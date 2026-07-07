В Сербии задержали предполагаемых агентов, готовивших взрыв на оборонном объекте в Германии — BILD

На сербско-венгерской границе задержали двух человек, которые, предположительно, готовили диверсию на территории Германии в интересах российских спецслужб, пишет BILD. По данным немецкого издания, задержанные были «одноразовыми агентами», которых используют для отдельных заданий за небольшое вознаграждение.

Как утверждается, у них нашли взрывное устройство. Предполагаемой целью мог быть оборонный объект в ФРГ, связанный с поддержкой Украины в войне против российской агрессии. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

Задержание в Сербии произошло в начале июня по наводке германских спецслужб, а также других дружественных разведок. На прошлой неделе Федеральное ведомство по охране конституции проинформировало другие силовые структуры о задержании. По данным BILD, в земельных МВД происходящее называют «незавершенной разведывательной процедурой».

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, представляя отчет контрразведки за прошлый год, говорил о предотвращенной атаке с применением взрывчатки, целью которой была Германия. По его словам, власти взяли в разработку людей, которые готовились к нападению.

В документе также отмечается, что Германия регулярно становится целью гибридных атак со стороны России. По словам Добриндта, российские власти пытаются «дестабилизировать немецкое общество, подорвать демократические институты и ослабить поддержку Украины».

BILD пишет, что предотвращенная атака стала одним из первых результатов работы нового немецкого Центра противодействия гибридным угрозам. Его открыли в Берлине в июне. Центр должен заниматься борьбой со шпионажем, саботажем, дезинформацией, транснациональными репрессиями и государственным терроризмом.

В апреле Федеральная прокуратура задержала в Берлине гражданина Казахстана Сергея К. Его подозревают в передаче российской разведке информации о немецкой военной помощи Украине, оборонной промышленности и возможных целях для диверсий.

В марте в Штутгарте начался процесс против трех украинцев из оккупированного Россией Мариуполя. По версии Федеральной прокуратуры, они по заданию российской разведки изучали маршруты для отправки посылок со взрывными устройствами. В октябре 2025 года Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина Германии Дитера С. к 6 годам лишения свободы. Его также обвиняли в разведке потенциальных целей для российских спецслужб.

Накануне издание «Вот так» опубликовало расследование о вербовщиках в Telegram, которые ищут исполнителей диверсий в странах Евросоюза. Журналисты издания под видом людей, ищущих подработку, связались с несколькими такими вербовщиками. Им предлагали деньги за поджоги и сбор информации в Литве, Польше, Латвии и Чехии.

В частности, за поджог военной машины НАТО в Литве обещали $1,5 тысячи, за атаку на украинский объект в Польше — $3 тысячи, столько же — за поджог офиса украинской организации в Латвии. Потенциальных исполнителей, как писало «Вот Так», ищут в Telegram-чатах с вакансиями под видом «легкой подработки» или «простой технической работы», а уже в личной переписке предлагают нелегальные задания и требуют видеоотчеты.