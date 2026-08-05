СОУ пытаются выкурить ВС РФ из подвалов в Купянске, в Воронежскую область перебрасывают ракетчиков из КНДР. Что происходит на фронте

На Северском выступе российские военные продолжают попытки выйти к Славянску и Краматорску.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ по-прежнему стремятся выйти на ближние подступы к Славянску и Краматорску, и хотя темпы их наступления замедлились, передовые группы россиян уже закрепляются в 7,7 км от Краматорска и 12 км от Славянска. В частности, по его сведениям, россиянам удалось обойти Кривую Луку с юга и закрепиться севернее Рай-Александровки, откуда остается чуть более 2 и 4 км до Николаевки соответственно. Южнее россияне смогли завязать бои за Юрковку, «зацепиться» за Малиновку и выйти к восточной окраине Васютинского, рассказывает обозреватель. По оценке Машовца, россияне на этих участках продвинулись на глубину от 4–5 до 7–8 км за 2 месяца. Замедление темпов российского наступления он связывает со снижением боеспособности передовых частей российской 3-й общевойсковой армии из-за стремления ее командования наступать «всегда и везде», однако допускает, что при наличии подкреплений российские войска смогут «с ходу» прорваться в Славянск и Краматорск.

На константиновском направлении были взяты в плен россияне, отправленные к стеле в Алексеево-Дружковке.

В 36-й ОБрМП рассказали, что взяли в плен российских военных, которых отправили сфотографироваться на фоне стелы в Алексеево-Дружковке. По словам одного из них, это произошло 30 июля.

На покровском направлении Шахово перешло под контроль ВС РФ.

В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Шахова (до 2016 года — Октябрьское) на Добропольском выступе, фактически полностью взяв это село под контроль.

На запорожском направлении россияне заявляют о захвате села Зарница западнее Терноватого.

Минобороны РФ заявило, что ВС РФ овладели селом Зарница Запорожской области к западу от Терноватого. По данным DeepState, этот населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 8 км.

Исследователь под ником Playfra: обращает внимание на геопривязку ударов FPV-дронами по российским военным на восточной окраине Орехова. Он считает, что это имевший место несколько дней назад эпизод с «просачиванием» российской ДРГ через Новоданиловку, что удалось благодаря несовершенству украинских ИФС на этом участке.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа ВС РФ захватили 21 км² территории Украины, тогда как за неделю до этого — 10 км². По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте выросло на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 136 в день.

По оценке OSINT-сообщества Black Bird Group, ВС РФ в июле захватили 106 км² территории Украины преимущественно к западу от Северска, что стало наилучшим результатом российской армии с января, однако этот показатель почти в 5 раз меньше, чем в июле прошлого года. Аналитики считают, что российская армия исчерпала свои возможности на фронте и прогнозируют эскалацию боевых действий, которая может выразиться в объявлении в России новой волны мобилизации.

Владимир Путин анонсировал ряд перестановок в ВС РФ и Минобороны:

командующий российской группировкой войск «Центр», которая действует на покровском направлении, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен единым руководителем служб тыла в Минобороны

его место займет генерал-полковник Андрей Иванаев, который до этого командовал группировкой войск «Восток», действующей на запорожском и южно-донецком направлениях

врио командующего «Востока» стал начштаба группировки Пётр Болгарев

начштаба группировки «Центр» Дениса Лямина назначили командующим Войсками беспилотных систем

Российский военнослужащий Святослав Голиков утверждает, что работа Солодчука и Лямина получает хорошие отклики, так что это назначение скорее позитивно для ВС РФ.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 5 августа 143 средств воздушного нападения: 115 беспилотников типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (98 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), а также 24 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 и четырех противокорабельных ракет «Циркон» / «Оникс». Зафиксированы попадания ракет и 17 БПЛА в 26 локациях, а также падение обломков в шести локациях. Ни одну из 28 ракет, выпущенных по Украине минувшей ночью, сбить не удалось.

В результате массированного удара по Киеву и Киевской области 17 человек погибли, еще 44 пострадали, заявил Владимир Зеленский.

В самой украинской столице, по информации мэрии, погиб один человек и пострадали 26. В Киевской области больше всего погибших в Броварском районе — девять человек, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Спасатели сообщили о пожарах в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах Киева. В результате удара по промышленному предприятию в Голосеевском районе произошла утечка аммиака. В некоторых районах Киева ухудшилось качество воздуха. Жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Огнем уничтожены склады почтового оператора «Нова пошта», супермаркетов Novus, компании Puma, розничной компании Intertop, дистрибьютора немецкого бренда моторных масел Liqui Moly. «Нова пошта» сообщила о трех погибших и восьми раненых в своем логистическом центре в Киеве.

В пригороде Киева были атакованы склады в Броварском и Бучанском районах и предприятие в Фастовском районе. Оператор железных дорог «Укрзалізниця» сообщил, что в Броварах удару подверглись логистические центры и железнодорожная платформа на станции Квітнева в одноименном селе, где погибли восемь человек, которые ждали опаздывавший поезд. В Броварах также сгорел крупнейший склад маркетплейса Rozetka. О разрушениях сообщили в торговой сети «Епіцентр», которой принадлежат строительные гипермаркеты и одноименный маркетплейс. По информации компании, полностью сгорел логистический центр на Вискозной улице в Киеве, а в логистическо-производственном комплексе в поселке Калиновка в Фастовском районе были полностью уничтожены два складских комплекса и фактически разрушен завод по производству плитки и керамогранита.