WP: Трамп устроил разнос главе Минобороны США Хегсету из-за нехватки боеприпасов для войны с Ираном, тот свалил вину на своего заместителя

Трамп на прошлой неделе устроил разнос министру обороны Питу Хегсету из-за острой нехватки боеприпасов, которая теперь ограничивает военные возможности США в войне с Ираном. Об этом The Washington Post рассказали двое собеседников, знакомых с содержанием разговора. Стычка произошла в Кэмп-Дэвиде в пятницу, в кулуарах заседания кабинета, — президент высказал Хегсету, что считал вопрос с боеприпасами «решенным». Источники газеты говорили на условиях анонимности, опасаясь преследования.

Дефицит дальнобойных управляемых ракет и ЗУР для систем ПВО стал одной из причин, по которым Трамп в последние дни отказался от новых массированных ударов по Ирану, утверждает один из собеседников издания. 3 августа президент заявил, что отдал, а затем отменил приказ о «крупнейшей атаке со времен Второй мировой войны», сославшись на начавшиеся переговоры по Ормузскому проливу. Ночью он написал в Truth Social, что у США «огромные запасы» боеприпасов, которые «производятся и поставляются в страну по мере необходимости», а «„сливающих“ эти изменнические заявления [о нехватке боеприпасов]» уже разыскивают.

Только за первый месяц боев американские военные израсходовали больше 850 крылатых ракет «Томагавк» и свыше тысячи ракет ЗРК Patriot и THAAD, пишет The Washington Post. По словам одного из американских чиновников, за те же недели ушло более 1300 тактических баллистических ракет ATACMS, и теперь их запас, по словам осведомленного источника, фактически исчерпан. Нехватка ЗУР сказалась и за пределами Ближнего Востока — у Украины заканчиваются средства ПВО, а пополнить их из западных арсеналов почти нечем. Военные к тому же изменили тактику и теперь решают, сбивать ли цель, исходя из того, куда она летит и представляет ли она угрозу.

Утверждается, что, отвечая на упреки Трампа, Хегсет возложил вину на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что тот не обеспечил дефицит и не проинформировал президента, рассказали оба источника. В Белом доме и Пентагоне это отрицают. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт назвала публикацию «стопроцентным фейком» и сказала, что Трамп полностью доверяет министру, а главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет никого не вводил в заблуждение и не перекладывал ответственность на Файнберга, а сообщения об истощенных складах и внутренних разногласиях тоже вымышлены.

Хегсет, Файнберг и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн просят у Конгресса дополнительно $67 млрд на покрытие военных расходов, а общий оборонный бюджет на следующий финансовый год администрация запросила на рекордную сумму $1,5 трлн, однако пакет застрял из-за возражений демократов. Как пишет WP, Кейн предупреждал Трампа еще до начала войны, что запасов на затяжной конфликт не хватит.

Тем временем война уже принесла нефтяным компаниям рекордные доходы — прибыль восьми крупнейших из них достигла $90 млрд за три месяца.