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Новости

Российские спецслужбы готовили покушение на главу немецкого производителя дронов Donaustahl — Die Zeit

The Insider
Штефан Туманн

Штефан Туманн

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Российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на Штефана Туманна — руководителя немецкого оборонного стартапа Donaustahl, который поставляет Украине разведывательные дроны и беспилотники-камикадзе. Об этом сообщила газета Die Zeit по итогам собственного расследования. В документе Федерального ведомства по охране конституции дело описано как предполагаемое спланированное покушение, а само оно, как пишет издание, регулярно обсуждается в ведомстве федерального канцлера на еженедельных совещаниях по разведывательной обстановке.

Немецкие спецслужбы начали свою операцию в декабре 2025 года, когда в нижнебаварском Штрасскирхене появился Сергей Н. Он подошел к дому Туманна, снял на телефон вход в здание и сфотографировал табличку с фамилиями жильцов. Сигнал о том, что Туманн находится в зоне повышенного риска, немецкие спецслужбы получили от иностранной разведки.

Баварские полицейские задержали Сергея Н. и изъяли его телефоны, однако расшифровать данные за время задержания не успели и отпустили его. Позже выяснилось, что он контактировал с российской спецслужбой, а также пытался вести слежку за отцом Туманна, чтобы установить местонахождение сына. К тому моменту Сергей Н. вместе с семьей уже уехал в Испанию, а наблюдение за предпринимателем продолжила гражданка Румынии Алла С., жившая в Северном Рейне — Вестфалии. 

В марте 2026 года были задержаны оба — он в Испании, она в Германии. Ни один из них не был кадровым разведчиком, следователи считают их «одноразовыми агентами», которых вербуют в интернете среди людей из уязвимой или околокриминальной среды, а само покушение, по версии следствия, должны были совершить другие исполнители. Судья Верховного суда ФРГ версию о подготовке убийства в ордер на арест не включил, там говорится лишь о подозрении в агентурной деятельности.

Штефан Туманн основал Donaustahl в 2019 году, с 2023-го компания выпускает беспилотники. Он публично и жестко высказывается о России, а на своей странице в LinkedIn написал:

«Россия не хочет мира. Она хочет уничтожения Запада».

Сейчас предприниматель находится под усиленной охраной и намекает, что публичные мероприятия стали для него опасны — он сообщил подписчикам, что «по некоторым причинам» не может участвовать в выставках.

Кроме того, по сведениям Die Zeit, в поле зрения российских спецслужб находится еще одна оборонная компания, и следователи не исключают, что жизни ее руководителя тоже угрожает опасность, а материалы засекречены. 11 июня сербские пограничники остановили на границе с Венгрией грузовик с оборудованными тайниками, в которых перевозили взрывчатку, а в телефонах водителей нашли контакты с российской спецслужбой; целью машины была Бавария, где помимо Donaustahl работают Quantum Systems и Helsing. Суд в сербской Суботице подтвердил Die Zeit, что подозреваемые Данило Б. и Слободан Дж. находятся в предварительном заключении.

О задержании на сербско-венгерской границе двух предполагаемых «одноразовых агентов», у которых нашли взрывное устройство, ранее сообщала BILD. Еще в 2024 году появились данные, что российские агенты следили за главой Rheinmetall Армином Паппергером, и в Берлине исходят из того, что такие задания не могли планироваться без согласия Кремля.

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