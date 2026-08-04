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Новости

США израсходовали «практически все» свои дальнобойные ракеты ATACMS и PrSM за время войны с Ираном — источники Reuters

The Insider
Фото: Lockheed Martin

Фото: Lockheed Martin

Армия США израсходовала бóльшую часть своих высокоточных ракет большой дальности за пять месяцев войны с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. В основном речь идет о ракетах класса «земля — земля» ATACMS и Precision Strike Missiles (PrSM) производства американской компании Lockheed Martin.

По словам двух источников, США использовали практически все эти ракеты. Вместе с тем собеседники Reuters отказались сообщить, сколько подобного оружия осталось у Вашингтона. Согласно отчету CSIS за март, эти ракеты использовались для нанесения ударов по целям внутри Ирана.

В ответ на просьбу прокомментировать данные о запасах Белый дом выпустил заявление Дональда Трампа, в котором говорится, что у США «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем нам нужно». Представитель Пентагона также не ответил за поставленный вопрос, а вместо этого заявил, что «американские вооруженные силы являются самыми мощными в мире и имеют все необходимое для выполнения в то время и в месте, выбранном президентом».

ATACMS, которые США начали поставлять Украине в 2023 году, сыграли важную роль в российско-украинской войне, позволив Киеву наносить удары вглубь российской территории. PrSM — это более новая и более совершенная модель, имеющая большую дальность, которая должна заменить ATACMS. Стоимость таких ракет составляет более $1 млн за единицу.

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