, ВС РФ заняли село без жителей севернее Харькова. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ заявляет о захвате оставшегося без жителей в 1997 году села к северу от Харькова
- На покровском направлении продолжаются попытки российских механизированных атак на подступах к Доброполью
- На запорожском направлении украинские войска заняли новые позиции в окрестностях Степногорска
- В Украине перестали отчитываться в регулярных сводках о количестве запущенных российских ракет
- Массированный комбинированный удар по Запорожью — шесть человек погибли, еще 20 человек пострадали
- В Тобольске в Тюменской области атакован крупнейший в России нефтехимический комплекс компании СИБУР
- Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области из-за нештатного пуска ракеты по воздушной цели
- Минобороны Украины открыло доступ к 5 млн аннотированных кадров ударов для обучения ИИ-моделей
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ заявляет о захвате оставшегося без жителей в 1997 году села к северу от Харькова.
Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили приграничное село Щербаковка к северу от Харькова. Это село было снято с учета из-за отсутствия жителей в 1997 году, а согласно карте DeepState, территория заброшенного населенного пункта находится под контролем СОУ.
На покровском направлении продолжаются попытки российских механизированных атак на подступах к Доброполью.
OSINT-исследователь Клеман Молен отмечает, что большинство российских механизированных атак в 2025 и 2026 годах приходились на одно и то же место в районе села Шахово (до 2016 года — Октябрьское) на Добропольском выступе. Исследователь поясняет, что прорыв украинских ИФС на этом участке крайне важен для выхода к Доброполью, Дружковке и Краматорску, однако 1-й корпус Нагцвардии Украины «Азов» организовал там мощную оборону и огромную по площади «киллзону». Между тем в «Азове» показали кадры ударов по большой российской колонне из более чем 50 грузовиков и легковых автомобилей как раз на этом участке.
На южно-донецком направлении сообщается о продвижении российских военных севернее Гуляйполя.
Минобороны РФ заявило, что ВС РФ захватили Новое Поле в Запорожской области к северу от Гуляйполя, и опубликовало видео «флаговтыка» в населенном пункте (геопривязка). По информации DeepState, Новое Поле остается под украинским контролем и отстоит от «серой зоны» на 5 км.
На запорожском направлении украинские войска заняли новые позиции в окрестностях Степногорска.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку ударов российскими дронами по пехоте СОУ к востоку от Степногорска и сделал вывод о продвижении украинских бойцов до 1,5 км. DeepState относит указанный участок к «серой зоне».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 августа 120 беспилотников типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (98 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены), а также противокорабельных ракет «Циркон» и баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23. Количество запущенных ракет не указано. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 21 локации, а также падение обломков в пяти локациях.
В Украине изменили формат отчетности ПВО и перестали раскрывать число выпущенных ракет и перехватов баллистических целей, назвав это мерой безопасности после серии массированных ударов, пишет агентство Bloomberg.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил в интервью Associated Press, что ВС РФ способны одновременно запустить по Украине до 77 баллистических и крылатых ракет и планирует увеличить мощность одного «залпа» до 200 ракет. По его словам, одной из главных проблем украинской ПВО остается нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
Минобороны Молдовы сообщило, что вечером 10 августа во время атаки на Одесскую область беспилотник нарушил воздушное пространство страны, а затем вернулся в Украину. По оценке молдавских военных, аппарат по своим характеристикам был похож на российский реактивный дрон «Герань-3». Днем ранее полиция Молдовы сообщила, что в районе села Крокмаз был слышен сильный взрыв, после чего загорелась трава. По предварительным данным, найденные на месте обломки принадлежат боевому беспилотнику. Исследователь под ником Justin Case предположил, что на самом деле это была российская крылатая ракета С-71К «Ковер», сопоставив обломки с найденными ранее в Украине.
Три человека, в том числе подросток, погибли и пятеро были ранены при ударах по Днепропетровской области, сообщили в ГСЧС Украины.
По городу Запорожье ночью был нанесен комбинированный удар северокорейскими баллистическими ракетами, ракетами «Циркон» и КАБ, заявил Владимир Зеленский. По информации главы ОВА Иван Фёдоров, шесть человек погибли, еще 20 получили ранения. Под удар попали промышленные объекты и инфраструктура. В частности, повреждения получили четыре многоэтажки, гаражный кооператив и нежилые здания, добавил Фёдоров.
В Киеве в Шевченковском районе удар баллистической ракетой пришелся по территории детской больницы, повреждено остекление здания. Дети и медики находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в ГСЧС.
На другой локации в Киеве, по сведениям ГСЧС, загорелось складское помещение, пострадал один человек.
Минобороны РФ заявило, что в ходе ударов минувшей ночью были поражены терминал «Новой почты» и офисно-складской комплекс «Сан-парк» в Киеве, которые, по утверждению ведомства, использовались для хранения беспилотников, комплектующих и другой продукции военного назначения, а также комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, якобы задействованный в интересах ВСУ.
Politico пишет, что Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot, из-за чего российские баллистические ракеты все чаще достигают целей. В июле ВС РФ выпустили 195 баллистических ракет, из которых удалось перехватить лишь 29 ракет. Европейские запасы ракет, которыми союзники могли поделиться без ущерба для собственной обороны, практически исчерпаны, а США сосредоточены на пополнении собственных арсеналов. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киеву приходится «биться буквально за каждую ракету».
Сергей «Флеш» Бескрестнов публикует кадры подавления видеоканала украинского дрона-перехватчика с помощью системы РЭБ, установленной на «Шахеде», и рекомендует операторам украинских перехватчиков использовать нестандартные частоты, если такая модификация станет массовой, а также призывает устанавливать подобные системы на украинские дальнобойные дроны.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 10 августа 215 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 11 августа были перехвачены 396 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом.
Вечером 10 августа в Тобольске в Тюменской области было атаковано ООО «ЗапСибНефтехим» — крупнейший в России нефтехимический комплекс, принадлежащий холдингу СИБУР. Губернатор Александр Моор подтвердил атаку на регион. Он заявил, что на территории «одного из промышленных предприятий» Тюменской области произошло возгорание после падения нескольких беспилотников, не уточнив о каком предприятии идет речь. В украинских ССО подтвердили атаку на «ЗапСибНефтехим», уточняя, что под основной удар попала центральная газофракционирующая установка (ЦГФУ) завода, производящая не менее 6,6 млн т сырья в год.
В Воронежской области минувшей ночью в результате падения беспилотников возникли возгорания на двух складах крупной компании, сообщил губернатор Александр Гусев. Название компании он не уточнил, однако об эвакуации своих логистических объектов в регионе сообщала компания Wildberries. По словам губернатора, один человек погиб, двое пострадали. На одном из опубликованных украинским телеграм-каналом Exilenova+ видео видно, что здание склада полностью охвачено огнем.
Как отмечает украинский OSINT-проект «КіберБорошно», это уже 14-й пораженный склад маркетплейса: менее чем за месяц компания Wildberries потеряла две трети складских площадей.
В Орске в Оренбургской области утром в результате атаки загорелся (1, 2) НПЗ «Орскнефтеоргсинтез». Данные мониторингового сервиса NASA Firms показывают возгорание в промышленном районе города, где расположено предприятие. О пострадавших власти не сообщали. Украинский канал Supernova+ утверждает, что в Орске также мог пострадать механический завод. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на «Орскнефтеоргсинтез».
OSINT-аналитик Jompy отмечает, что третий месяц подряд наращиваются удары по российской военной логистике. По его подсчетам, только в июле СБС ВСУ заявили об уничтожении 3675 транспортных средств и повреждении еще 834, в среднем — 118 машин в день. Аналитик считает, что возможно восполнять потери за счет производства, гражданского транспорта, старых машин со складов и импорта, однако при сохранении нынешних темпов ударов дефицит транспорта будет все сильнее сказываться на снабжении российских войск.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 августа по 20:00 10 августа стало известно как минимум о 29 погибших и 148 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинский истребитель МиГ-29 разбился из-за нештатной ситуации, которая возникла при пуске ракеты по воздушной цели в небе над Одесской областью. Как сообщается, пилоту удалось катапультироваться. Военный аналитик Ян Матвеев публикует видео происшествия и предполагает, что ракета взорвалась сразу после пуска из-за неисправности и разрушила самолет.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения поразили сухогруз в Чёрном море, ЗРК «Бук», а также ряд энергоузлов и других целей.
Правительство Перу впервые опубликовало информацию о гибели и пропаже без вести граждан страны, присоединившихся к российской армии для участия в войне против Украины. 27,2% всех перуанцев, вступивших в российскую армию, погибли или пропали без вести.
Представительница ООН по правам человека Клаудия Фуэнтес Хулио заявила на заседании Совета Безопасности, что 95% опрошенных украинских военнопленных сообщили о пытках или жестоком обращении в российском плену. Среди зафиксированных случаев — избиения, электрошок, сексуальное насилие, нападения собак и имитация казней. С начала полномасштабной войны ООН также задокументировала казни 129 украинских военнопленных и смерть еще 48 человек в местах содержания.
Минобороны РФ создало экспериментальные батальоны из женщин-заключенных, пишет «Вёрстка». Женщины столкнулись с сексуальным насилием, поборами и угрозами «обнуления».
Вооружения и военная техника
Минобороны Украины открыло оборонным компаниям доступ к платформе для обучения ИИ-моделей Avengers Labs, в основе которой лежит аннотированный датасет из 5 млн кадров ударов по танкам, артиллерии, системам ПВО, пехоте и воздушным целям. По оценке украинского военного ведомства, ИИ, обученный на Avenger Labs, успешно выявляет до 70% целей.
Украинская компания F-Drones сообщила, что ее БПЛА-перехватчик LITAVR+, предназначенный для перехвата реактивных «Шахедов», проходит боевые испытания. От предыдущей модели этот дрон отличается тем, что развивает скорость более 400 км/ч.
О главных событиях войны 10 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные приближаются к Славянску с востока, почти 90 раненых и погибших после налета БПЛА на Нижнекамск. Что происходит на фронте
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