Немецкая полиция провела обыск в доме литовца, подозреваемого в шпионаже. Он якобы наблюдал через камеру за поездами с оружием для Украины

Немецкая полиция провела обыск в доме 43-летнего гражданина Литвы, несколько лет прожившего в стране. Его подозревают в том, что он установил на железнодорожном вокзале в Миндене видеокамеры, чтобы следить за поставками оружия, предназначенного для Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.

Камеру, установленную на фонарном столбе на высоте примерно 5 метров и для конспирации снабженную наклейкой с логотипом немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, случайно заметил сотрудник вокзала в конце сентября 2025 года. Правоохранительные органы начали расследование. Вокзал в Миндене считается важным транспортным узлом для восточного фланга НАТО.

Подозреваемый жил в Детмольде, примерно в 50 км от Миндена. Прокуратура отказалась комментировать, как литовец попал в поле зрения властей. Известно, что он работал водителем грузовика. В течение нескольких недель до обыска за ним велось наблюдение, возможно, прослушивался его телефон.