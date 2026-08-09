Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

82.38

USD

82.17

EUR

94.84

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

847

 

 

 

 

 

Новости

Госдеп США готов разрешить Турции передать Украине 70 ракет ATACMS

The Insider
Ракета ATACMS на открытии нового артиллерийского завода Rheinmetall в Унтерлюсе, Германия, 27 августа 2025 года. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ракета ATACMS на открытии нового артиллерийского завода Rheinmetall в Унтерлюсе, Германия, 27 августа 2025 года. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Госдепартамент США готов разрешить Турции передать Украине оперативно-тактические ракеты M39 ATACMS и пусковые установки M270. Об этом он предупредил Конгресс, следует из двух уведомлений, опубликованных в Congressional Record.

В первый пакет вошли 12 установок M270, 2524 неуправляемых реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм. Их первоначальная закупочная стоимость указана на уровне около $255,9 млн. Отдельное уведомление касается 70 ракет M39 ATACMS, первоначальная стоимость которых оценивается примерно в $28 млн. Эти суммы не обязательно соответствуют цене нынешней сделки, условия оплаты в документах не раскрываются.

В уведомлениях говорится, что Турция хочет сократить запасы устаревших вооружений и направить средства на модернизацию и обслуживание оставшихся систем. Украина намерена получить их для усиления возможностей огневой поддержки при наступлении и обороне. В документах также отмечается, что украинские военные уже располагают вооружением аналогичного или близкого типа.

В передаче ракет ATACMS должны участвовать турецкая компания MKE и американские Pansophico и Patriot Defense Group. Остальное вооружение планируется передать при участии турецких MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарской VTIC International, а также двух американских компаний.

Поскольку вооружение произведено в США, Турция не может передать его третьей стране без согласия Вашингтона. Правила Госдепартамента предусматривают предварительное уведомление Конгресса за 30 дней для подобных реэкспортных сделок. В документах говорится, что правительство США «готово разрешить» передачу после завершения этого срока. Таким образом, окончательное разрешение пока не выдано, а поставка вооружения Украине не подтверждена.

M39 представляет собой раннюю модификацию ATACMS с инерциальным наведением, дальностью до 165 км и кассетной боевой частью, содержащей 950 суббоеприпасов M74, говорится в справочнике армии США. Одна установка M270 способна нести две ракеты ATACMS или 12 реактивных снарядов семейства MLRS.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных
  5. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте