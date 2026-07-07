Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.97

EUR

89.26

OIL

74.13

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

177

 

 

 

 

 

Новости

США отозвали лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти, после атак на танкеры в Ормузском проливе — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти. По словам источника Reuters — представителя американских властей, — решение принято после атак на коммерческие танкеры в Ормузском проливе. Он заявил, что действия Ирана были «совершенно неприемлемыми» и «повлекут за собой последствия».

Министерство финансов США сообщило, что операции с иранской нефтью, ранее разрешенные в рамках лицензии, должны быть завершены до 17 июля.

По данным британского Центра морских торговых операций (UKMTO), за последние дни три танкера сообщили о повреждениях в Ормузском проливе и рядом с ним в результате попадания неизвестных снарядов. Ответственность за атаки пока никто не взял, Тегеран произошедшее не комментировал. Еще один американский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что предварительные данные указывают на то, что огонь по трем коммерческим судам открыли иранские силы.

Несмотря на эскалацию, американский представитель сообщил, что переговорщики продолжают добросовестно работать над соглашением с Ираном, которое предусматривает ограничения его ядерной программы и частичное снятие санкций, включая ограничения на экспорт нефти.

После объявления об отзыве лицензии мировые цены на нефть выросли более чем на 5%.

Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него ежедневно проходит около пятой части мирового объема потребляемой нефти, а также значительные объемы поставок сжиженного природного газа.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте