СОУ пытаются выкурить ВС РФ из подвалов в Купянске, в Воронежскую область перебрасывают ракетчиков из КНДР. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- СОУ пытаются выкурить российских военных из подвалов руин Купянска с помощью противотанковых мин
- Взяты в плен россияне, отправленные к стеле в Алексеево-Дружковке на константиновском направлении
- Владимир Путин анонсировал ряд перестановок в ВС РФ и Минобороны
- В результате массированного удара по Киеву и Киевской области 17 человек погибли, еще 44 пострадали
- ГУР – в Воронежскую область началась переброска северокорейского ракетного подразделения
- Склад Wildberries в Алексине в Тульской области загорелся после атаки дронов
- Русская служба Би-би-си — к началу июля 2026 года на войне на стороне России погибли как минимум 3589 иностранцев
- The Insider — зафиксирован десятикратный рост ввоза в Россию сырья для литий-ионных аккумуляторов из Китая
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российское командование заявляет об оккупации Бакшеевки.
Минобороны РФ заявило, что российские силы захватили Бакшеевку на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» на 10 км. Сами же DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Устиновки, углубившись почти на 6 км от российской границы.
Украинский военный, автор канала «🇺🇦 Укроп-самосейка 🇺🇦», рассказывает, что бои в Харьковской области отличаются от запорожского направления низкой активностью российских дронов из-за отсутствия подразделений центра «Рубикон», что позволяет украинским военным проводить медицинскую эвакуацию.
На купянском направлении СОУ пытаются выкурить российских военных из подвалов руин Купянска с помощью противотанковых мин.
В украинской 41-й ОМБр показали кадры «скидов» противотанковых мин ТМ-62 на руины зданий в Купянске, в подвалах которых укрываются российские военные.
На Северском выступе российские военные продолжают попытки выйти к Славянску и Краматорску.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ по-прежнему стремятся выйти на ближние подступы к Славянску и Краматорску, и хотя темпы их наступления замедлились, передовые группы россиян уже закрепляются в 7,7 км от Краматорска и 12 км от Славянска. В частности, по его сведениям, россиянам удалось обойти Кривую Луку с юга и закрепиться севернее Рай-Александровки, откуда остается чуть более 2 и 4 км до Николаевки соответственно. Южнее россияне смогли завязать бои за Юрковку, «зацепиться» за Малиновку и выйти к восточной окраине Васютинского, рассказывает обозреватель. По оценке Машовца, россияне на этих участках продвинулись на глубину от 4–5 до 7–8 км за 2 месяца. Замедление темпов российского наступления он связывает со снижением боеспособности передовых частей российской 3-й общевойсковой армии из-за стремления ее командования наступать «всегда и везде», однако допускает, что при наличии подкреплений российские войска смогут «с ходу» прорваться в Славянск и Краматорск.
На константиновском направлении были взяты в плен россияне, отправленные к стеле в Алексеево-Дружковке.
В 36-й ОБрМП рассказали, что взяли в плен российских военных, которых отправили сфотографироваться на фоне стелы в Алексеево-Дружковке. По словам одного из них, это произошло 30 июля.
На покровском направлении Шахово перешло под контроль ВС РФ.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Шахова (до 2016 года — Октябрьское) на Добропольском выступе, фактически полностью взяв это село под контроль.
На запорожском направлении россияне заявляют о захвате села Зарница западнее Терноватого.
Минобороны РФ заявило, что ВС РФ овладели селом Зарница Запорожской области к западу от Терноватого. По данным DeepState, этот населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 8 км.
Исследователь под ником Playfra: обращает внимание на геопривязку ударов FPV-дронами по российским военным на восточной окраине Орехова. Он считает, что это имевший место несколько дней назад эпизод с «просачиванием» российской ДРГ через Новоданиловку, что удалось благодаря несовершенству украинских ИФС на этом участке.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа ВС РФ захватили 21 км² территории Украины, тогда как за неделю до этого — 10 км². По подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте выросло на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 136 в день.
По оценке OSINT-сообщества Black Bird Group, ВС РФ в июле захватили 106 км² территории Украины преимущественно к западу от Северска, что стало наилучшим результатом российской армии с января, однако этот показатель почти в 5 раз меньше, чем в июле прошлого года. Аналитики считают, что российская армия исчерпала свои возможности на фронте и прогнозируют эскалацию боевых действий, которая может выразиться в объявлении в России новой волны мобилизации.
Владимир Путин анонсировал ряд перестановок в ВС РФ и Минобороны:
- командующий российской группировкой войск «Центр», которая действует на покровском направлении, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен единым руководителем служб тыла в Минобороны
- его место займет генерал-полковник Андрей Иванаев, который до этого командовал группировкой войск «Восток», действующей на запорожском и южно-донецком направлениях
- врио командующего «Востока» стал начштаба группировки Пётр Болгарев
- начштаба группировки «Центр» Дениса Лямина назначили командующим Войсками беспилотных систем
Российский военнослужащий Святослав Голиков утверждает, что работа Солодчука и Лямина получает хорошие отклики, так что это назначение скорее позитивно для ВС РФ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 5 августа 143 средств воздушного нападения: 115 беспилотников типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (98 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), а также 24 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 и четырех противокорабельных ракет «Циркон» / «Оникс». Зафиксированы попадания ракет и 17 БПЛА в 26 локациях, а также падение обломков в шести локациях. Ни одну из 28 ракет, выпущенных по Украине минувшей ночью, сбить не удалось.
В результате массированного удара по Киеву и Киевской области 17 человек погибли, еще 44 пострадали, заявил Владимир Зеленский.
В самой украинской столице, по информации мэрии, погиб один человек и пострадали 26. В Киевской области больше всего погибших в Броварском районе — девять человек, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Спасатели сообщили о пожарах в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах Киева. В результате удара по промышленному предприятию в Голосеевском районе произошла утечка аммиака. В некоторых районах Киева ухудшилось качество воздуха. Жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Огнем уничтожены склады почтового оператора «Нова пошта», супермаркетов Novus, компании Puma, розничной компании Intertop, дистрибьютора немецкого бренда моторных масел Liqui Moly. «Нова пошта» сообщила о трех погибших и восьми раненых в своем логистическом центре в Киеве.
В пригороде Киева были атакованы склады в Броварском и Бучанском районах и предприятие в Фастовском районе. Оператор железных дорог «Укрзалізниця» сообщил, что в Броварах удару подверглись логистические центры и железнодорожная платформа на станции Квітнева в одноименном селе, где погибли восемь человек, которые ждали опаздывавший поезд. В Броварах также сгорел крупнейший склад маркетплейса Rozetka. О разрушениях сообщили в торговой сети «Епіцентр», которой принадлежат строительные гипермаркеты и одноименный маркетплейс. По информации компании, полностью сгорел логистический центр на Вискозной улице в Киеве, а в логистическо-производственном комплексе в поселке Калиновка в Фастовском районе были полностью уничтожены два складских комплекса и фактически разрушен завод по производству плитки и керамогранита.
По оценке Сергея «Флеша» Бескрестнова, даже после истощения запасов баллистических ракет ВС РФ смогут запускать по Украине до 100 единиц в месяц. Он призвал украинский бизнес рассредоточивать хранение товаров и избегать скоплений фур.
Минобороны РФ заявило, что целями ударов минувшей ночью были логистические и складские комплексы в Киеве и Киевской области, которые, по утверждению ведомства, использовались для хранения, производства и распределения комплектующих для беспилотников, средств РЭБ и других грузов военного назначения. Кроме того, заявляется о поражении трех сухогрузов южнее Одессы, которые, как утверждается, перевозили вооружение и военное имущество для СОУ.
Количество ракет для ПВО в поставках сократилось в три раза по сравнению с 2025 годом, отметил президент Украины в своем сообщении. Он добавил, что вместе с представителями украинского бизнеса премьер-министр предложит меры по поддержке предпринимательской и логистической активности в Украине.
Украинские ресурсы Exilenova+ и «КіберБорошно» выразили недоумение, почему СОУ не занимаются системным поражением пусковых установок «Искандеров», хотя для этого имеются все технологические возможности, а координаты пусков известны.
В Харькове беспилотники утром атаковали Новобаварский и Холодногорский районы. Восемь человек пострадали. В Новобаварском районе под удар попало гражданское предприятие, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Накануне удару подвергся склад шоколада Millennium в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) — компания потеряла часть запасов готовой продукции.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что по региону начали массированно применять «Бандероль» — гибрид крылатой ракеты и дрона, способный развивать скорость до 650 км/ч. По его словам, такие средства поражения значительно сложнее перехватывать. Как заявил Чаус, 3 августа под удары реактивных беспилотников и «Бандеролей» попали предприятия и объекты критической инфраструктуры в Чернигове, Прилуках и Новгороде-Северском. В результате атак были ранены пять человек, повреждены здания, в том числе частные дома, и техника.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику, согласно которой в июле российские войска применили 8385 ФАБ с УМПК — это рекордный показатель с начала подсчетов. По сравнению с июнем количество применений выросло на 1,4%, а среднесуточный показатель составил 270 авиабомб.
Газета The Times сообщает, что британские юристы помогут Украине подготовить первое уголовное дело о преступлениях против человечности, основанное на систематическом применении российских беспилотников против мирного населения. Украинская прокуратура намерена добиваться обвинений в отношении высшего политического и военного руководства России, доказывая, что атаки на гражданских были частью государственной политики, а не отдельными случаями. Ключевым эпизодом расследования станут атаки FPV-дронов на жителей Херсонской области. В качестве доказательств планируется использовать свидетельские показания, обломки беспилотников, перехваты переговоров, видеозаписи и материалы из открытых источников.
Представитель ГУР Андрей Черняк заявил Reuters, что началась переброска в Воронежскую область северокорейского ракетного подразделения, состоящего из 90 военнослужащих и шести пусковых установок со 120 ракетами, которыми планируется наносить удары по территории Украины.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 4 августа 304 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 5 августа были перехвачены 475 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки последствий удара по месту хранения и запуска беспилотников «Герань-2» и «Гербера» в районе города Навля Брянской области 1 августа. На снимках видны крупные воронки, а у одного из трех подземных складов — следы детонации и пожара, что может свидетельствовать о его успешном поражении.
Также проект опубликовал спутниковые снимки последствий атаки беспилотников на Саратовский НПЗ 2 августа. На снимках подтверждаются как минимум три попадания по технологическим эстакадам в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Также зафиксировано уничтожение одного резервуара и повреждение расположенных рядом эстакад.
Склад Wildberries в Тульской области загорелся после атаки дронов. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что «произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием», ранен один человек. Согласно анализу издания Astra, речь идет о складе Wildberries в Алексине. По информации представителей маркетплейса, «всех сотрудников заблаговременно эвакуировали».
Миляев также сообщил о повреждениях в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. По сведениям Astra, в Веневе обломки в том числе упали на дорогу в спальном микрорайоне Южный. Логистический центр Wildberries в Алексине стал 21-м объектом компании, подвергшимся ударам с середины июля, отмечает издание.
О пожаре на «гражданском объекте» в результате падения обломков БПЛА сообщил глава Зеленодольска в Татарстане. Что именно загорелось, не уточняется. В этом районе находятся распределительные центры Ozon, Wildberries и другие крупные объекты, отмечает Astra. Склад Wildberries в этом районе уже подвергался атаке 31 июля, но продолжил работу.
Утром атака дронов и возгорание зафиксированы в Уфе. По информации региональных властей, обломки БПЛА упали в уфимской промзоне, возник пожар, обошлось без пострадавших. Власти опровергли информацию о загрязнении воздуха из-за возникшего пожара. OSINT-эксперт Astra установил, что атаковано предприятие «Башнефть-Новойл» в Северной промзоне Уфы. На кадрах очевидцев видны БПЛА и густой дым от пожара на площадке завода. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» пришел к выводу, что в результате атаки были поражены две установки вторичной переработки нефти — комбинированная установка «ЖЕКСА» и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000. По оценке аналитиков, их возможная длительная остановка может существенно сократить производство высокооктановых компонентов бензина на предприятии. Объекты «Башнефти» уже неоднократно подвергались ударам БПЛА.
«КіберБорошно» опровергает информацию о поражении Сызранского НПЗ, опубликованную каналом накануне. На предприятии при восстановлении после прошлых атак произошла авария.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев 5 августа заявил, что в результате украинских атак за сутки в регионе пострадали 18 человек, в том числе пять сотрудников МЧС, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая была ранена во время обстрела Белгородского округа 31 июля, цитирует Шуваева «Интерфакс».
Exilenova+ сообщает, что ВС РФ активно патрулируют дороги на оккупированных территориях мобильными огневыми группами, из-за чего очереди на местных заправках значительно уменьшились. При этом отмечается, что эти группы несут потери от ударов украинских дронов.
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ пишет, что после июльских ударов СОУ по Керченской паромной переправе из пяти паромов, обеспечивавших поставки топлива в оккупированный Крым, в рабочем состоянии остались только два. По сведениям аналитиков, паромы «Лаврентий» и «Панагия» теперь используются как несамоходные баржи в барже-буксирном варианте. Проект публикует также спутниковые снимки паромов. Отмечается, что паромная переправа остается одним из немногих относительно безопасных способов доставки топлива в Крым, тогда как сухопутная трасса через оккупированные территории регулярно подвергается ударам.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 августа по 20:00 4 августа стало известно как минимум о 17 погибших и 170 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В беспилотном подразделении Нацгвардии Lasar’s Group рассказали, что уничтожили РСЗО БМ-27 «Ураган» на стыке Донецкой и Днепропетровской областей в момент, когда установка была заряжена и ехала на огневую позицию.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в украинском плену находятся граждане 51 страны, воевавшие на стороне России. По сведениям Русской службы Би-би-си, к началу июля 2026 года на войне на стороне России погибли как минимум 3589 иностранцев более чем из 40 стран.
Вооружения и военная техника
The Insider зафиксировал десятикратный рост ввоза в Россию сырья для литий-ионных аккумуляторов из Китая. Это свидетельствует о том, что в стране быстрыми темпами создается собственная индустрия производства батарей, которые в частности применяются в дронах.
О главных событиях войны 04 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Прорыв ВС РФ в Купянск-Узловой, российский дрон атаковал продавца фруктов в Херсоне, новые налёты на Wildberries. Что происходит на фронте
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