Дроны атаковали Уфу, Новороссийск и Белгород, где загорелись многоквартирные дома. Удары пришлись по районам, где расположены ФСБ и ТЭЦ

Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям сообщил, что беспилотники пытались атаковать предприятия Уфы. По утверждению ведомства, дроны были сбиты, однако один из них задел башенный кран и упал на кровлю строящегося дома в Демском районе, после чего начался пожар. Власти не назвали атакованные предприятия.

Обломки беспилотников тем временем упали на территории двух предприятий и частного дома в поселке Верхнебаканском в Новороссийске, сообщил мэр города Андрей Кравченко. При падении фрагментов дрона загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. Предприятия власти не назвали, пострадавших, по словам мэра, нет.

Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили более 160 беспилотников над 19 регионами, включая аннексированный Крым, а также над Азовским и Черным морями.

Российские военные, в свою очередь, утром атаковали Харьковскую и Одесскую область. В Харькове удар пришелся по многоквартирному дому в Салтовском районе, где разрушены этажи с седьмого по десятый. По последним данным, погибли двое мужчин 50 и 66 лет, пострадали 23 человека, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии. По Одесской области российские войска выпустили несколько десятков ракет и беспилотников, сообщил глава ОВА Олег Кипер. В Одессе повреждены и частично разрушены жилые дома в двух районах, пострадали восемь человек, состояние семерых оценивается как средней тяжести.