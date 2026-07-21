Из-за войны с Ираном средняя стоимость бензина в США выросла до $4 за галлон. Это может негативно сказаться на рейтингах Трампа и его партии

Средняя цена на бензин в США к началу этой недели выросла до $4 за галлон (3,7854 литра). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Ассоциацию автомобильных клубов Америки (ААА). На прошлой неделе стоимость топлива была на 13 центров ниже, а год назад в аналогичный период составляла $3,14 за галлон. На рост цен большое влияние оказывает война с Ираном, из-за которой растут цены на нефть.

Как отметили в NBC News, до начала иранского конфликта в конце февраля этого года средняя цена на бензин в США составляла около $2,5 за галлон.

Дороже всего бензин стоит в Калифорнии ($5,5), в штатах Гавайи ($5,42) и Вашингтон ($5,01). При этом в июне 2026 года средняя стоимость бензина на американских заправках снижалась. На нее повлияло достижение Вашингтоном и Тегераном временного соглашения о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Затем договоренности сорвались: к 21 июля США уже десять дней подряд наносят удары по Ирану, а в Ормузском проливе атакам подвергаются нефтяные танкеры.

В марте, комментируя агентству Reuters скачок цен на бензин из-за начавшейся войны с Ираном, президент Дональд Трамп утверждал:

«Меня это совершенно не беспокоит. Они очень быстро упадут, когда все закончится. А если и поднимутся — что ж, пусть поднимаются, ведь это [война с Ираном] куда важнее, чем небольшое подорожание бензина».

Как подчеркивало тогда агентство Reuters, эти слова резко контрастировали с более ранними заявлениями Трампа. За несколько часов до первых авиаударов по Ирану в феврале американский лидер хвастался снижением цен на топливо и ставил себе это в заслугу.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в апреле 2026 года, показывал: 77% американцев, включая 55% сторонников Республиканской партии, винят в высоких ценах на бензин именно Трампа. Уже тогда политологи в комментариях американским СМИ отмечали: такое положение дел может серьезно подорвать шансы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, запланированных на ноябрь.

В июне на фоне временного соглашения с Тегераном о прекращении огня Трамп обвинил АЗС в завышении цен и призвал «НЕМЕДЛЕННО!» их снизить. Особенно президент раскритиковал Калифорнию, власть в которой контролируют демократы. По его мнению, топливо на заправках должно стоить $2,5 за галлон.

Накануне газета Financial Times опубликовала опрос, согласно которому 58% американцев считают, что война с Ираном не стоила понесенных США затрат. На 2 процентных пункта, до 36%, снизился и рейтинг одобрения Трампа по сравнению с аналогичным замером в прошлом месяце. Управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Кевин Бук в комментарии FT пояснил, что проведенное его коллегами исследование показывает четкую обратную связь между рейтингами одобрения президента и ценами на АЗС:

«Если вы хотите узнать, что американский гражданин думает о действующей власти, просто зайдите на бензоколонку».

На 3 ноября в США запланированы выборы в Палату представителей и Сенат. Прогнозы и модели показывают, что Демократическая партия, вероятнее всего, выиграет большинство в Палате представителей и получит половину мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса контролируются республиканцами.