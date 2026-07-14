Еще 11 российских судов попали под украинскую атаку в Азовском море в ночь на вторник

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался о поражении еще 11 судов в Азовском море. В общей сложности в этом районе за последние девять дней подбили более сотни гражданских судов.

В ночь на 14 июля под удар попали 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир.

В своем посте Бровди также объясняет: атаки на суда ограничивают доставку дефицитного бензина в аннексированный Крым, оставляя возможным его доставку только по железным дорогам или автомобильными цистернами. Последние способы достаточно рискованны, так как тоже могут попасть под украинские удары.

«Паралич „фидерного“ флота РФ („курьерские“ малые и средние плоскодонные танкеры длиной 140 метров, грузоподъемностью 7 тысяч тонн) как важной составляющей теневого флота РФ, по сути, делает невозможным вывоз на экспорт „черного золота“ с баз портовой нефтеперевалки и нефтебаз РФ по Волго-Донскому каналу и Азовскому морю к крупным танкерам», — пишет он.

Всего, как уточняет Бровди, за последние 9 дней беспилотники атаковали 116 судов.

На этом фоне утром 14 июля в пресс-службе российского Минтранса сообщили, что «предпринимают все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики» в Азовском море на фоне участившихся атак со стороны Украины.