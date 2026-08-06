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Новости

Восемь аэропортов Германии усиливают защиту от дронов. Ранее в Лейпциге обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом

The Insider
Фото: Hendrik Schmidt/DPA via AP

Фото: Hendrik Schmidt/DPA via AP

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Аэропорты Германии в ускоренном темпе оснащаются новейшими системами защиты от беспилотников. В крупнейшем из аэропортов — во Франкфурте-на-Майне — подобная система уже начала работать. Об этом заявил глава Федерального объединения аэропортов ФРГ (BDL) Йоахим Ланг после инцидента с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле, сообщает Die Zeit. Как рассказали 6 августа немецкие СМИ, украинский самолет, рядом с которым обнаружили беспилотник со взрывчаткой, был загружен боеприпасами.

Die Zeit со ссылкой на агентство dpa также сообщила, что в BDL удовлетворены прогрессом по оснащению немецких аэропортов защитой от беспилотников. По словам Ланга, политическое решение поставить соответствующие системы в аэропортах было принято «со скоростью света» после инцидентов с дронами в Берлине в прошлом году. Он подчеркнул, что происшествие в аэропорту Лейпциг/Галле наглядно показывает необходимость ускоренного принятия мер защиты.

Ланг отметил, что «абсолютная безопасность невозможна», однако пообещал, что к концу 2026 года восемь относящихся к критической инфраструктуре аэропортов Германии — в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Гамбурге, Кёльне-Бонне, Лейпциге-Галле, Мюнхене и Штутгарте — будут оснащены новейшими системами защиты от беспилотников.

Накануне, 5 августа, аэропорт Лейпциг-Галле был вынужден приостановить работу из-за обнаружения на взлетной полосе рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 дрона с детонатором. Как заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, за инцидентом стояли «не любители», а люди, действовавшие «кране профессионально». По его мнению, произошедшее говорит о «новом уровне угрозы», поскольку ранее дронов со взрывчаткой в аэропортах ФРГ не фиксировалось. За произошедшим, по его словам, могут стоять иностранные государства. Немецкие СМИ 6 августа сообщили, что аэропорт Лейпцига, «возможно, чудом избежал катастрофы», поскольку украинский самолет был загружен боеприпасами.

Как отмечает Tagesschau, аэропорт Лейпциг-Галле считается одним из ключевых узлов в поставках вооружений Украине западными странами. Два года назад там взорвалась посылка непосредственно перед погрузкой на борт самолета службы доставки DHL. В 2024 году взрывные устройства были обнаружены в посылках служб доставки DHL и DPD. Помимо аэропорта Лейпцига, взрывы произошли в грузовике в Польше и на складе в Великобритании, четвертое обнаруженное взрывное устройство не сработало.

Власти Литвы предъявили обвинения 15 подозреваемым в терроризме, среди которых были граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Литовская генпрокуратура связала инциденты с российской военной разведкой. Сейчас в Польше идет суд над пятью обвиняемыми по делу о серии взрывов в интересах российской разведки.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину участились случаи обнаружения беспилотников вблизи аэропортов Германии. Только за первое полугодие 2026-го в немецких аэропортах произошло около 145 сбоев в работе из-за появления дронов.

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