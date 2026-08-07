ВС РФ пытаются обойти Малую Токмачку с запада, украинские военные «зачищают» берег реки Мокрые Ялы. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в приграничной полосе Харьковской области

На покровском направлении фиксируется увеличение активности российских малых пехотных групп на подступах к Доброполью

На южно-донецком направлении украинские военные постепенно «зачищают» берег реки Мокрые Ялы

На запорожском направлении российские войска пытаются обойти Малую Токмачку с западной стороны

После украинского налета в порту Тамани прекратил работу крупнейший в России терминал по перевалке пищевых грузов

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 238 014 человек

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Обстановка на фронте

На купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в приграничной полосе Харьковской области.

Минобороны РФ и группировка войск «Север» сообщают (1, 2) о захвате села Анискино на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, это село полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» менее чем на километр.

На покровском направлении фиксируется увеличение активности российских малых пехотных групп на подступах к Доброполью.

Исследователь под ником Playfra комментирует российский «флаговтык» в Черниговке (до сентября 2024 года — Красноярское). По его мнению, видео с флагами было снято в ходе «просачивания» несколько дней назад — тогда же, когда российских военных заметили в Водянском, однако было опубликовано только сейчас, чтобы создать видимость постепенного продвижения. По сведениям «Рыбаря», в Черниговке продолжаются бои, однако с учетом роста активности российских малых пехотных групп в канале прогнозируют выход к южным окраинам Доброполья в течение ближайших недель.

На южно-донецком направлении украинские военные постепенно «зачищают» берег реки Мокрые Ялы.

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку кадров ударов по украинским военным к востоку от Новохатского и сделал вывод, что украинские военные зачистили значительную часть берега реки Мокрые Ялы. На карте DeepState указанный участок относится к «серой зоне».

«Рыбарь» утверждает, что украинские малые группы продолжают «просачиваться» по российскому образцу на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, однако пока не достигают успехов и не имеют возможности закрепиться. По оценке авторов канала, на направлении сложилась обширная «серая зона», в которой малые группы пытаются уничтожить друг друга и имеют возможности для взаимного проникновения в тылы.

На запорожском направлении российские войска пытаются обойти Малую Токмачку с западной стороны.

«Сливочный каприз» приводит геопривязку места обстрела российской позиции на западных подступах к Малой Токмачке и делает вывод о продвижении ВС РФ примерно на 3 км около города в ходе вероятного обходного маневра.