Российские военные приближаются к Славянску с востока, почти 90 раненых и погибших после налета БПЛА на Нижнекамск. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На славянском направлении российские военные постепенно приближаются к Славянску с востока

На покровском направлении отмечается применение российских FPV-дронов на оптоволокне с дальностью до 50 км

На российских танках успешно испытан комплекс активной защиты с контрбоеприпасами против дронов

The Atlantic — Илон Маск отказался разрешить использовать Starlink для ударов в глубине территории России

Самая разрушительная атака на Белгород с 2024 года — погибли шесть человек, еще 25 человек пострадали

Налет беспилотников на НПЗ в Нижнекамске — погибли 13 человек, еще 75 человек пострадали

Экономист Янис Клюге — темпы набора контрактников в ВС РФ стабилизировались на уровне 1000 человек в день

Владимир Зеленский договорился с США о ежемесячных поставках зенитных ракет к комплексам Patriot

Обстановка на фронте

На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ на северо-востоке Харьковской области.

Минобороны РФ сообщило 7 августа о захвате села Ивановка на северо-востоке Харьковской области. «Военкор» Юрий Котенок в свою очередь пишет, что российские военные ведут бои за Васильевку и Водяное, стремясь отрезать северо-восток Харьковской области, и удерживают логистические маршруты из «кармана» под огневым контролем. Согласно карте DeepState, Ивановка, Васильевка и Водяное находятся под уверенным контролем СОУ.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ полностью зачистили Вильчу к югу от Волчанска. DeepState относит большую часть населенного пункта к «серой зоне».

«Военкор» Котенок сообщает, что российские силы достигли южной окраины Казачьей Лопани и вошли в Кудиевку к северу от Харькова. По оценке DeepState, Кудиевка и бо́льшая часть Казачьей Лопани (за исключением северной окраины) контролируются Украиной.

На славянском направлении (ранее в сводках The Insider это участок обозначался как Северский выступ) российские военные постепенно приближаются к Славянску с востока.

В DeepState зафиксировали расширение зоны контроля ВС РФ южнее Калеников к востоку от Славянска. «Рыбарь» в свою очередь утверждает, что российские военные заняли Рай-Александровку, закрепились в Пискуновке и ведут бои за Малиновку. В то же время авторы проекта опровергают сообщение Минобороны РФ о захвате Васютинского. На карте DeepState Малиновка и почти вся Рай-Александровка отнесены к «серой зоне», а Пискуновка показана как подконтрольная СОУ.

Z-канал «Осведомитель» отмечает, что о приближении российских сил к Славянску говорят начавшиеся удары FPV-дронами на оптоволокне по технике в городской черте.

На константиновском направлении бои смещаются к рубежу между Константиновкой и Алексеево-Дружковкой.

В DeepState констатировали, что ВС РФ продвинулись в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) к юго-западу от Константиновки и в Часовом Яре. Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что в Алексеево-Дружковке к северо-западу от Константиновки идут бои. Его коллега Анатолий Радов вместе с этим отрицает сообщения о закреплении ВС РФ в Осыково, которое расположено ближе к Константиновке и, по его сведениям, подвергается постоянным украинским контратакам.

На покровском направлении отмечается применение российских FPV-дронов на оптоволокне с дальностью до 50 км.

Аналитик Дмитрий Путята сообщает, что ВС РФ начали применять на добропольском участке фронта FPV-дроны на оптоволокне дальностью до 50 км. Он делает вывод, что ВС РФ располагают гораздо более качественным оптоволоконным кабелем, чем СОУ.

Анатолий Радов пишет, что ВС РФ захватили Новый Донбасс и вышли к окраинам Доброполья и Анновки. В Минобороны РФ в свою очередь заявили об оккупации Торецкого на Добропольском выступе. Эти заявления не подтверждаются картой DeepState (1, 2), однако в проекте указали, что российские бойцы продвинулись в районе Сухецкого по направлению на Белицкое.

Исследователь под ником Playfra пишет, что после почти года боев Родинское оказалось полностью оккупировано ВС РФ. Он отмечает, что оборона города была организована достаточно хорошо, и ВС РФ понесли большие потери, несмотря на то, что российская авиация практически сравняла Родинское с землей. В результате, по оценке исследователя, российскому командованию удалось создать буферную зону вокруг Покровска (до 2016 года — Красноармейск) по линии Родинское — Гришино, и теперь для выхода к Доброполью им предстоит захватить агломерацию Белицкое — Водянское.

На запорожском направлении сообщается об успехах ВС РФ к юго-востоку от Орехова в районе Малой Токмачки.

Анатолий Радов заявил 7 августа, что ВС РФ прорвали оборону и закрепились на юго-восточной окраине Орехова, а 9 августа признался, что «всех наебал», после чего другие Z-каналы принялись публиковать эту информацию без ссылки на него. В частности, о выходе ВС РФ на юго-восточную окраину Орехова писал Юрий Котенок со ссылкой на «оперативные данные». Тот же Радов 9 августа заявил, что российские войска взяли Малую Токмачку к юго-востоку от Орехова. Это сообщение он не дезавуировал. В то же время DeepState обозначает зону контроля ВС РФ и «серую зону» только на юго-востоке Малой Токмачки. «Рыбарь» сомневается в сообщениях о взятии села и считает, что вся территория к юго-востоку от Орехова (то есть в том числе и Малая Токмачка) представляет собой «серую зону».