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Новости

Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. Он назвал переговоры «пустой тратой времени»

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Так он ответил на вопросы журналистов на саммите НАТО в Турции, передают Reuters и Sky News

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что больше не хочет иметь дел с Тегераном. Власти Ирана он назвал «злыми, больными людьми». 

Как отмечает Sky News, Трампа спросили, достигнуто ли перемирие США с Ираном.

«Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этом всë закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело, — ответил президент США. — На мой взгляд, всё кончено. Я поговорю с нашими переговорщиками, они хотят вести переговоры. Но на мой взгляд, это пустая трата времени».

Это заявление последовало вслед за ночным обменом ударами между двумя сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Иран накануне нанес ракетные удары по двум коммерческим судам в районе Ормузского пролива, после чего удар по иранской территории нанесли Штаты. В ночь на 8 июля Тегеран нанес удары по американским военным базам в регионе. 

После этой эскалации США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти. 

17 июня Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании — предварительное соглашение об остановке огня, которое фиксирует некоторые договоренности, но ни к чему не обязывает. На заключение финальной сделки отводилось 60 дней. 

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