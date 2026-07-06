Вербовщики в Telegram ищут исполнителей диверсий в странах ЕС. За поджог машины НАТО в Литве обещали $1500 — «Вот Так»

Вербовщики, которые через Telegram ищут исполнителей диверсий в Украине, стали предлагать задания в странах Евросоюза. Об этом говорится в расследовании «Вот Так». Журналисты издания под видом людей, ищущих подработку, связались с несколькими вербовщиками в мессенджере. Им предлагали деньги за поджоги и сбор информации в Литве, Польше, Латвии и Чехии. В частности за поджог военной машины НАТО в Литве обещали $1,5 тысячи, за атаку на украинский объект в Польше — $3 тысячи, столько же — за поджог офиса украинской организации в Латвии.

Как пишет «Вот Так», потенциальных исполнителей ищут в Telegram-чатах с вакансиями. В объявлениях речь обычно идет о «легкой подработке», «простой технической работе» и стабильных выплатах. Однако после перехода в личную переписку вербовщики прямо говорят о нелегальных заданиях, присылают прайсы за поджоги и просят отправлять видеоотчеты как подтверждение работы.

Один из вербовщиков предложил корреспонденту «Вот Так», представившемуся жителем Литвы, сначала провести разведку у полигона НАТО в районе Пабраде, а затем поджечь военную машину. Позже он также обещал деньги за информацию, которая якобы могла бы подтвердить запуск дронов по России с территории Литвы. Через несколько дней после этого российская Служба внешней разведки заявила, что Украина якобы планирует запускать беспилотники по российским объектам из стран Балтии.

В Польше журналисту «Вот Так» предлагали поджигать автомобили, тепловозы, электровозы, вышки связи и объекты, связанные с украинскими организациями. Один из вербовщиков после сообщения, что собеседник находится во Вроцлаве, ответил, что «там тоже можно», и перечислил возможные цели. В другом случае человеку, представившемуся жителем Варшавы, предложили собирать адреса украинских политических организаций, пунктов гуманитарной помощи и мест, связанных с набором иностранных добровольцев для Украины.

В Латвии вербовщик предложил атаковать офис официально зарегистрированной Конфедерации сообществ украинцев «Віче». За поджог офиса в Риге он обещал $3 тысячи в криптовалюте.

В Чехии один из собеседников журналистов интересовался покупкой электровоспламенителей. Такие устройства используются в пиротехнике, но также могут быть элементом самодельного взрывного устройства. Через месяц после этой переписки в чешском Пардубице был подожжен оборонный завод, производивший дроны для ВСУ. По одной из версий, за диверсией могли стоять российские спецслужбы.

Кампания по поиску исполнителей диверсий в Telegram носит массовый характер, пишет «Вот Так». Только с начала 2026 года в чатах по поиску работы появилось более 20 млн объявлений, за которыми, как утверждает издание, скрывались предложения о поджогах техники и других диверсиях. Объявления публиковались и в русскоязычных чатах ОАЭ, Таиланда, США, Германии, Польши и еще более чем 20 стран.