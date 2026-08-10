Российские военные приближаются к Славянску с востока, почти 90 раненых и погибших после налета БПЛА на Нижнекамск. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении российские военные постепенно приближаются к Славянску с востока
- На покровском направлении отмечается применение российских FPV-дронов на оптоволокне с дальностью до 50 км
- На российских танках успешно испытан комплекс активной защиты с контрбоеприпасами против дронов
- The Atlantic — Илон Маск отказался разрешить использовать Starlink для ударов в глубине территории России
- Самая разрушительная атака на Белгород с 2024 года — погибли шесть человек, еще 25 человек пострадали
- Налет беспилотников на НПЗ в Нижнекамске — погибли 13 человек, еще 75 человек пострадали
- Экономист Янис Клюге — темпы набора контрактников в ВС РФ стабилизировались на уровне 1000 человек в день
- Владимир Зеленский договорился с США о ежемесячных поставках зенитных ракет к комплексам Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ сообщило 7 августа о захвате села Ивановка на северо-востоке Харьковской области. «Военкор» Юрий Котенок в свою очередь пишет, что российские военные ведут бои за Васильевку и Водяное, стремясь отрезать северо-восток Харьковской области, и удерживают логистические маршруты из «кармана» под огневым контролем. Согласно карте DeepState, Ивановка, Васильевка и Водяное находятся под уверенным контролем СОУ.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ полностью зачистили Вильчу к югу от Волчанска. DeepState относит большую часть населенного пункта к «серой зоне».
«Военкор» Котенок сообщает, что российские силы достигли южной окраины Казачьей Лопани и вошли в Кудиевку к северу от Харькова. По оценке DeepState, Кудиевка и бо́льшая часть Казачьей Лопани (за исключением северной окраины) контролируются Украиной.
На славянском направлении (ранее в сводках The Insider это участок обозначался как Северский выступ) российские военные постепенно приближаются к Славянску с востока.
В DeepState зафиксировали расширение зоны контроля ВС РФ южнее Калеников к востоку от Славянска. «Рыбарь» в свою очередь утверждает, что российские военные заняли Рай-Александровку, закрепились в Пискуновке и ведут бои за Малиновку. В то же время авторы проекта опровергают сообщение Минобороны РФ о захвате Васютинского. На карте DeepState Малиновка и почти вся Рай-Александровка отнесены к «серой зоне», а Пискуновка показана как подконтрольная СОУ.
Z-канал «Осведомитель» отмечает, что о приближении российских сил к Славянску говорят начавшиеся удары FPV-дронами на оптоволокне по технике в городской черте.
На константиновском направлении бои смещаются к рубежу между Константиновкой и Алексеево-Дружковкой.
В DeepState констатировали, что ВС РФ продвинулись в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) к юго-западу от Константиновки и в Часовом Яре. Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что в Алексеево-Дружковке к северо-западу от Константиновки идут бои. Его коллега Анатолий Радов вместе с этим отрицает сообщения о закреплении ВС РФ в Осыково, которое расположено ближе к Константиновке и, по его сведениям, подвергается постоянным украинским контратакам.
На покровском направлении отмечается применение российских FPV-дронов на оптоволокне с дальностью до 50 км.
Аналитик Дмитрий Путята сообщает, что ВС РФ начали применять на добропольском участке фронта FPV-дроны на оптоволокне дальностью до 50 км. Он делает вывод, что ВС РФ располагают гораздо более качественным оптоволоконным кабелем, чем СОУ.
Анатолий Радов пишет, что ВС РФ захватили Новый Донбасс и вышли к окраинам Доброполья и Анновки. В Минобороны РФ в свою очередь заявили об оккупации Торецкого на Добропольском выступе. Эти заявления не подтверждаются картой DeepState (1, 2), однако в проекте указали, что российские бойцы продвинулись в районе Сухецкого по направлению на Белицкое.
Исследователь под ником Playfra пишет, что после почти года боев Родинское оказалось полностью оккупировано ВС РФ. Он отмечает, что оборона города была организована достаточно хорошо, и ВС РФ понесли большие потери, несмотря на то, что российская авиация практически сравняла Родинское с землей. В результате, по оценке исследователя, российскому командованию удалось создать буферную зону вокруг Покровска (до 2016 года — Красноармейск) по линии Родинское — Гришино, и теперь для выхода к Доброполью им предстоит захватить агломерацию Белицкое — Водянское.
На запорожском направлении сообщается об успехах ВС РФ к юго-востоку от Орехова в районе Малой Токмачки.
Анатолий Радов заявил 7 августа, что ВС РФ прорвали оборону и закрепились на юго-восточной окраине Орехова, а 9 августа признался, что «всех наебал», после чего другие Z-каналы принялись публиковать эту информацию без ссылки на него. В частности, о выходе ВС РФ на юго-восточную окраину Орехова писал Юрий Котенок со ссылкой на «оперативные данные». Тот же Радов 9 августа заявил, что российские войска взяли Малую Токмачку к юго-востоку от Орехова. Это сообщение он не дезавуировал. В то же время DeepState обозначает зону контроля ВС РФ и «серую зону» только на юго-востоке Малой Токмачки. «Рыбарь» сомневается в сообщениях о взятии села и считает, что вся территория к юго-востоку от Орехова (то есть в том числе и Малая Токмачка) представляет собой «серую зону».
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» приводит геопривязку украинского «флаговтыка» в восточной части села Зарница к западу от Терноватого и делает вывод, что СОУ восстановили контроль над населенным пунктом. Согласно карте DeepState, Зарница никогда не находилась под российским контролем.
На херсонском направлении зафиксировано применение украинских FPV-дронов с безэкипажного катера-носителя.
В украинской 40-й ОБрМП показали пуски FPV-дронов с БЭК «Баракуда» по российским лодкам в районе оккупированного Железного Порта. Утверждается, что таким образом удалось сорвать ротацию российских военных.
Украинская компания Ptashka Drones опубликовала видео с демонстрацией работы своих дронов на оптоволокне с дальностью на 50 км, где показаны удары по российским целям от бронетехники до мотоциклов в укрытиях и на тыловых дорогах.
Украинский военный эксперт Андрей Тарасенко обратил внимание на видео СБУ с ударами FPV-дронами по российской технике, в частности по танку, оборудованному комплексом активной защиты «Арена-М» с израсходованными контрбоеприпасами. Он сделал вывод, что комплекс «Арена-М» не способен справиться с тем количеством дронов, которое применяется на поле боя. Дмитрий Путята уточнил со слов бойцов, атаковавших танки, что комплекс на одном из них сумел сбить 7 дронов, а всего для их уничтожения понадобилось по 15-20 беспилотников на один танк.
Аналитик Джон Харди рассказал, что во всех трех армиях российской группировки войск «Центр» сформированы полки беспилотных систем.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец делает вывод (1, 2, 3, 4), что российский план нанести Украине стратегическое поражение путем захвата славянско-краматорской агломерации параллельно с усилением ударов по стратегическим тылам не удастся реализовать в 2026 году. Обозреватель считает, что далее ВС РФ совершат новую попытку добиться того же, проведя мобилизацию как личного состава, так и финансово-экономической сферы. Однако основной акцент будет сделан на новую операцию на фронте, о чем свидетельствуют недавние перестановки в высших эшелонах российского командования, полагает Машовец.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 8 августа было запущено 157 средств воздушного нападения: 151 беспилотник типа «Шахед» (в том числе реактивный), других типов и БПЛА-имитаторов (135 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены), а также шесть баллистических ракет «Искандер-М» / С-400. Зафиксированы попадания ракет и 13 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в семи локациях, несколько ракет цели не достигли
- В ночь на 9 августа было запущено 219 средств воздушного нападения: 202 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов, а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» (174 БПЛА и пять барражирующих боеприпасов «Бандероль» — 89% — были сбиты или подавлены), а также баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400, ракеты «Оникс» и противорадиолокационные ракеты Х-31П. Зафиксированы попадания ракет и БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков в шести локациях
- В ночь на 10 августа было запущено 130 средств воздушного нападения: 126 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (92 БПЛА — 73% — были сбиты или подавлены), три барражирующих боеприпаса «Бандероль» (все сбиты) и одна управляемая авиационная ракета Х-59 / Х-69 (не достигла цели). Зафиксированы попадания 31 БПЛА в 22 локациях, а также падение обломков в двух локациях
Гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) был атакован 31 июля, написал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. По его сведениям, обошлось без жертв, а сотрудник ВОЗ и водители помогали эвакуировать склад перед атакой — 130 из 300 паллет гуманитарной помощи удалось вывезти накануне удара. На складе хранились медицинское оборудование и лекарства, предназначенные для медицинских учреждений на передовой, уточнил глава ВОЗ.
Согласно подсчетам OSINT-исследователя Клемана Молена, около 450 российских КАБ в месяц попадают по украинским позициям, а еще 1000 могут попадать рядом и также приводить к потерям. По его оценке, потери СОУ от планирующих авиабомб могут составлять около 2 тысяч убитыми и ранеными в месяц.
Американская разведка считает, что дрон со взрывчаткой, обнаруженный в ночь на 5 августа в аэропорту немецкого Лейпцига, принадлежал одной из российских спецслужб, пишет CNN со ссылкой на неназванного сотрудника Минобороны США в Европе. Собеседники газеты The Wall Street Journal также утверждают, что разведка связывает БПЛА с РФ. Правительство Германии пока официально не возложило ответственность за произошедшее на конкретную страну.
Z-канал «Повёрнутые на войне 🇷🇺» поделился видео ударов российскими реактивными дронами под управлением оператора «Герань-4 Сикер» по трем сухогрузам, как утверждается, в районе Одессы и в порту Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск).
Авторы Z-канала «Два майора» разобрали кадры комбинированного удара по украинскому железнодорожному составу: сначала локомотив был обездвижен ударом «Герани», а затем по поезду был нанесен удар ракетой «Искандер».
Как сообщил пророссийский Telegram-канал «Осведомитель», в период с 18 июля по 7 августа подразделения ВС РФ нанесли удар по 116 различным кораблям, которые находились в Чёрном море и следовали в порты Украины, а также находились в самих портах Одесской и Николаевской областей. Утверждается, что 34 судна из этого списка попали под удар в первую неделю августа.
По словам первого заместителя главы Сумской ОВА Владимира Бабича, количество ударов КАБ по городу увеличилось за два месяца почти в четыре раза: в июне было сброшено более 30 КАБ, в июле — 50, а за первую неделю августа — уже 23, пишет УНIАН.
Четыре человека погибли в Киеве и Киевской области в результате ударов в ночь на 8 августа. В селе Пуховка Броварского района погибли три человека, в том числе ребенок. Как уточнил Владимир Зеленский, это бабушка, дедушка и их трехлетний внук. Еще четверо пострадали — это родители погибшего мальчика, его 15-летний брат и сосед, который пришел помочь семье. Всего было повреждено девять частных домов, хозпостройки и два автомобиля. Также в Пуховке в результате атаки, по информации ГСЧС, загорелось складское здание на территории неназванного промышленного предприятия. В Киеве удары пришлись по Голосеевскому и Оболонскому районам, возникли пожары, пострадали четыре человека. Зеленский сообщил об одном погибшем. По его словам, удар был нанесен баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре. Минобороны России утверждает, что в Киеве было поражено, в частности, предприятие «Киев-111» компании Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламінго», а также склад ГСМ. Также ведомство отчиталось о поражении двух сухогрузов в районе Одессы.
Компания «Укрзалізниця» сообщила 7 августа, что за предшествующие пять дней железные дороги были атакованы 41 раз. В результате ударов за это время были повреждены 11 локомотивов, погибли шестеро железнодорожников и еще 17 получили ранения. Как сообщило агентство УНIAH, согласно информации на сайте компании утром 8 августа, многие поезда шли с серьезными задержками из-за угрозы обстрелов. «Укрзалізниця» также сообщила 8 августа, что российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда Сумы — Киев. По сведениям компании, поездная и локомотивная бригады успели эвакуировать пассажиров, поэтому никто не пострадал. Поврежден один вагон.
В Болгарии утром 8 августа беспилотник взорвался рядом с Трансбалканским газопроводом. По словам премьер-министра Румена Радева, дрон вошел в воздушное пространство страны со стороны Румынии и взорвался у села Кардам, примерно в 100 метрах от границы. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Беспилотник, вероятно, был украинским, заявили вечером того же дня в Минобороны страны, добавив, что «нет оснований полагать, что инцидент был преднамеренным».
Вечером 8 августа атакован центр Павлограда. Удары были нанесены по частному дому, автомобилю и торговому центру. Пострадали девять человек, в том числе четверо детей: девочки трех месяцев и трех лет и мальчики пяти и шести лет, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин со ссылкой на СОУ сообщил 8 августа, что российские войска получили указание начать «свободную охоту» на автомобили с применением беспилотников, в том числе на оптоволоконном управлении. По его словам, в регионе увеличено число российских расчетов БПЛА, а также возрос риск ударов вблизи мест скопления автомобилей: у супермаркетов, рынков и АЗС.
Как написало агентство Bloomberg 8 августа, после переговоров с американской стороной Украина согласилась не атаковать суда, перевозящие казахстанскую нефть через Новороссийск, если они не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российские грузы и не связаны с российскими компаниями.
Главное управление береговой безопасности Турции начало ограничивать проход гражданских судов, двигающихся в сторону Новороссийска через пролив Дарданеллы, написал в тот же день Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, сразу несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, получили от турецких властей уведомления, что те не выдают транзитные разрешения на проход для таких судов, а рассмотрение заявок на транзит потребует больше времени. Официально турецкие власти это решение не комментировали. Агентство Reuters со ссылкой на двух представителей турецкого правительства сообщило 9 августа, что суда беспрепятственно проходят через контролируемые Турцией проливы в Чёрное море.
В ночь на 9 августа нанесен один из самых массированных ударов по Одессе и области с начала года.
Не менее 12 человек пострадали. «Враг применил несколько десятков ракет и беспилотников: повреждены объекты инфраструктуры и жилые здания. Наибольшие разрушения произошли в Одессе. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей», — сообщил глава Одесской ОВА региона Олег Кипер. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В части Одессы и Одесского района фиксировались отключения электроэнергии, перебои с подачей воды и проблемы с мобильной связью.
Как пишет пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», удары пришлись по объектам энергетики в самой Одессе, Одесском порту и по цели в районе переправы в Маяках в Одесской области. По версии Минобороны РФ, были поражены портовая инфраструктура и морские суда, «задействованные в интересах ВСУ». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» отмечает, что мост в Маяках оперативно сделали пригодным для проезда транспорта.
Той же ночью обстрелу подвергся Салтовский район Харькова — два человека погибли, еще 37 пострадали. «В Харькове прямым попаданием дрона были разрушены четыре этажа обычного жилого многоквартирного дома», — сообщил Зеленский.
«Военный Осведомитель» поделился подборкой ударов по украинским АЗС и цистернам с ГСМ в прифронтовых областях от российской 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг».
В ночь на 10 августа нанесены пять ударов КАБ по гражданской инфраструктуре Сум, пострадали не менее 14 человек, в том числе подросток, сообщил глава ОВА Олег Григоров.
Из-за ударов по типографиям и складам уничтожено около 1 млн учебников для 4-х и 9-х классов, поэтому часть украинских школ получит их с задержкой минимум на два месяца, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Сети супермаркетов в Украине оповестили (1, 2) потребителей о возможных перебоях со снабжением. 5 августа был нанесен самый массированный за всё время войны удар по гражданской логистической инфраструктуре. Были уничтожены склады ряда торговых сетей.
Предприятие «Кромберг энд Шуберт Житомир» в Житомирской области, принадлежащее немецкому производителю комплектующих для автопромышленности Kromberg&Schubert, подверглось атаке, в результате которой его производственные мощности и инфраструктура претерпели масштабные разрушения. С 9 августа предприятие приостановило работу на неопределенный срок.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 7 августа были перехвачены 75 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 8 августа были уничтожены 397 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 8 августа были перехвачены (1, 2) 443 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 9 августа были уничтожены 153 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 9 августа были перехвачены (1, 2) 297 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном и Крымским полуостровом
- в ночь на 10 августа были уничтожены 456 БПЛА над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымским полуостровом
Согласно подсчетам украинского OSINT-проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», количество танкеров и сухогрузов в Азовском море за месяц сократилось на 90% — со 134 судов 6 июля до 14 по состоянию на 7 августа.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки последствий атаки на нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае 30 июля. На снимках, как утверждают аналитики, виден пожар на территории резервуарного парка.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался 7 августа, что за предыдущие 48 часов СБС поразили 102 различные цели, в том числе 10 объектов энергетики, шесть судов в Азовском и Черном морях, две РЛС, ЗРК «Бук» и базу ФСБ. Также он привел видео, на котором три ракеты российского ЗРПК «Панцирь» промахиваются по украинскому дрону, который атакует судно. По данным «Мадяра», всего с 1 по 8 августа СБС поразили 12 судов.
В ГУР показали кадры применения безэкипажных катеров в Чёрном море в районе Ялты. О пораженных целях не сообщается.
В 413-й отдельной бригаде СБС «Рейд» показали кадры ударов по локомотивам в неуточненной локации. Ранее дроноводы этой бригады наносили удары по железнодорожной инфраструктуре как в Крыму, так и на международно признанной территории России.
В ночь на 8 августа нанесен удар дронами по НПЗ в Краснодарском крае. Региональный оперштаб сообщил о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе «из-за падения обломков БПЛА». Пять человек пострадали.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об атаке беспилотников на «одно из промышленных предприятий» региона той же ночью. Название предприятия он не уточнил. Украинские каналы, публиковавшие фото и видео пожара в Сызрани, утверждали (1, 2), что удар нанесен по НПЗ. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS подтвердил крупный пожар на его территории. Информацию о пострадавших власти не сообщили.
Генштаб ВСУ подтвердил удары по Ильскому и Сызранскому НПЗ в ночь на 8 августа.
ВМС Украины заявили об ударе той же ночью по газодобывающей платформе «Сиваш» в Чёрном море, которую, как утверждается, российские военные использовали для наведения ударных беспилотников на города юга Украины. По информации ВМС, на платформе также отслеживали движение украинских кораблей, размещали военнослужащих спецподразделений России и хранили оружие для борьбы с беспилотниками.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 августа по 08:30 8 августа в сторону Московского региона летели 1984 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 82 беспилотника уничтожены на подлете к Москве.
Украинский волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео удара по реактивному беспилотнику «Шахед» на пусковой установке и автомобилю МОГ. Уничтожение пусковых установок Стерненко считает самым эффективным способом борьбы против российских дронов и ракет.
Илон Маск отказался разрешить использовать Starlink для ударов вглубь России, пишет The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники. По информации собеседников издания, с просьбами позволить Украине подключаться к спутникам Starlink над международно-признанной территорией РФ к Маску продолжает обращаться экс-министр обороны Михаил Фёдоров, который в начале года договорился с миллиардером о блокировке системы для российских войск. Отмечается, что Фёдоров делает это «закулисными способами». Несмотря на все попытки, как отмечают близкие к Фёдорову источники, «на данный момент положительного решения нет». Маск настаивает на необходимости заключения мирного соглашения и заявляет о риске эскалации войны в случае разрешения на удары вглубь России, заявили собеседники.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вслед за «главой» оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким заявил о российском контроле над трассой Р-280 «Новороссия», которую называют «сухопутным мостом» в Крым. По его словам, ситуация на этой транспортной артерии по сравнению с маем заметно улучшилась и движение в общем возобновлено. Видео и статистика ударов по грузовикам ставят под сомнение заявления российских чиновников, отмечает «Агентство». OSINT-исследователь Клеман Молен насчитал 167 российских грузовиков и других транспортных средств, пораженных на оккупированных территориях Украины с начала августа. В первую неделю июля, по его информации, под удары попали 240 машин. Всего в июле показатель достиг рекордных 656 единиц транспорта. Молен отмечает, что несмотря на использование глушилок Starlink, МОГ, дронов-перехватчиков и вооруженного сопровождения колонн, удары по транспорту наносятся ежедневно.
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал, спутниковые снимки от 7 августа, подтверждающие уничтожение российского комплекса РЭБ «Волна Купол Гарант» на территории воинской части № 2156 в Геленджике. Комплекс предназначен для подавления спутниковой связи Starlink. Аналитики утверждают, что это третий подтвержденный открытыми источниками случай уничтожения комплекса такого типа. Как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», из-за больших размеров системы ее маскировка на местности практически невозможна, а мощное излучение помогает противнику находить комплекс даже в глубоком тылу.
Власти Геленджика в Краснодарском крае 8 августа закрывали пляжи в городе, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах из-за угрозы атаки беспилотников и работы ПВО. Перед этим в Геленджике включили сирены, жителей призвали зайти в здания и не приближаться к окнам. После объявления о закрытии пляжей появился дым, как установил OSINT-аналитик Astra, в районе местного аэропорта. Ранее СБС ВСУ в отчете об ударах за предыдущие дни опубликовали видео этого же участка побережья Краснодарского края. На кадрах видны ракеты ПВО, как утверждают в СБС, от комплекса «Панцирь-С1», которые пролетают мимо украинского ударного дрона. По дымовому следу от противоракет видно, что они стартовали из района Тонкого мыса.
Украинский канал 𝔽𝕒𝕝𝕔𝕠𝕟 𝕚𝕟𝕤𝕚𝕘𝕙𝕥 ᵐᵃᵖ 🦅 выполнил геопривязку кадров взрыва в районе Геленджика на полигоне, где располагаются подразделения Погранслужбы ФСБ, РЛС и другие средства ПВО. Позднее в Генштабе ВСУ отчитались о поражении позиции ЗРК С-400 в районе Геленджика, а также ряда других ЗРК и РЛС.
Шесть человек (1, 2, 3) погибли и еще 25, в том числе два ребенка, пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Белгородскую область в ночь на 9 августа. По информации Astra, повреждены четыре многоквартирных дома (1, 2), расположенных вблизи ТЭЦ, а также частично разрушен торговый центр «Автоград». Местный оперштаб сообщил о повреждении трех административных и шести коммерческих зданий, трех социальных объектов, 34 многоэтажных и частных домов. В трех домах начались пожары. Также повреждены 33 автомобиля, пять из которых загорелись. Кроме того, как утверждает врио губернатора области, в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах за последние сутки пострадали девять человек. Атака на Белгород 9 августа стала крупнейшей по числу жертв и самой разрушительной с 2024 года, отметило «Агентство».
Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям сообщил, что 9 августа беспилотники пытались атаковать предприятия Уфы. По утверждению ведомства, дроны были сбиты, однако один из них задел башенный кран и упал на кровлю строящегося дома в Демском районе, после чего начался пожар. Власти не назвали атакованные предприятия.
Обломки беспилотников в тот же день упали на территории двух предприятий и частного дома в поселке Верхнебаканском в Новороссийске, сообщил мэр города Андрей Кравченко. При падении фрагментов дрона загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. Предприятия власти не назвали, пострадавших, по словам мэра, нет.
Российское госпредприятие «Лугансквода» объявило 9 августа об аварийном отключении насосных станций и прекращении подачи воды в десятке городов и других населенных пунктах области. Под отключение, в частности, попали Луганск, Алчевск, Первомайск (с 2024 года — Сокологорск) и другие города.
Беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане утром 10 августа. По информации украинских каналов (1, 2), после атаки пожар возник на территории НПЗ. Exilenova+ также публикует кадры задымления в районе Центрального рынка в Нижнекамске. Мэр города Радмир Беляев сообщил, что ударам подвергаются как промышленные, так и гражданские объекты. По информации местных властей, погибли 13 человек, в том числе ребенок, еще 75 человек пострадали.
В Генштабе ВСУ заявили, что целью утренней атаки на Нижнекамск стал НПЗ «Татнефти» (АО «ТАНЕКО»). Кроме того, ведомство уточнило, что в результате атаки на Ильский НПЗ 8 августа в Краснодарском крае подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 6 августа по 20:00 7 августа стало известно как минимум о 14 погибших и 150 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 32 мирных жителей погибли, еще 222 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
31 июля был потерян украинский боевой вертолет, стало известно из некролога авиатехника Ярослава Демчевского, который погиб «при выполнении боевого полетного задания по рассредоточению авиационной техники в результате падения вертолета».
В ГУР 10 августа отчитались об уничтожении двух пусковых установок С-400 и антенны управления БПЛА «Орион» в оккупированном Крыму. «Военный Осведомитель» отметил, что одна из установок оказалась макетом.
В 15-й бригаде артиллерийской разведки «Чорний Ліс» продемонстрировали удар по командно-штабной машине ЗРК С-300П/ПМ.
Немецкий экономист Янис Клюге оценил темпы набора контрактников в российскую армию во втором квартале примерно в 93 тысяч человек, или около 1000 человек в день. По его расчетам, после спада в начале года темпы вербовки восстановились и стабилизировались. Клюге отмечает, что такой уровень набора пока не свидетельствует о необходимости нового раунда принудительной мобилизации, хотя не позволяет судить о качестве новобранцев.
Кремль и Минобороны РФ установили для региональных властей квоту по набору военных для участия в войне на этот год в 409 тысяч человек, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский заявил, что договорился с США о ежемесячных поставках ЗУР для ЗРК Patriot, однако их все равно будет недостаточно. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в свою очередь сообщил, что Финляндия не планирует поставлять Украине ракеты для Patriot, поскольку это поставит под угрозу ее собственную безопасность.
Госдеп США готов разрешить продажу Турцией Украине 12 РСЗО M270, 70 баллистических ракет M39 ATACMS; 2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM, а также 47 тысяч кассетных артиллерийских боеприпасов M509A1 калибра 203 мм для САУ.
Канадская оборонная компания North Vector Dynamics сообщила об инвестициях со стороны чешского оборонного концернаа CSG, который планирует поставлять в том числе Украине ее дешевые ракеты-перехватчики CM-70.
Военный эксперт Роберт Гамильтон рассказал телеканалу PBS о совместном американско-украинском проекте по модернизации ЗРК С-300, в рамках которого планируется поставлять 100-200 ЗУР в год.
В ГУР заявили, что в России перевыполняют план по производству основных типов ракет и разворачивают производство реактивных дронов, поэтому не стоит ожидать ослабления российских обстрелов.
О главных событиях войны 7 августа 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ пытаются обойти Малую Токмачку с запада, украинские военные «зачищают» берег реки Мокрые Ялы. Что происходит на фронте
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