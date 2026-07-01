Фирма, поставляющая российскому ВПК немецкие инструменты Gühring, принадлежит экс-главе «дочки» компании-производителя — The Insider

Инструменты для обработки металла немецкой компании Gühring продолжают поставляться в Россию, несмотря на то что их используют десятки оборонных заводов — от концерна «Калашников» до «ПО „Маяк“», выпускающего плутоний для ядерного оружия. Только по открытым данным The Insider нашел сведения о 280 контрактах на закупку инструментов Gühring на сумму более миллиарда рублей, заключенных с 2015-го по 2023 год.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Gühring KG заявила о разрыве связей с Россией и провела деконсолидацию бывшего дочернего предприятия — ООО «Гюринг». Однако эта фирма продолжила получать инструменты немецкого производства и выполнять поставки российским оборонным заводам.

Нижегородский завод по производству инструментов, открытый Gühring в 2016 году, перешел под управление компании «Мобула». Ею владеет директор бывшего российского филиала Gühring Юрий Гуляев. После декларируемого ухода немецкой фирмы бывший наемный менеджер основал компанию, которая сразу вышла на миллиардный оборот. Несмотря на утверждения о независимости двух компаний друг от друга, каталог «Мобулы» полностью состоит из позиций из каталога Gühring KG.

Как российские продавцы инструментов Gühring связаны с немецкой компанией

В феврале 2024 года The Insider писал о работе в России ООО «Гюринг» — дочернего предприятия немецкой Gühring KG, позднее переименованного в ООО «Инструментальная компания Гут». Материнская компания Gühring KG — производитель высокоточных инструментов из твердых сплавов, металлокерамики и алмаза для обработки металла. Годовая выручка фирмы превышает €1 млрд, в ней работает более 8 тысяч человек. Несмотря на обещание свернуть российский бизнес, с июня 2022 года российская «дочка» Gühring KG ввезла в Россию товаров на сумму не менее $20,98 млн, подавляющее большинство которых были произведены Gühring KG. Это сверла, фрезы, металлокерамика, инструменты для нарезания резьбы и многое другое. В октябре 2024 года ООО «Инструментальная компания Гут» попала под санкции США.

Представители немецкого офиса сообщали The Insider, что провели деконсолидацию российского подразделения. По словам представителей Gühring, этот термин в немецком экономическом праве означает, что фирма, ранее входившая в концерн, перестает отражаться в ее балансе. При этом материнская компания перестала влиять на политику бывшего филиала и получать информацию о его деятельности, а связь между ними остается чисто формальной. Компания отрицала, что поставляет в Россию любую продукцию прямо либо косвенно.

При этом способ проведенной деконсолидации вызывает вопросы. Из материалов российского суда следует, что в феврале 2022 года ООО «Гюринг» имело действующий контракт с Челябинским кузнечно-прессовым заводом и в дальнейшем продолжало поставки по контракту. ЧКПЗ выпускает тяжеловозные полуприцепы Hartung грузоподъемностью от 26 до 60 тонн. Они используются Россией на войне против Украины для переброски бронетехники (танков, БМП, самоходных артиллерийских установок) и подвоза тяжелых инженерных или строительных машин в зону боевых действий. В ответ на запрос The Insider представители Gühring заявили, что провели деконсолидацию российской компании 30 июня 2022 года и что немецкая фирма утратила все права влияния и контроля над российской компанией. Но ООО «Гюринг» продолжало поставки ЧКПЗ, пока было под контролем немецкой фирмы. В упомянутом выше решении суда указаны акт на сумму 797 739 рублей 60 копеек и несколько спецификаций на общую сумму свыше 950 тысяч рублей.

Незадолго до этого, в декабре 2021 года, ООО «Гюринг» через суд добивалось взыскания задолженности по ранее заключенному контракту с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева. Позднее фирма заключила еще ряд договоров поставки с заводами ПАО «Звезда», «Димитровградский литейный завод», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина».

Если утверждения немецкой стороны о деконсолидации корректны, то получается, что Gühring бесплатно предоставил новому владельцу российского подразделения как действующие контракты с российскими промышленниками, так и средства для их выполнения, включая завод по производству инструментов. Более подробно информация о заводах, использующих продукцию Gühring, указана ниже.

При этом, вопреки заявлению о разрыве связей, ООО «Инструментальная компания Гут» продолжило получать продукцию материнской компании и проводить ее таможенное оформление. В апреле 2022 года «ИК Гут» оформила декларацию соответствия на фрезы производства Gühring, а в августе 2023-го — еще две декларации на металлические шкафы с ящиками для хранения и автоматической выдачи инструментов. Из деклараций, в частности, видно, что сотрудники бывшего предприятия Gühring продолжали использовать почту на домене Guhring.ru.