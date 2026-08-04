Прорыв ВС РФ в Купянск-Узловой, российский дрон атаковал продавца фруктов в Херсоне, новые налеты на Wildberries. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Российским военным остается до трассы Сумы – Харьков немногим более 7 км
- Юрий Котенок — ВС РФ смогли осуществить прорыв в Купянск-Узловой через Куриловку на левом берегу Оскола
- Украина начала возводить укрепления на границе с Беларусью и выстроила шесть рубежей обороны на пути к Чернигову
- В пригороде Днепра в результате атаки беспилотника загорелись склады с продуктами питания
- В Херсоне российский FPV-дрон атаковал продавца фруктов, он получил травмы от взрыва
- Ночью дроны атаковали три логистических центра в Московской, Ленинградской и Тверской областях
- В результате атаки БПЛА загорелся Сызранский НПЗ в Самарской области
- На украинские крылатые ракеты «Фламинго» начали устанавливать двигатели британского происхождения вместо украинских AI-25ТЛ
Обстановка на фронте
На сумском направлении российским военным остается до трассы Сумы – Харьков немногим более 7 км.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись у Рясного к юго-востоку от Сум. На этом участке от зоны российского контроля до трассы Сумы — Харьков остается чуть более 7 км.
На купянском направлении заявляется российский прорыв в Купянск-Узловой через Куриловку.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ прорвались в Купянск-Узловой через Куриловку на левом берегу Оскола и вышли к украинским переправам через реку. На карте DeepState Купянск-Узловой практически полностью контролируется СОУ, а Куриловка находится в «серой зоне».
Украина начала возводить укрепления на границе с Беларусью и выстроила шесть рубежей обороны на пути к Чернигову, пишет OSINT-исследователь Клеман Молен. По его мнению, строительство оборонительных линий на востоке страны завершено, и теперь украинцы взялись за второстепенные направления. Исследователь отдельно отмечает, что не наблюдает аналогичной активности на белорусской стороне границы.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 августа 137 средств воздушного нападения: 136 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (117 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 14 дронов в 14 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Количество пострадавших при атаке на объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, совершенной накануне, выросло до 16, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. Госпитализированы пять человек. В результате утреннего ракетного удара по пригороду Одессы, в том числе по «оживленному месту возле рынка», пострадали (1, 2) как минимум три человека. «Военкор» Котенок утверждает, что под удар ракет «Оникс» попал логистический терминал в Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск).
В пригороде Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) в результате атаки беспилотника накануне вечером произошел масштабный пожар — загорелись склады с продуктами питания. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Возник масштабный пожар. Эта атака уничтожила, в том числе склады украинского производителя мороженого «Ласунка». Во время пожара полностью сгорела продукция, которую готовили для отправки в магазины по всей стране, сообщают СМИ.
Накануне днем город Прилуки в Черниговской области был атакован тремя БПЛА, в результате осколочные ранения получил мужчина — его госпитализировали. Один удар пришелся по отделению почтового оператора «Нова Пошта», вызвав пожар, два других беспилотника атаковали склад c сельхозтехникой — там сгорели шесть грузовых автомобилей.
В результате удара по частным жилым домам и объектам инфраструктуры в Сумах погибли женщина и две девочки — 5 и 10 лет. Еще четыре человека пострадали, сообщили в ГСЧС. Из-за атак в Сумах и области произошло масштабное аварийное отключение света, сообщают в облэнерго. В некоторых районах города из-за обесточивания объектов горводоканала пропало водоснабжение, также остановлено движение троллейбусов.
В результате удара по жилому сектору города Николаева погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, среди них две девочки в возрасте 2 и 12 лет, сообщили в ГСЧС. В частном жилом доме возник пожар, разрушены два других частных дома, еще семь повреждены.
Утром в Херсоне FPV-дрон атаковал продавца фруктов. В результате 52-летний житель Николаевской области получил травмы от взрыва, контузию и осколочные ранения. В оправдание удара по гражданскому в Z-канале «От Мариуполя до Карпат» написали, что мужчина якобы передвигался на технике «двойного назначения» и перевозил «грузы двойного назначения».
22 человека пострадали в Краматорске в Донецкой области в результате сброса авиабомб, вероятно, ФАБ-250, на жилые и нежилые здания, сообщили (1, 2) местные власти.
Пророссийские каналы публикуют (1, 2) кадры ударов беспилотниками «Герань-4 Сикер» по судам в акватории Чёрного моря и в порту Николаев в Украине, а также по, как заявляется, замаскированному артиллерийскому орудию, складским помещениям, объектам ТЭК, подвижному железнодорожному составу и РЛС 79К6 «Пеликан».
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 3 августа 58 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря. В ночь на 4 августа были перехвачены 320 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом.
Количество пострадавших при падении дрона на пляже под Геленджиком накануне увеличилось до 58, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Госпитализирован 21 человек. Число погибших детей выросло до четырех, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.
Ночью дроны вновь атаковали сразу три логистических центра в Московской, Ленинградской и Тверской областях. В подмосковном Чехове погибли пять человек, еще десять пострадали, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. В промзоне у села Новосёлки беспилотники ударили по ряду объектов, после чего начались пожары. Одно из возгораний — на складе, подчеркнул глава региона. Издание Astra пишет, что загорелся складской комплекс в Новосёлках, где в том числе есть склад Wildberries — беспилотник, вероятно, попал по площадке перед ним. Между тем в промышленной зоне также находятся объекты множества других компаний, в том числе распределительный центр «Ленты». Помимо складов, написал Воробьёв, в промзоне загорелись электроподстанция и административное здание, а в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль.
Еще один склад Wildberries попал под удар в поселке Красный Бор в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе компании. На месте вспыхнул пожар, людей эвакуировали, прием поставок приостановлен. По словам губернатора Александра Дрозденко, один человек пострадал. На опубликованных кадрах виден большой столб дыма. Власти создали оперативный штаб в связи с ударом по складам, на месте работают спасатели. Позднее Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение склада Wildberries в Красном Бору.
Кроме того, в Ленинградской области был атакован распределительный центр «Ленты», пострадал водитель штабелера, возник пожар, передает «Интерфакс».
Еще один объект Wildberries поврежден в поселке Эммаусс в Тверской области. Как сообщили региональные власти, при отражении атаки обломок беспилотника частично разрушил стену склада. Сотрудники не пострадали, на месте работают экстренные службы.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков на заседании регионального правительства рассказал, что атакованный 2 августа склад Wildberries в поселке Новосемейкино полностью сгорел, все товары уничтожены.
За 17 дней атак Wildberries потерял 14 складов общей площадью более 1,5 млн м², подсчитало издание «Вёрстка». Это больше четверти складских площадей маркетплейса. Самой крупной потерей для компании стал склад площадью 250 тысяч м² в подмосковной Электростали, попавший под удар 18 июля.
По подсчетам украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», из 25 складов Wildberries в европейской части России и на Урале полностью уничтожены 12, повреждены еще пять.
Накануне в Чёрном море беспилотники атаковали связанный с Турцией ролкер NADEZHDA (IMO 7702657), выяснил The Insider с помощью сервиса Starboard Maritime Intelligence. На судне возник пожар, пострадали четыре члена экипажа. Всего на борту находились 22 человека, в том числе 13 граждан Турции. 47-летнее судно под флагом Камеруна регулярно курсировало между Самсуном и Новороссийском. Капитан Ялчын Шахин заявил, что ролкер атаковали шесть–семь украинских беспилотников, однако независимых подтверждений этому нет. Судно не следует путать с зарегистрированным в Новороссийске российским сухогрузом NADEZHDA (IMO 8611221): это разные суда с разными номерами IMO и характеристиками.
Стоимость перевозки российской нефти Urals из западных портов в Индию с середины июля выросла примерно на 50%. Судовладельцы избегают российских портов из-за атак на танкеры и возросших рисков в Чёрном море, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.
В результате атаки БПЛА загорелся Сызранский НПЗ в Самарской области, свидетельствует OSINT-анализ Astra. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев о последствиях атаки не сообщал, написав только об отмене беспилотной опасности в регионе. В результате атаки зафиксировано попадание по установке каталитического риформинга бензиновых фракций ЛЧ-35/11-600, утверждает проект «КіберБорошно». Установка производит важные компоненты бензина, без которых завод либо будет производить бензин более низкого качества, либо будет вынужден завозить аналогичные компоненты извне, что повлияет на цену конечного продукта, пишут аналитики.
Спутниковые снимки, опубликованные в украинском канале Exilenova+, показали, что в результате атаки на Рязанский НПЗ 29 июля 2026 года были выведены из строя две из четырех установок первичной переработки нефти.
Волгоградский НПЗ компании «Лукойл» полностью остановил переработку нефти после атаки дронов 31 июля. Как пишет The Moscow Times, об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника в отрасли. По словам собеседников агентства, в результате атаки были повреждены установки как первичной, так и вторичной переработки нефти.
Переработка нефти в России в июле упала до минимума более чем за 20 лет после рекордной серии ударов по НПЗ, пишет Bloomberg. По данным EA Analytics, производство снизилось до 3,91 млн баррелей в сутки — минимум с марта 2005 года. Energy Intelligence оценивает объем еще ниже — примерно в 3,6 млн баррелей, что соответствует уровню 2002 года. Это примерно на треть ниже среднего показателя для июля в 2020–2025 годах. За месяц были атакованы 18 российских НПЗ — на один больше предыдущего рекорда, установленного в мае. Удары также пришлись по пяти танкерам, пяти объектам портовой инфраструктуры и двум трубопроводам. Всего в июле зафиксировали 30 атак на нефтяные объекты — против рекордных 32 в мае.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 августа по 20:00 3 августа стало известно как минимум о 26 погибших и 210 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период. За июль в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 634 мирных жителя, не менее 4590 человек получили ранения различной степени тяжести.
Вооружения и военная техника
Постпред США при НАТО Мэтью Уиттакер сообщил, что США хотят обеспечить Украину средствами ПВО к зиме за счет запасов европейских союзников по НАТО или расширения производства ЗУР в самих США.
Украинское издание Defense Express обратило внимание, что, по данным Z-каналов, на украинские крылатые ракеты «Фламинго» начали устанавливать двигатели британского происхождения вместо украинских AI-25ТЛ. Издание отмечает, что это может позволить повысить дальность ракет и преодолеть «бутылочное горлышко» в их производстве.
О главных событиях войны 03 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Прорыв ВС РФ на харьковском направлении, девять человек погибли после атаки на Киев, удары по складам Wildberries. Что происходит на фронте
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