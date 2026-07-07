Иран атаковал два коммерческих судна у Ормузского пролива — WSJ

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетные удары по двум коммерческим судам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Одной из целей стал катарский танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ. Ракета попала в левый борт судна, после чего в машинном отделении начался пожар. Информации о пострадавших нет.

Как пишет WSJ, перед атакой представители КСИР по морской радиосвязи угрожали гражданским судам и предупреждали, чтобы те не использовали маршруты у побережья Омана. Издание отмечает, что новые удары могут осложнить переговоры о прекращении американо-иранской войны.

17 июня Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании — предварительное соглашение об остановке огня, которое фиксирует некоторые договоренности, но ни к чему не обязывает. На заключение финальной сделки они дали друг другу 60 дней. После первого раунда переговоров в Дохе стороны не продемонстрировали прогресса. Следующий раунд должен состояться после похорон убитого в результате американо-израильского удара верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.