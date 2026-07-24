США 13-ю ночь подряд атаковали Иран. Тегеран отказался от предложения Трампа о прекращении огня

Вооруженные силы США завершили 13-ю подряд ночь ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным командования, в ночь на 24 июля американские военные атаковали иранские военные командные центры, хранилища беспилотников, сети связи, объекты берегового наблюдения и морскую военную инфраструктуру. Целью ударов было дальнейшее снижение угрозы для гражданского и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

По утверждению американского командования, пролив остается открытым, несмотря на недавние атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а коммерческие суда продолжают проходить через него при поддержке американских военных.

CENTCOM также заявило, что сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих.



Иранское агентство Tasnim сообщило, что в результате ночной атаки по городу Ахваз и его окрестностям погибли четыре человека. Еще пять человек в провинции Хузестан получили ранения.

Цены на нефть марки Brent по состоянию на 24 июля держатся выше $100 за баррель. Это рекорд за последние шесть недель.

Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники, что Иран отказался от предложения Трампа о прекращении огня, которое Тегерану передал премьер-министр Ирака Али аз-Заиди. По данным газеты, Иран отверг предложение, потому что не хочет заключать временное соглашение без урегулирования вопроса о контроле над Ормузским проливом.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что иракский премьер передал Тегерану позицию Вашингтона по поводу возможного перемирия. По его словам, договориться сторонам мешает «нелогичный, чрезмерно требовательный и стремящийся к господству» подход США.

23 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану и поддерживаемым им йеменским хуситам «серьезным военным наказанием» после ударов по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море. Атаки создали угрозу судоходству еще на одном ключевом морском маршруте на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.

Война между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля этого года. В июне стороны заключили предварительное соглашение о прекращении огня, однако спустя несколько недель после провалившихся переговоров боевые действия возобновились. 13 июля Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана, а 15 июля КСИР заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения американских ударов по Ирану.