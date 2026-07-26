СМИ: Трамп отказался от ударов по Ирану. «Атаки с воздуха не переломят ход войны» — востоковед

Президент США Дональд Трамп пока отложил новые масштабные удары по Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников. По их словам, одной из основных причин стали опасения, что ответ Тегерана заставит США заметно истощить запасы ракет для систем противовоздушной обороны в регионе. Решение приняли после совещания Трампа с советниками и членами администрации.

Как пишет газета, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн, предупреждал президента, что возобновление масштабных боевых действий возможно, но приведет к опасному сокращению запасов ракет-перехватчиков в распоряжении Центрального командования США. По состоянию на конец апреля американские военные использовали более 1,2 тысячи перехватчиков Patriot стоимостью свыше $4 млн каждая. В последние недели ситуация с запасами ухудшилась.

Пентагон готовил многоэтапную кампанию против иранских береговых радаров, противокорабельных ракетных установок, ударных катеров и других объектов на Ближнем Востоке. Рассматривались также удары по энергетической и ядерной инфраструктуре. Однако советники Трампа предупредили его, что угроза дальнейшего расширения войны может привести к «отчуждению» ключевых союзников в Персидском заливе из-за иранских атак на их территорию, росту цен на энергоносители и ухудшению ситуации в мировой экономике.

Вчера, 25 июля, США впервые за две недели не нанесли ночных ударов по Ирану после 13 последовательных ночей атак. При этом установленная американскими военными морская блокада иранских портов продолжает действовать.

В разговоре с The Insider востоковед, эксперт центра NEST Руслан Сулейманов отметил, что Трамп находится в тупике с момента начала операции против Ирана в конце февраля. По его словам, ограниченная воздушная кампания не заставляет Тегеран пойти на уступки, а наземная операция сопряжена с огромными рисками и потерями. Наиболее вероятным выходом остается попытка заключить очередное промежуточное соглашение:

«Ситуация для Дональда Трампа остается тупиковой, можно сказать, с момента начала его операции против Ирана 28 февраля. Хороших вариантов у него не просматривается. Можно продолжать вялотекущую войну с обстрелами Ирана и ответными ударами со стороны иранских властей или же проводить более серьезную масштабную наземную операцию — с огромными рисками и, очевидно, огромными потерями. Не думаю, что Трамп на это готов. Поэтому он не желает просто наращивать применение отдельных видов вооружений для ударов с воздуха. Но это не наземная операция и ход войны не переломит. Поэтому то, что мы наблюдаем, может продолжаться очень долго. Думаю, до окончания срока Трампа. Он оставляет возможность достичь новых договоренностей с Ираном. Вряд ли это будет новая ядерная сделка: позиция иранских властей остается непреклонной, особенно в отношении ядерной программы. Но достичь промежуточного документа вроде меморандума о взаимопонимании вполне возможно. Думаю, Трамп по-прежнему рассматривает такой вариант, потому что увеличение масштабов обстрелов иранской территории без наземной операции не сулит успеха».

Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что Иран отказался от предложения Трампа о прекращении огня, которое Тегерану передал премьер-министр Ирака Али аз-Заиди. По данным газеты, Иран отверг предложение, потому что не хочет заключать временное соглашение без урегулирования вопроса о контроле над Ормузским проливом.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что иракский премьер передал Тегерану позицию Вашингтона по поводу возможного перемирия. По его словам, договориться сторонам мешает «нелогичный, чрезмерно требовательный и стремящийся к господству» подход США.

23 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану и поддерживаемым им йеменским хуситам «серьезным военным наказанием» после ударов по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море. Атаки создали угрозу судоходству еще на одном ключевом морском маршруте на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.

Боевые действия между США и Ираном начались 28 февраля с совместных американо-израильских ударов. Объявленное в апреле перемирие и достигнутое позднее промежуточное соглашение распались, после чего стороны возобновили атаки.