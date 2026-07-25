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Новости

Зеленский: Россия передает Ирану спутниковые снимки военных объектов США. Накануне Трамп сказал, что Путин обещал не вооружать Тегеран

The Insider
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинской разведке передать партнерам информацию о «новой помощи России иранскому режиму». По его словам, Москва с начала июля ведет спутниковую съемку территории стран Персидского залива и расположенных там американских военных объектов, после чего эти снимки оказываются у Тегерана.

«Мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Залива и размещенных там американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки оказываются у Ирана. При этом существует четкая корреляция между российской съемкой объектов и ударами иранских сил — как накануне атак, так и после них, для оценки причиненного ущерба».

По его словам, только 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали четыре авиабазы — две в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте. Зеленский добавил, что поручил украинской разведке передать союзникам имеющуюся информацию, и заявил, что «Россию нужно остановить», а давление на нее «должно сработать».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что во время недавней встречи в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заверил его, что Китай «ни при каких обстоятельствах» не будет поставлять оружие Ирану, в том числе через китайские компании. По словам Трампа, аналогичное обещание ему дал и президент России Владимир Путин.

«Президент Путин, несмотря на ужасную войну в Украине, сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что, по его мнению, Россия и Китай «не участвуют в этом», и предупредил, что подобные действия обернулись бы для них проблемами, и поэтому такая поддержка «не в их интересах».

Говорил ли Путин что-то о спутниковых снимках американских баз, Трамп не сообщил.

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