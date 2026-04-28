Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.69

EUR

87.59

OIL

97.22

Поддержите нас

555

 

 

 

 

 

Новости

Немецкая полиция провела обыск в доме литовца, подозреваемого в шпионаже. Он якобы наблюдал через камеру за поездами с оружием для Украины

The Insider
Иллюстрация к материалу

Немецкая полиция провела обыск в доме 43-летнего гражданина Литвы, несколько лет прожившего в стране. Его подозревают в том, что он установил на железнодорожном вокзале в Миндене видеокамеры, чтобы следить за поставками оружия, предназначенного для Украины. Об этом сообщает Der Spiegel. 

Камеру, установленную на фонарном столбе на высоте примерно 5 метров и для конспирации снабженную наклейкой с логотипом немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, случайно заметил сотрудник вокзала в конце сентября 2025 года. Правоохранительные органы начали расследование. Вокзал в Миндене считается важным транспортным узлом для восточного фланга НАТО. 

Подозреваемый жил в Детмольде, примерно в 50 км от Миндена. Прокуратура отказалась комментировать, как литовец попал в поле зрения властей. Известно, что он работал водителем грузовика. В течение нескольких недель до обыска за ним велось наблюдение, возможно, прослушивался его телефон. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте