Атакованное у Новороссийска судно оказалось тезкой российского сухогруза под санкциями Украины

Капитан Ялчын Шахин утверждает, что в атаке участвовали 6–7 беспилотников и что ее провела Украина. Независимых подтверждений его слов нет. В публикациях расходятся и детали маршрута: агентство IHA первоначально сообщило, что судно шло из Самсуна в Новороссийск и было атаковано примерно в 30 морских милях от российского порта. Главное управление морского транспорта Турции позднее заявило, что NADEZHDA, напротив, направлялась из Новороссийска в Самсун, а удар произошел примерно в 20 морских милях от порта.

IHA ошибочно передало название судна как NADHEZNA. Идентифицировать его удалось по номеру, типу, маршруту и другим данным. На спасательном круге в опубликованном агентством видео также видна надпись KRIBI. Криби указан в судовых реестрах как порт регистрации NADEZHDA. Судно построили в Дании в 1978 году, прежде оно называлось AMAZON. Его длина составляет около 119 м, оно предназначено для перевозки автомобилей, грузовиков и контейнеров.

В предполагаемое время атаки NADEZHDA не передавала доступные Starboard координаты. Сервис объединил период с 00:43 до 14:58 UTC 3 августа в эпизод «дрейфа и отсутствия AIS». Однако длительные разрывы сигнала не были необычными для этого судна: с мая 2020 года Starboard зафиксировал почти 322 дня без доступных AIS-данных.

У атакованного ролкера есть российский тезка — сухогруз NADEZHDA (IMO: 8611221), зарегистрированный в Новороссийске. Это два разных судна не только с разными номерами IMO, но и разных типов: атакованная NADEZHDA — 119-метровый ролкер, а российская NADEZHDA — 89-метровый универсальный сухогруз.