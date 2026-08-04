Прибыль восьми крупнейших нефтяных компаний выросла до $90 млрд всего за три месяца на фоне войны с Ираном и роста цен — The Guaridan

Крупнейшие мировые нефтяные компании получили рекордную прибыль в размере порядка $93 млрд всего за три месяца — с апреля по июнь этого года. Это был первый полный финансовый квартал после начала войны на Ближнем Востоке, которая спровоцировала рост цен на энергоносители. Данные приводит газета The Guardian.

Подсчет включал восемь крупнейших в мире энергетических компаний: Aramco (Саудовская Аравия), BP и Shell (Великобритания), Equinor (Норвегия), TotalEnergies (Франция), Eni (Италия), Chevron и ExxonMobil (США). В течение весеннего квартала (с апреля по конец июня) они получали более $700 тысяч прибыли каждую минуту.

Корпорации воспользовались крупнейшим в истории рынка перебоем в поставках ископаемого топлива, чтобы почти удвоить свою совокупную прибыль, которая за тот же период прошлого года составляла чуть менее $50 млрд.

Газета по этой причине и анализировала данные именно за второй финансовый квартал — на всем его протяжении шла война США и Израиля с Ираном, из-за которой цены на энергоносители били рекорды. В конце апреля цены за баррель нефти марки Brent выросли до $126.