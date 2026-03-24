В Германии и Испании задержали граждан Украины и Румынии по подозрению в шпионаже в пользу России

The Insider
Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании в Рейне (Северный Рейн-Вестфалия) гражданки Румынии Аллы С.  Одновременно на основании ордера на арест, выданного Федеральным судом Германии, в Эльде, Испания, был задержан гражданин Украины Сергей Н. В их квартирах прошли обыски. Их обоих подозревают в шпионаже в пользу России. 

Согласно ордеру, с декабря 2025 года Сергей Н. по заданию из России шпионил за жителем Германии, компания которого поставляла беспилотники и их компоненты украинской армии. Сергей Н. даже снял на видео рабочее место объекта слежки. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, Алла С. продолжила следить за поставщиком дронов как минимум с марта 2026 года и даже ходила к его дому, чтобы снять его на видео. Следствие считает, что эти действия могли быть подготовкой к нападению или даже попытке убийства. 

Как пишет издание Der Spiegel, владелец компании поставщика дронов находится в безопасном месте и уже некоторое время принимает меры предосторожности. 

25 марта Алла С. должна предстать перед судом, который изберет ей меру пресечения, экстрадиции Сергея Н. из Испании Германия сейчас добивается. 

