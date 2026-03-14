В Польше начался суд над россиянами и украинцами, причастными к отправке посылок со взрывчаткой в интересах российской разведки

Пятеро граждан России и Украины предстали перед судом в Польше по обвинению в пересылке жидкой взрывчатки в Польшу и Великобританию по указаниям российской разведки. Посылки взорвались при транспортировке, одна из них — непосредственно перед погрузкой. Об этом сообщают Би-би-си и «Вот Так».

По данным следствия, взрывчатка была спрятана в тюбиках из-под крема для лица, а запальные механизмы — внутри массажных подушек. Единственным обвиняемым, давшим показания в суде, был гражданин Украины Владислав Д. Он рассказал, что передал четыре коробки с подушками и косметикой незнакомцу в Вильнюсе, но отрицал, что действовал в интересах России, и отказался признать вину в саботаже. Однако затем были зачитаны его предыдущие показания, в которых он описал, как активировал запальные механизмы в посылках, а затем передал их для отправки. Владислав Д. утверждал, что его вынудил это сделать неизвестный куратор с позывным «Воин», который располагал информацией о родственниках Владислава в Украине.

В сентябре Литва сообщила о задержании нескольких человек из группы, которая в июле 2024 года разослала из Вильнюса посылки со взрывчаткой. Группа включала граждан Эстонии, Литвы, Латвии, России и Украины. Две посылки с самодельными взрывчато-зажигательными устройствами были отправлены грузовыми самолетами DHL в Великобританию, еще две — в Польшу на грузовых фурах DPD.

Первая посылка взорвалась и загорелась в аэропорту Лейпцига перед погрузкой на самолет DHL на рейс в Великобританию. Вторая — уже на складе в Бирмингеме два дня спустя. Третья посылка взорвалась в грузовике DPD, следовавшем через Польшу. В четвертой взрывное устройство не сработало. Всего по этому делу арестованы 22 человека. Предполагаемый руководитель операции, 37-летний Ярослав Михайлов, по всей видимости, скрывается в Азербайджане.