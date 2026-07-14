Страховщики начали отказываться покрывать военные риски в Чёрном и Азовском морях — «Коммерсантъ»

Российские страховые компании в последние недели стали отказывать клиентам в страховании военных рисков при перевозках по Чёрному и Азовскому морям, сообщил «Коммерсанту» начальник отдела страхования грузов брокера Remind Дмитрий Грушин. По его данным, во втором квартале 2026 года тарифы в сегменте морского страхования грузов выросли в два-четыре раза, однако одним повышением расценок ситуацию уже не исправить.

Страховая сумма по одному контейнеру составляет $30–50 тысяч, а по дорогостоящим грузам, вроде энергоресурсов, может превышать $150 млн. Собеседник издания на страховом рынке отметил, что, по данным Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), за четыре месяца 2026 года убыточность в сегменте перестрахования рисков терроризма, диверсий и воздействия беспилотников достигла 2800%.

На этом фоне, пишет издание, в правительстве обсуждают, как компенсировать убытки от «актов агрессии». Минтранс, Минэнерго и ЦБ предлагают распространить действующий на аннексированных территориях механизм страхования военных рисков с господдержкой на морские суда и международные перевозки грузов морским и речным транспортом. Минфин же, ссылаясь на ограниченность бюджета, выступает за создание обществ взаимного страхования (ОВС) из заинтересованных судовладельцев и грузовладельцев, а также допускает формирование фонда компенсационных выплат за счет страхователей и страховых компаний.

Обострение проблемы связано с участившимися атаками на суда. Так, например, в ночь на 9 июля украинские дроны поразили в Азовском море сразу 14 судов, которые командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди назвал частью российского «теневого флота». А за 96 часов до этого, по его словам, были атакованы 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств.