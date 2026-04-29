В Берлине задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сотрудники федеральной уголовной полиции Германии 28 апреля задержали гражданина Казахстана Сергея К., подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом объявила Генеральная прокуратура Германии. Сегодня на заседании суда задержанному должны избрать меру пресечения.

Кроме того, правоохранители провели обыск в «помещениях подозреваемого и лица, не подозреваемого в совершении каких-либо преступлений». В ордере на арест говорится, что Сергея К. подозревают в передаче информации высокопоставленному офицеру разведки в Москву. Они поддерживали контакт по крайней мере с мая 2025 года.

«В число передаваемых сведений входили подробности о военной поддержке Германии Украине, а также о немецкой оборонной промышленности — в частности, о компаниях, разрабатывающих беспилотники и роботов. Кроме того, Сергей К. неоднократно пересылал фотографии общественных зданий в Берлине и военных колонн на автомагистралях, включая колонну, принадлежащую государству — члену НАТО. Он также информировал своего контакта в разведывательном агентстве о подходящих целях для диверсий в Германии и предлагал вербовать дополнительный персонал для диверсионно-шпионской группы», — говорится в сообщении.

Источники издания Der Spiegel заявили, что бóльшая часть информации, передаваемая Сергеем К. в Россию, была в открытом доступе и нет признаков того, что он действительно планировал диверсии. Вероятно, он контактировал с российскими спецслужбами по идейным соображениям.

Накануне стало известно, что немецкие правоохранители провели обыск в доме 43-летнего гражданина Литвы, несколько лет прожившего в стране. Его подозревают в том, что он установил на железнодорожном вокзале в Миндене видеокамеры, чтобы следить за поставками оружия, предназначенного для Украины.