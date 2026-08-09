Дроны атаковали Уфу, Новороссийск и Белгород, где загорелись многоквартирные дома. Удары пришлись по районам, где расположены ФСБ и ТЭЦ

В Белгороде в результате ночной атаки пострадали 13 человек, в том числе двое детей, утверждает врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали, девятилетнему ребенку и троим взрослым медицинскую помощь оказали на месте. Еще восемь человек доставили в больницы города.
Обновлено: По уточненной информации, в результате атаки на Белгород три человека погибли, 25 пострадали, утверждает врио главы региона.
Как утверждают власти, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты, частный дом и автомобили. Издание Astra геолоцировало три поврежденные многоэтажки, которые расположены в нескольких кварталах от областного управления ФСБ, еще один поврежденный дом — примерно в 600 метрах от Белгородской ТЭЦ.
Под удар также попал городской торговый центр «Автоград» — здание частично разрушено.
Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям сообщил, что беспилотники пытались атаковать предприятия Уфы. По утверждению ведомства, дроны были сбиты, однако один из них задел башенный кран и упал на кровлю строящегося дома в Демском районе, после чего начался пожар. Власти не назвали атакованные предприятия.
Обломки беспилотников тем временем упали на территории двух предприятий и частного дома в поселке Верхнебаканском в Новороссийске, сообщил мэр города Андрей Кравченко. При падении фрагментов дрона загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. Предприятия власти не назвали, пострадавших, по словам мэра, нет.
Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили более 160 беспилотников над 19 регионами, включая аннексированный Крым, а также над Азовским и Черным морями.
Российские военные, в свою очередь, утром атаковали Харьковскую и Одесскую область. В Харькове удар пришелся по многоквартирному дому в Салтовском районе, где разрушены этажи с седьмого по десятый. По последним данным, погибли двое мужчин 50 и 66 лет, пострадали 23 человека, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии. По Одесской области российские войска выпустили несколько десятков ракет и беспилотников, сообщил глава ОВА Олег Кипер. В Одессе повреждены и частично разрушены жилые дома в двух районах, пострадали восемь человек, состояние семерых оценивается как средней тяжести.