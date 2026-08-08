Разведка США считает, что найденный в аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой принадлежал российской спецслужбе — CNN

Американская разведка считает, что дрон со взрывчаткой, обнаруженный в ночь на 5 августа в аэропорту немецкого Лейпцига, принадлежал одной из российских спецслужб. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного сотрудника Минобороны США в Европе. Какую именно спецслужбу подозревают и какие данные получили американские власти, источник не уточнил.

Собеседники газеты The Wall Street Journal также утверждают, что разведка связывает БПЛА с РФ. Правительство Германии пока официально не возложило ответственность за произошедшее на конкретную страну. Российская сторона эти сообщения пока не комментировала. Глава МВД Александр Добриндт назвал инцидент «гибридной атакой» и заявил, что за ней могут стоять «иностранные силы».

Низко летевший дрон заметил водитель аэродромного автобуса и сбил его ударом ноги, рассказал депутат Бундестага Детлеф Зайф. Аппарат упал неподалеку. По словам депутата, действия водителя могли сорвать готовившуюся атаку, хотя сам поступок был крайне опасным.

Дрон находился в закрытой части аэропорта рядом с четырьмя грузовыми самолетами украинской компании Antonov Airlines. Согласно закрытому полицейскому отчету, который изучили немецкие СМИ, один из стоявших поблизости Ан-124 был загружен боеприпасами. Однако следствие пока не установило, какой именно объект был целью атаки.

Федеральная прокуратура Германии полагает, что злоумышленники планировали взорвать дрон. На нем находились профессиональная взрывчатка и детонатор. Как писали местные СМИ, взрыва не произошло из-за того, что детонатор оторвался от закрепленного на аппарате заряда.

После закрытия взлетной полосы грузовой самолет DHL прервал посадку и столкнулся в воздухе с неизвестным объектом, который следователи считают вторым дроном. Самолет получил небольшие повреждения и благополучно приземлился в Ганновере. Пострадавших в обоих эпизодах нет.

Аэропорт Лейпциг/Галле служит основным узлом программы НАТО SALIS, в рамках которой Ан-124 перевозят грузы для укрепления восточного фланга альянса. В 2024 году в логистическом центре DHL в том же аэропорту загорелась посылка со взрывным устройством, которую планировали погрузить на самолет. Литовские следователи связали серию таких отправлений с российской военной разведкой, а обвинения по делу предъявили 15 предполагаемым участникам. На этой неделе СМИ также писали о предполагаемой подготовке российскими спецслужбами покушения на руководителя немецкого производителя дронов Donaustahl, поставляющего беспилотники Украине.

Российское посольство в Берлине назвало происшествие в Лейпциге «спешно состряпанной провокацией» и обвинило немецкие власти в разжигании «антироссийской истерии».