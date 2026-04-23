В Германии арестовали гражданина Украины и гражданина Латвии по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Власти Баварии сообщили об аресте двух человек, подозреваемых в шпионаже, пишет DW. 45-летнего гражданина Латвии и 43-летнего гражданина Украины задержали 12 апреля во время стандартной проверки на автотрассе недалеко от Нюрнберга. 

В их автомобиле полицейские нашли «различные подозрительные предметы»: поддельные удостоверения личности, фотоаппараты, дрон, GPS-трекеры и рации, несколько мобильных телефонов и SIM-карт.

Власти обвинили их в шпионской деятельности с целью организации диверсий и в приобретении фальшивых документов. По версии следствия, задержанные действовали в интересах «группы или организации за пределами Германии».

В октябре суд в Мюнхене приговорил гражданина Германии и России к 6 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и подготовке диверсий в интересах РФ. В настоящее время в ФРГ идут еще несколько судебных процессов над людьми, подозреваемыми в шпионаже в пользу Москвы.

