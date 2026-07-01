Фирма, поставляющая российскому ВПК немецкие инструменты Gühring, принадлежит экс-главе «дочки» компании-производителя — The Insider

Инструменты для обработки металла немецкой компании Gühring продолжают поставляться в Россию, несмотря на то что их используют десятки оборонных заводов — от концерна «Калашников» до «ПО „Маяк“», выпускающего плутоний для ядерного оружия. Только по открытым данным The Insider нашел сведения о 280 контрактах на закупку инструментов Gühring на сумму более миллиарда рублей, заключенных с 2015-го по 2023 год.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Gühring KG заявила о разрыве связей с Россией и провела деконсолидацию бывшего дочернего предприятия — ООО «Гюринг». Однако эта фирма продолжила получать инструменты немецкого производства и выполнять поставки российским оборонным заводам.
Нижегородский завод по производству инструментов, открытый Gühring в 2016 году, перешел под управление компании «Мобула». Ею владеет директор бывшего российского филиала Gühring Юрий Гуляев. После декларируемого ухода немецкой фирмы бывший наемный менеджер основал компанию, которая сразу вышла на миллиардный оборот. Несмотря на утверждения о независимости двух компаний друг от друга, каталог «Мобулы» полностью состоит из позиций из каталога Gühring KG.
Как российские продавцы инструментов Gühring связаны с немецкой компанией
В феврале 2024 года The Insider писал о работе в России ООО «Гюринг» — дочернего предприятия немецкой Gühring KG, позднее переименованного в ООО «Инструментальная компания Гут». Материнская компания Gühring KG — производитель высокоточных инструментов из твердых сплавов, металлокерамики и алмаза для обработки металла. Годовая выручка фирмы превышает €1 млрд, в ней работает более 8 тысяч человек. Несмотря на обещание свернуть российский бизнес, с июня 2022 года российская «дочка» Gühring KG ввезла в Россию товаров на сумму не менее $20,98 млн, подавляющее большинство которых были произведены Gühring KG. Это сверла, фрезы, металлокерамика, инструменты для нарезания резьбы и многое другое. В октябре 2024 года ООО «Инструментальная компания Гут» попала под санкции США.
Представители немецкого офиса сообщали The Insider, что провели деконсолидацию российского подразделения. По словам представителей Gühring, этот термин в немецком экономическом праве означает, что фирма, ранее входившая в концерн, перестает отражаться в ее балансе. При этом материнская компания перестала влиять на политику бывшего филиала и получать информацию о его деятельности, а связь между ними остается чисто формальной. Компания отрицала, что поставляет в Россию любую продукцию прямо либо косвенно.
При этом способ проведенной деконсолидации вызывает вопросы. Из материалов российского суда следует, что в феврале 2022 года ООО «Гюринг» имело действующий контракт с Челябинским кузнечно-прессовым заводом и в дальнейшем продолжало поставки по контракту. ЧКПЗ выпускает тяжеловозные полуприцепы Hartung грузоподъемностью от 26 до 60 тонн. Они используются Россией на войне против Украины для переброски бронетехники (танков, БМП, самоходных артиллерийских установок) и подвоза тяжелых инженерных или строительных машин в зону боевых действий. В ответ на запрос The Insider представители Gühring заявили, что провели деконсолидацию российской компании 30 июня 2022 года и что немецкая фирма утратила все права влияния и контроля над российской компанией. Но ООО «Гюринг» продолжало поставки ЧКПЗ, пока было под контролем немецкой фирмы. В упомянутом выше решении суда указаны акт на сумму 797 739 рублей 60 копеек и несколько спецификаций на общую сумму свыше 950 тысяч рублей.
Незадолго до этого, в декабре 2021 года, ООО «Гюринг» через суд добивалось взыскания задолженности по ранее заключенному контракту с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева. Позднее фирма заключила еще ряд договоров поставки с заводами ПАО «Звезда», «Димитровградский литейный завод», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина».
Если утверждения немецкой стороны о деконсолидации корректны, то получается, что Gühring бесплатно предоставил новому владельцу российского подразделения как действующие контракты с российскими промышленниками, так и средства для их выполнения, включая завод по производству инструментов. Более подробно информация о заводах, использующих продукцию Gühring, указана ниже.
При этом, вопреки заявлению о разрыве связей, ООО «Инструментальная компания Гут» продолжило получать продукцию материнской компании и проводить ее таможенное оформление. В апреле 2022 года «ИК Гут» оформила декларацию соответствия на фрезы производства Gühring, а в августе 2023-го — еще две декларации на металлические шкафы с ящиками для хранения и автоматической выдачи инструментов. Из деклараций, в частности, видно, что сотрудники бывшего предприятия Gühring продолжали использовать почту на домене Guhring.ru.
Независимые компании независимого директора
The Insider удалось найти еще два российских предприятия, которые связаны с российским филиалом Gühring. В 2016 году Gühring Management GmbH создало компанию ООО «Юг Инструмент». Эта фирма находилась в одном здании с «ИК Гут» с тем же контактным номером телефона. В 2022 году выручка «Юг Инструмент» выросла со 159 млн рублей до 254 млн по сравнению с предыдущим годом, но в 2023 году сократилась до 38 млн. В 2024 году фирма была ликвидирована.
При этом тот же номер телефона, а также соседние помещения в том же бизнес-центре на Зеленом проспекте использует ООО «Мобула». Директор и единственный бенефициар этой компании — руководитель российского филиала Gühring Юрий Гуляев.
Уже на второй год работы выручка «Мобулы» почти вдвое превысила аналогичный показатель ООО «Гюринг» на пике работы. Максимальный оборот «Гюринга» был зафиксирован в 2020 году и составлял 1,292 млрд рублей. Выручка «Мобулы» в первый же год работы (2023) составила 803 млн рублей. В 2024 году фирма заработала 2,374 млрд рублей, в 2025-м — 1,926 млрд. Как минимум часть этой выручки была получена за счет продажи оригинальной продукции Gühring. Так, 4 декабря 2023 года «Мобула» получила декларацию на твердосплавные фрезы из быстрорежущей стали с рабочей частью из искусственных алмазов производства Gühring KG. Поставщиками немецкой продукции выступили индийская Victools Inc. и китайская Shanghai Zhuangyu mechanical and electrical equipment Со, которые экспортировали в Россию 690 кг инструментов Gühring фактурной стоимостью более 28 млн рублей. В своей финансовой отчетности «Мобула» прямо указывала российскую дочку Gühring, «ИК Гут», в качестве связанной стороны.
Прочность связи фирмы Гуляева с бизнесом Güring лучше всего видна по ассортименту двух компаний. В каталоге «Мобулы» представлена линейка Gühring SuperLine, которая продается в России под альтернативным брендом — SuperGut. Артикулы всех позиций SuperGut идентичны артикулам продукции Gühring, и каждая из 25 линеек имеет прямой аналог в оригинальном каталоге немецкой компании.
Скорость развития бизнеса «Мобулы» указывает на некие внешние источники финансирования, на порядок превосходящие финансовые возможности ее единственного владельца. Юрий Гуляев всю жизнь работал в найме и, несмотря на годовой доход в несколько миллионов рублей, в 2017–2018 годах фигурировал в базе антикредиторов службы судебных приставов. Через год после ухода Gühring из России Гуляев смог создать масштабный бизнес с миллиардным оборотом, практически не прибегая к банковским кредитам.
При этом основной приток денежных средств в «Мобуле» приходился не на торгово-хозяйственную, а на инвестиционную деятельность: поступления от последней в 2025 году составили 44,39 млрд рублей. Вся эта сумма была отражена по строке «от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)». При этом платежи по строке финансовой отчетности «прочие платежи», в которой обычно отражаются несущественные выплаты, сделанные фирмой, составили 43,96 млрд.
Руководитель направления мониторинга и оценки «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Мухина отметила, что наиболее вероятное объяснение такой структуры движения денежных средств — наличие крупного расчетного контура для закупок и перепродажи в рамках оптовой торговли, в том числе по агентским соглашениям или иным посредническим моделям в интересах третьих лиц. В таком случае исходящие платежи могли отражать закупки для текущей деятельности фирмы, а встречные поступления могли быть классифицированы как инвестиционные из-за юридической формы операции, вроде возврата размещения, погашения долгового инструмента или закрытия права требования или иного краткосрочного финансового механизма.
Как «немецкий» завод продолжает работу в Нижнем Новгороде
В 2016 году, через два года после аннексии Крыма, Gühring открыл первую очередь завода, выпускающего инструменты для обработки металла, в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций в открытие производства составил €6 млн. Уже упомянутый директор российского филиала Gühring Юрий Гуляев говорил, что производственная мощность завода составляет 3 тысячи единиц инструмента в диаметре от 2,5 до 33 мм в месяц. Запуск второй и третьей очереди производства был запланирован к 2020 году.
Построенный на немецкие средства и с использованием немецкой экспертизы завод продолжает работу, но теперь под управлением компании ООО «Мобула» Гуляева. Предприятие расположено на ул. Смирнова, 1 — этот же адрес указан в качестве сервисного подразделения и на сайте «Мобулы», и в финансовой отчетности компании. Основанная в 2023 году фирма указывает, что «обладает самым большим в России парком 7-микоординатных шлифовальных ЧПУ-станков для производства прецизионного осевого инструмента для металлообработки».
Пропорцию между импортной продукцией и производством инструмента в Нижнем Новгороде можно оценить по бухгалтерской отчетности «Мобулы». Стоимость всех запасов организации на 31.12.2025 составляла 407 млн рублей. Почти 260 млн из них приходилось на товары, приобретенные для перепродажи, то есть продукцию других производителей. Готовая продукция собственного производства оценивалась в 64 млн рублей, еще 83 млн приходилось на материалы для производства.
Кто использует продукцию Gühring в России
На клиентов немецкой компании указывает само расположение ее филиалов. Например, нижегородское подразделение «ИК Гут» находится в доме 95 на проспекте Ленина — в одном здании с музеем Горьковского автозавода, примыкая к территории последнего. Несмотря на засекреченность подавляющей части поставок российских оборонных заводов, The Insider обнаружил более 280 контрактов на закупку продукции Gühring, заключенных российскими государственными предприятиями, бóльшая часть которых относится к военно-промышленному комплексу.
Хотя большинство этих поставок были сделаны через фирмы-посредники, объем и последовательность позволяют предполагать, что в Gühring знали о конечных потребителях своей продукции. Так, АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“» сначала напрямую приобрело у филиала Gühring инструменты на €1,5 млн, а затем перешло на их закупку через посредников — например, ООО «Производственно-коммерческая фирма „Технология“». Завод выпускает газотурбинные авиационные двигатели для боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-33.
ПКФ «Технология» сменила Gühring в качестве поставщика и для другого оборонного завода, АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова». Это тульское предприятие входит в НПО «Высокоточные комплексы» и производит ЗРГК «Панцирь-С1», БМП-2М «Бережок», ПТРК «Корнет» и «Фагот», а также корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М». 1 июня 2016 года тульский завод подписал контракт на поставку твердосплавных стержней Gühring на 721 тысячу рублей с ООО «Гюринг». 18 октября 2017 года контракт на поставку фрез Gühring на сумму 290 тысяч рублей был подписан уже с ПКФ «Технология». На сайте старого посредника Gühring есть в наличии продукция немецкого производителя.
Как минимум некоторые из предприятий продолжили закупать продукцию Gühring после начала полномасштабной войны. 29 июня 2023 года сверла Gühring на сумму 1,305 млн рублей приобрело АО «НПЦ автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина». Это предприятие выпускает системы управления для ракетно-космической техники, от ракет-носителей «Протон» до ракетного комплекса «Тополь-М». Еще три контракта на сумму 2 млн рублей были оформлены этим заводом на покупку «инструментов Gühring или эквивалентов».
Реакция Gühring KG
В ответ на запрос The Insider представители Gühring заявили, что провели деконсолидацию российской компании 30 июня 2022 года и что немецкая фирма утратила все права влияния и контроля над российской фирмой. На вопрос про действующие контракты с оборонными заводами, которые получил новый владелец российской компании, в Gühring настаивали, что после деконсолидации у них не осталось ни юридических, ни практических средств для влияния на бывшее дочернее предприятие.
Утверждается, что Gühring провел проверку двух фирм, которые поставляли немецкие инструменты для «Мобулы». Эта проверка показала, что индийский филиал Gühring не поставлял продукцию индийскому экспортеру Victools Inc. При этом другой поставщик, китайская Shanghai Zhuangyu Mechanical And Electrical Equipment Co., сотрудничает с Gühring с 2024 года, но «в ходе проверки компании никаких нарушений выявлено не было».
На вопрос о том, планирует ли Gühring обратиться с иском к бывшему директору своего филиала, продающему немецкие инструменты на миллиарды рублей, в немецкой компании отметили, что не могут предъявлять иски к третьим лицам в этой связи, так как не осуществляют коммерческой деятельности в России.
Статья подготовлена в рамках проекта MOST («Медиаорганизации за укрепление транснациональной журналистики») — журналистского партнерства, финансируемого программой «Креативная Европа», которая оказывает поддержку независимым СМИ, специализирующимся на международной журналистике.