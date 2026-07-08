Иран начал вторую волну атак по американским объектам в странах Персидского залива после масштабного удара США по Ирану

Иранская армия сообщила, что начала вторую волну атак беспилотниками на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне, передает Reuters.

Власти Бахрейна и Кувейта, который Иран также атаковал в среду, пока не сообщали о разрушениях или пострадавших.

В армии Ирана подчеркнули, что все американские базы в регионе являются законными военными целями, и осудили США за неоднократные нарушения прекращения огня.



Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками 85 американских военных объектов в районе Персидского залива, передает Tasnim.

В КСИР уточнили, что удары были нанесены по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

В заявлении говорится, что удары стали ответом на американскую воздушную атаку в среду в южной иранской провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива и в городе Бендер-Махшехре на западе страны.



Перед этим Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что наносит удары по Ирану в ответ на недавние обстрелы коммерческих судов с экипажами Ормузском проливе.



«Продемонстрированная Ираном агрессия была ничем не спровоцирована, представляла серьезную опасность и являлась явным нарушением режима прекращения огня», — говорится в сообщении ведомства.



Американский чиновник в беседе с Axios назвал удары США по Ирану самыми масштабными за последние 10 дней. По словам Генсека НАТО Марка Рютте, они были «абсолютно необходимы».



Вместе с тем США отменили разрешение на возобновление продаж иранской нефти, восстановленное вследствие подписания меморандума о взаимопонимании.



На фоне эскалации нефть Brent выросла более чем на 3%, отмечает Bloomberg.



7 июля КСИ нанес ракетные удары по коммерческим судам в районе Ормузского пролива. Одной из целей стал катарский танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ.

Как пишет WSJ, перед атакой представители КСИР по морской радиосвязи угрожали гражданским судам и предупреждали, чтобы те не использовали маршруты у побережья Омана.

17 июня Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании — предварительное соглашение об остановке огня, которое фиксирует некоторые договоренности, но ни к чему не обязывает. На заключение финальной сделки они дали друг другу 60 дней.