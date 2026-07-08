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Новости

Иран начал вторую волну атак по американским объектам в странах Персидского залива после масштабного удара США по Ирану

The Insider
Удар США по Ирану. Архивное фото

Удар США по Ирану. Архивное фото

Иранская армия сообщила, что начала вторую волну атак беспилотниками на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне, передает Reuters.

Власти Бахрейна и Кувейта, который Иран также атаковал в среду, пока не сообщали о разрушениях или пострадавших.

В армии Ирана подчеркнули, что все американские базы в регионе являются законными военными целями, и осудили США за неоднократные нарушения прекращения огня.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками 85 американских военных объектов в районе Персидского залива, передает Tasnim. 

В КСИР уточнили, что удары были нанесены по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

В заявлении говорится, что удары стали ответом на американскую воздушную атаку в среду в южной иранской провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива и в городе Бендер-Махшехре на западе страны.

Перед этим Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние обстрелы коммерческих судов с экипажами Ормузском проливе. 

«Продемонстрированная Ираном агрессия была ничем не спровоцирована, представляла серьезную опасность и являлась явным нарушением режима прекращения огня», — говорится в сообщении ведомства. 

Американский чиновник в беседе с Axios назвал удары США по Ирану самыми масштабными за последние 10 дней. По словам Генсека НАТО Марка Рютте, они были «абсолютно необходимы». 

Вместе с тем США отменили разрешение на возобновление продаж иранской нефти, восстановленное вследствие подписания меморандума о взаимопонимании. 

На фоне эскалации нефть Brent выросла более чем на 3%, отмечает Bloomberg. 

7 июля КСИ нанес ракетные удары по коммерческим судам в районе Ормузского пролива. Одной из целей стал катарский танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ. 

Как пишет WSJ, перед атакой представители КСИР по морской радиосвязи угрожали гражданским судам и предупреждали, чтобы те не использовали маршруты у побережья Омана. 

17 июня Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании — предварительное соглашение об остановке огня, которое фиксирует некоторые договоренности, но ни к чему не обязывает. На заключение финальной сделки они дали друг другу 60 дней. 

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