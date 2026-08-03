CNN: Пентагон разослал военным аналитикам сообщения по почте с призывом присылать нестандартные способы «наказать» Иран

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) разослало широкому кругу военных аналитиков письмо с просьбой предложить новые способы давления на Иран. Как рассказали CNN источник, знакомый с содержанием сообщения, и еще один собеседник, письмо послал офицер разведывательного подразделения CENTCOM. Там говорилось, что командование ищет «новые творческие и нестандартные способы давить на Иран и наказывать его». Второй источник уточнил, что письмо на прошлой неделе отправил высокопоставленный офицер, а само командование сейчас пересматривает стратегию и рассматривает все варианты.

Военные назвали такой сбор идей по электронной почте необычным — по оценке собеседников CNN, это признак того, насколько узок и малопривлекателен набор средств, которыми Дональд Трамп может принудить Тегеран к сделке на своих условиях. Представитель CENTCOM капитан Тимоти Хокинс заявил:

«У Центрального командования США долгая история новаторского мышления и работы».

По его словам, адмирал Купер специально обращается к сотрудникам вне зависимости от их звания, чтобы добиться максимальной эффективности операций.

Отмечается, что письмо было выслано незадолго до того, как Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, а затем отменил их после того, как в дело вмешался наследный принц Саудовской Аравии, позвонивший президенту и призвавший к деэскалации. США несколько недель наносят удары, чтобы лишить Иран возможности угрожать судоходству в Ормузском проливе и вернуть Тегеран за стол переговоров, однако, как отмечает CNN, признаков сделки нет. Также телеканал пишет, что Трамп обдумывал наращивание кампании — в том числе возобновление интенсивных ударов по оставшимся ядерным объектам, которые он год назад объявил «уничтоженными», и военные готовились бить по горе Пикакс и другим площадкам, где, предположительно, хранятся ядерные материалы или оборудование.

Но даже самое мощное неядерное оружие США вряд ли даст результат, поскольку объекты залегают глубоко под землей, говорят два источника CNN, знакомых с планированием. Для их разрушения понадобились бы наземные силы, а на такой риск Трамп идти не готов. Еще один собеседник рассказал, что президент рассматривал удары в духе «фейерверка» по тем же или похожим целям, что и год назад, ради символической победы, которая позволила бы выйти из войны, так и не добившись первоначальной цели — ликвидации иранской ядерной программы. Однако центральный вопрос войны — притязания Ирана на Ормузский пролив — это всё равно не решило бы.

Источники телеканала говорят, что ЦРУ и Разведывательное управление Минобороны США недавно пришли к выводу, что нынешние бомбардировки не изменят переговорную позицию Тегерана, а председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн публично признал, что одними ударами с воздуха заявленных Трампом целей не достичь. В прошлом месяце он сказал законодателям, что у воздушной мощи есть пределы. Один из планов CENTCOM предполагал одну-две недели интенсивных бомбардировок, чтобы уничтожить ракетный потенциал Ирана, но Трамп пока воздерживается, в том числе из-за предупреждений Кейна об истощении запасов зенитных ракет-перехватчиков, о чем ранее писала The New York Times.