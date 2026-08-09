Госдеп США готов разрешить Турции передать Украине 70 ракет ATACMS

Госдепартамент США готов разрешить Турции передать Украине оперативно-тактические ракеты M39 ATACMS и пусковые установки M270. Об этом он предупредил Конгресс, следует из двух уведомлений, опубликованных в Congressional Record.

В первый пакет вошли 12 установок M270, 2524 неуправляемых реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм. Их первоначальная закупочная стоимость указана на уровне около $255,9 млн. Отдельное уведомление касается 70 ракет M39 ATACMS, первоначальная стоимость которых оценивается примерно в $28 млн. Эти суммы не обязательно соответствуют цене нынешней сделки, условия оплаты в документах не раскрываются.

В уведомлениях говорится, что Турция хочет сократить запасы устаревших вооружений и направить средства на модернизацию и обслуживание оставшихся систем. Украина намерена получить их для усиления возможностей огневой поддержки при наступлении и обороне. В документах также отмечается, что украинские военные уже располагают вооружением аналогичного или близкого типа.

В передаче ракет ATACMS должны участвовать турецкая компания MKE и американские Pansophico и Patriot Defense Group. Остальное вооружение планируется передать при участии турецких MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарской VTIC International, а также двух американских компаний.

Поскольку вооружение произведено в США, Турция не может передать его третьей стране без согласия Вашингтона. Правила Госдепартамента предусматривают предварительное уведомление Конгресса за 30 дней для подобных реэкспортных сделок. В документах говорится, что правительство США «готово разрешить» передачу после завершения этого срока. Таким образом, окончательное разрешение пока не выдано, а поставка вооружения Украине не подтверждена.

M39 представляет собой раннюю модификацию ATACMS с инерциальным наведением, дальностью до 165 км и кассетной боевой частью, содержащей 950 суббоеприпасов M74, говорится в справочнике армии США. Одна установка M270 способна нести две ракеты ATACMS или 12 реактивных снарядов семейства MLRS.