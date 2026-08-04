Прорыв ВС РФ в Купянск-Узловой, российский дрон атаковал продавца фруктов в Херсоне, новые налеты на Wildberries. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Российским военным остается до трассы Сумы – Харьков немногим более 7 км

Юрий Котенок — ВС РФ смогли осуществить прорыв в Купянск-Узловой через Куриловку на левом берегу Оскола

Украина начала возводить укрепления на границе с Беларусью и выстроила шесть рубежей обороны на пути к Чернигову

В пригороде Днепра в результате атаки беспилотника загорелись склады с продуктами питания

В Херсоне российский FPV-дрон атаковал продавца фруктов, он получил травмы от взрыва

Ночью дроны атаковали три логистических центра в Московской, Ленинградской и Тверской областях

В результате атаки БПЛА загорелся Сызранский НПЗ в Самарской области

На украинские крылатые ракеты «Фламинго» начали устанавливать двигатели британского происхождения вместо украинских AI-25ТЛ

Обстановка на фронте

На сумском направлении российским военным остается до трассы Сумы – Харьков немногим более 7 км.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись у Рясного к юго-востоку от Сум. На этом участке от зоны российского контроля до трассы Сумы — Харьков остается чуть более 7 км.

На купянском направлении заявляется российский прорыв в Купянск-Узловой через Куриловку.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ прорвались в Купянск-Узловой через Куриловку на левом берегу Оскола и вышли к украинским переправам через реку. На карте DeepState Купянск-Узловой практически полностью контролируется СОУ, а Куриловка находится в «серой зоне».

Украина начала возводить укрепления на границе с Беларусью и выстроила шесть рубежей обороны на пути к Чернигову, пишет OSINT-исследователь Клеман Молен. По его мнению, строительство оборонительных линий на востоке страны завершено, и теперь украинцы взялись за второстепенные направления. Исследователь отдельно отмечает, что не наблюдает аналогичной активности на белорусской стороне границы.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 4 августа 137 средств воздушного нападения: 136 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (117 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также одной баллистической ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и 14 дронов в 14 локациях, а также падение обломков в трех локациях.

Количество пострадавших при атаке на объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, совершенной накануне, выросло до 16, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. Госпитализированы пять человек. В результате утреннего ракетного удара по пригороду Одессы, в том числе по «оживленному месту возле рынка», пострадали (1, 2) как минимум три человека. «Военкор» Котенок утверждает, что под удар ракет «Оникс» попал логистический терминал в Черноморске (до 2016 года — Ильичёвск).

В пригороде Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) в результате атаки беспилотника накануне вечером произошел масштабный пожар — загорелись склады с продуктами питания. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Возник масштабный пожар. Эта атака уничтожила, в том числе склады украинского производителя мороженого «Ласунка». Во время пожара полностью сгорела продукция, которую готовили для отправки в магазины по всей стране, сообщают СМИ.

Накануне днем город Прилуки в Черниговской области был атакован тремя БПЛА, в результате осколочные ранения получил мужчина — его госпитализировали. Один удар пришелся по отделению почтового оператора «Нова Пошта», вызвав пожар, два других беспилотника атаковали склад c сельхозтехникой — там сгорели шесть грузовых автомобилей.

В результате удара по частным жилым домам и объектам инфраструктуры в Сумах погибли женщина и две девочки — 5 и 10 лет. Еще четыре человека пострадали, сообщили в ГСЧС. Из-за атак в Сумах и области произошло масштабное аварийное отключение света, сообщают в облэнерго. В некоторых районах города из-за обесточивания объектов горводоканала пропало водоснабжение, также остановлено движение троллейбусов.