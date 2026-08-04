Прибыль восьми крупнейших нефтяных компаний выросла до $90 млрд всего за три месяца на фоне войны с Ираном и роста цен — The Guaridan

Крупнейшие мировые нефтяные компании получили рекордную прибыль в размере порядка $93 млрд всего за три месяца — с апреля по июнь этого года. Это был первый полный финансовый квартал после начала войны на Ближнем Востоке, которая спровоцировала рост цен на энергоносители. Данные приводит газета The Guardian.
Подсчет включал восемь крупнейших в мире энергетических компаний: Aramco (Саудовская Аравия), BP и Shell (Великобритания), Equinor (Норвегия), TotalEnergies (Франция), Eni (Италия), Chevron и ExxonMobil (США). В течение весеннего квартала (с апреля по конец июня) они получали более $700 тысяч прибыли каждую минуту.
Корпорации воспользовались крупнейшим в истории рынка перебоем в поставках ископаемого топлива, чтобы почти удвоить свою совокупную прибыль, которая за тот же период прошлого года составляла чуть менее $50 млрд.
Газета по этой причине и анализировала данные именно за второй финансовый квартал — на всем его протяжении шла война США и Израиля с Ираном, из-за которой цены на энергоносители били рекорды. В конце апреля цены за баррель нефти марки Brent выросли до $126.
Больше всего денег от продажи нефти в этот период получила государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco. Она сообщила об увеличении чистой прибыли за квартал на 34% — более чем $33 млрд. Росту прибыли не помешали ни удары по нефтяным объектам корпорации, ни сокращения добычи нефти в регионе из-за атак беспилотников.
Другие компании также отчитались о рекордных за последние годы поступлениях. Например, британская Shell зафиксировала вторую по величине квартальную прибыль за всю свою историю (порядка $9,8 млрд), а чистая прибыль американской Chevron ($12,2 млрд) в пять раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Ранее президент США Дональд Трамп даже раскритиковал американские компании за то, что они «слишком много зарабатывают» на развязанной им войне в регионе. Он призвал их «вернуть часть этих средств общественности».
В то же время, как отмечает The Guardian, эти же компании ответственны за большое количество выбросов в атмосферу. По данным проекта Carbon Majors, на Saudi Aramco приходится больше всего выбросов углекислого газа, чем на любую другую корпорацию в истории. За ней следуют американские Chevron и ExxonMobil, а в топ-10 также входят уже перечисленные Shell и BP. Последняя отчиталась о самой большой за квартал прибыли с 2022 года, но при этом, как обращает внимание газета, ранее отказалась от своих амбиций стать компанией с нулевым уровнем выбросов.