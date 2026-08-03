Атакованное у Новороссийска судно оказалось тезкой российского сухогруза под санкциями Украины

Беспилотники атаковали в Чёрном море судно типа ролкер, связанное с Турцией: пострадали четыре члена экипажа, на борту начался пожар. На судне находились 22 человека, включая 13 граждан Турции, сообщило Главное управление морского транспорта страны. The Insider с помощью данных сервиса Starboard Maritime Intelligence идентифицировал атакованное судно как NADEZHDA (IMO: 7702657) — 47-летний ролкер под флагом Камеруна, который регулярно курсировал между Самсуном и Новороссийском.
Экипаж эвакуировали в Новороссийск российские морские силы. По предварительным данным турецкого ведомства, состояние трех моряков могло быть тяжелым. Повреждения получили носовая часть судна и жилые помещения, пожар продолжался. Спасательную операцию на самом судне не начинали из-за сохранявшейся опасности новых атак беспилотников.
Капитан Ялчын Шахин утверждает, что в атаке участвовали 6–7 беспилотников и что ее провела Украина. Независимых подтверждений его слов нет. В публикациях расходятся и детали маршрута: агентство IHA первоначально сообщило, что судно шло из Самсуна в Новороссийск и было атаковано примерно в 30 морских милях от российского порта. Главное управление морского транспорта Турции позднее заявило, что NADEZHDA, напротив, направлялась из Новороссийска в Самсун, а удар произошел примерно в 20 морских милях от порта.
IHA ошибочно передало название судна как NADHEZNA. Идентифицировать его удалось по номеру, типу, маршруту и другим данным. На спасательном круге в опубликованном агентством видео также видна надпись KRIBI. Криби указан в судовых реестрах как порт регистрации NADEZHDA. Судно построили в Дании в 1978 году, прежде оно называлось AMAZON. Его длина составляет около 119 м, оно предназначено для перевозки автомобилей, грузовиков и контейнеров.
В предполагаемое время атаки NADEZHDA не передавала доступные Starboard координаты. Сервис объединил период с 00:43 до 14:58 UTC 3 августа в эпизод «дрейфа и отсутствия AIS». Однако длительные разрывы сигнала не были необычными для этого судна: с мая 2020 года Starboard зафиксировал почти 322 дня без доступных AIS-данных.
У атакованного ролкера есть российский тезка — сухогруз NADEZHDA (IMO: 8611221), зарегистрированный в Новороссийске. Это два разных судна не только с разными номерами IMO, но и разных типов: атакованная NADEZHDA — 119-метровый ролкер, а российская NADEZHDA — 89-метровый универсальный сухогруз.
Украина обвиняет российское судно NADEZHDA в перевозке зерна из оккупированных Бердянска, Керчи и Севастополя и в ноябре 2025 года ввела против него санкции. Российское судно также совершало рейсы между черноморскими портами России и Самсуном. Оно не передает доступные Starboard координаты с 7 января 2024 года, поэтому его нынешнее местонахождение по открытым данным неизвестно.
Украинские власти и военные по состоянию на вечер 3 августа публично не комментировали атаку на NADEZHDA и не брали на себя ответственность. О ней также не сообщал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадяр. При этом 30 июля он заявлял, что за месяц его подразделения атаковали еще четыре танкера, а с начала операции 6 июля — в общей сложности 205 судов в Азовском и Чёрном морях. Об ударах по российским сухогрузам и ролкерам ранее также сообщали СБУ и Силы специальных операций ВСУ.