США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти. По словам источника Reuters — представителя американских властей, — решение принято после атак на коммерческие танкеры в Ормузском проливе. Он заявил, что действия Ирана были «совершенно неприемлемыми» и «повлекут за собой последствия».

Министерство финансов США сообщило, что операции с иранской нефтью, ранее разрешенные в рамках лицензии, должны быть завершены до 17 июля.

По данным британского Центра морских торговых операций (UKMTO), за последние дни три танкера сообщили о повреждениях в Ормузском проливе и рядом с ним в результате попадания неизвестных снарядов. Ответственность за атаки пока никто не взял, Тегеран произошедшее не комментировал. Еще один американский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что предварительные данные указывают на то, что огонь по трем коммерческим судам открыли иранские силы.

Несмотря на эскалацию, американский представитель сообщил, что переговорщики продолжают добросовестно работать над соглашением с Ираном, которое предусматривает ограничения его ядерной программы и частичное снятие санкций, включая ограничения на экспорт нефти.

После объявления об отзыве лицензии мировые цены на нефть выросли более чем на 5%.

Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него ежедневно проходит около пятой части мирового объема потребляемой нефти, а также значительные объемы поставок сжиженного природного газа.