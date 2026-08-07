ВС РФ пытаются обойти Малую Токмачку с запада, украинские военные «зачищают» берег реки Мокрые Ялы. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в приграничной полосе Харьковской области
- На покровском направлении фиксируется увеличение активности российских малых пехотных групп на подступах к Доброполью
- На южно-донецком направлении украинские военные постепенно «зачищают» берег реки Мокрые Ялы
- На запорожском направлении российские войска пытаются обойти Малую Токмачку с западной стороны
- После украинского налета в порту Тамани прекратил работу крупнейший в России терминал по перевалке пищевых грузов
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 238 014 человек
- The Moscow Times — вознаграждения за вербовку контрактников на войну с Украиной выплачивают 56 российских регионов
- В ЕС разрешили Украине закупать зенитные ракеты в третьих странах за счет европейских кредитных средств
Обстановка на фронте
На купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в приграничной полосе Харьковской области.
Минобороны РФ и группировка войск «Север» сообщают (1, 2) о захвате села Анискино на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, это село полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» менее чем на километр.
На покровском направлении фиксируется увеличение активности российских малых пехотных групп на подступах к Доброполью.
Исследователь под ником Playfra комментирует российский «флаговтык» в Черниговке (до сентября 2024 года — Красноярское). По его мнению, видео с флагами было снято в ходе «просачивания» несколько дней назад — тогда же, когда российских военных заметили в Водянском, однако было опубликовано только сейчас, чтобы создать видимость постепенного продвижения. По сведениям «Рыбаря», в Черниговке продолжаются бои, однако с учетом роста активности российских малых пехотных групп в канале прогнозируют выход к южным окраинам Доброполья в течение ближайших недель.
На южно-донецком направлении украинские военные постепенно «зачищают» берег реки Мокрые Ялы.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку кадров ударов по украинским военным к востоку от Новохатского и сделал вывод, что украинские военные зачистили значительную часть берега реки Мокрые Ялы. На карте DeepState указанный участок относится к «серой зоне».
«Рыбарь» утверждает, что украинские малые группы продолжают «просачиваться» по российскому образцу на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, однако пока не достигают успехов и не имеют возможности закрепиться. По оценке авторов канала, на направлении сложилась обширная «серая зона», в которой малые группы пытаются уничтожить друг друга и имеют возможности для взаимного проникновения в тылы.
На запорожском направлении российские войска пытаются обойти Малую Токмачку с западной стороны.
«Сливочный каприз» приводит геопривязку места обстрела российской позиции на западных подступах к Малой Токмачке и делает вывод о продвижении ВС РФ примерно на 3 км около города в ходе вероятного обходного маневра.
Начальник штаба 11-го армейского корпуса Сергей Собко станет заместителем главкома ВСУ Михаила Драпатого, пишет «Українська правда» со ссылкой на источники в СОУ. Издание напоминает, что 17 июля, вскоре после увольнения Михаила Фёдорова с должности министра обороны, Собко резко высказался по поводу проблем в украинской армии. Назначение положительно восприняли, например, украинский волонтер Сергей Стерненко и украинский военный, автор канала «Бахмутський Демон 👹».
Из 425-го ОШП «Скеля», в последнее время отметившегося громкими скандалами, приказом главнокомандующего ВСУ уже перераспределили более 2 тысяч человек в пользу других подразделений, нуждающихся в пополнении, рассказала украинская журналистка Юлия Кириенко. Также по ее сведениям, «Скеля» не вошла в состав вновь созданных Сил быстрого реагирования ВСУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 7 августа 147 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (114 БПЛА — 78% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 29 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
В результате удара по станции Лозовая в Харьковской области накануне утром погибли мужчины 52 и 59 лет, еще 11 человек пострадали, сообщили в Национальной полиции Украины. Двое погибших — работники железной дороги, раненые — железнодорожники и пассажиры. Повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав, сообщила «Укрзалізниця». В Минобороны РФ подтвердили удары по подстанции в Лозовой и по железнодорожному локомотиву, «перевозившему военные грузы для ВСУ».
Четыре человека погибли в результате ударов по Днепропетровской области накануне, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. В Павлограде удар был нанесен по складам логистических компаний, в результате два человека погибли, еще семеро пострадали. Три человека погибли из-за удара по Вишнёвской общине Каменского района. Еще трое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Z-каналы публикуют видео удара по эшелону в селе Вишнёвое.
Утром был атакован рынок в Белопольской общине в Сумской области, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Известно о 10 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Днем под удар попал Изюм в Харьковской области — два человека погибли, еще четыре пострадали, возник пожар, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 6 августа 281 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря. В ночь на 7 августа были перехвачены 203 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областями, Крымским полуостровом, Краснодарским краем, Пермским краем, Татарстаном, Башкортостаном и акваторией Чёрного моря.
Беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Читатели E1.ru рассказали об утренних взрывах около склада маркетплейса в Чкаловском районе на южной окраине Екатеринбурга. На складе начался пожар, кадры очевидцев публикует украинский канал Exilenova+. Губернатор Денис Паслер и полпред президента в Уральском округе Артём Жога (1, 2) пишут, что на крышу логистического центра упали три БПЛА, эвакуировано около 800 работников, обошлось без пострадавших. В самой компании атаку также подтвердили, сообщив, что большинство товаров на складе не пострадало. Это уже второй удар по логистическому центру маркетплейса в Екатеринбурге, первый пришелся по прилежащей к нему парковке 25 июля.
Склад Wildberries в Зеленодольске в Татарстане, который дважды попадал под удар беспилотников, перестал работать. Об этом в соцсетях сообщили (1, 2, 3) работники склада, продавцы, рекламщики и перевозчики, заметило издание «Важные истории». Склад больше недоступен для продавцов и покупателей, с него начали вывозить товар. Обе атаки — 31 июля и 5 августа — масштабных повреждений складу не нанесли.
Telegram-каналы публикуют видео последствий удара 5 августа по складу в Алексине в Тульской области — от склада почти ничего не осталось.
С 7 августа добровольная страховка заказов Wildberries для продавцов включает новый риск: повреждение или утрату товара из‑за терактов, диверсий и атак беспилотников, а также их последствий. The Insider изучил новую версию документа. Максимальная компенсация составит 50 тысяч рублей за единицу товара, но не более 100 тысяч рублей за один страховой случай. Точный размер выплаты страховая компания определит после обращения продавца. На рассмотрение заявления и перечисление денег отводится до 14 дней. Незаказанные остатки на складах по этой программе не страхуются.
Один из крупнейших в России производителей упаковки для молочной продукции АО «Праймкартонпак» приостановил работу после пожара, произошедшего во время атаки беспилотников на Ленинградскую область 24 июля, пишут «Ведомости». Предприятие расположено в промзоне «Уткина заводь» во Всеволожском районе. Издание Astra показало, как сейчас выглядит здание логистического комплекса, где в том числе находился склад Wildberries.
Ночью аннексированный Крым подвергся налету беспилотников. Взрывы и стрельбу МОГ слышали в Феодосии, Севастополе, включая район мыса Фиолент, Керчи, Малореченском и Гвардейском. По сведениям Telegram-канала «Крымский ветер», в Феодосии удар, вероятно, пришелся по скоплению техники в районе бывшего 13-го военного городка, а на аэродроме Гвардейское загорелся склад ГСМ и началась детонация боеприпасов. В Генштабе ВСУ отчитались об ударах по РЛС раннего обнаружения вблизи Оленевки на западе Крыма, а также по месту хранения, подготовки и запуска ударных дронов в районе поселка Гвардейское.
В ГУР сообщили, что поразили в Крыму ЗРПК «Панцирь-С1» с помощью FPV-дрона, запущенного с БЭК.
Днем в Ялте БЭК атаковали (1, 2) порт, там фиксируется сильный пожар. Один из морских дронов обезвредили, пишет издание «Крым.Реалии» со ссылкой на местные «власти». Z-каналы утверждают, что речь идет не о БЭК-камикадзе, а о катерах с контейнерами БПЛА.
Пять человек пострадали в результате атак на разные населенные пункты Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
Расположенный в порту Тамань крупнейший в России специализированный терминал по перевалке пищевых грузов, принадлежащий группе компаний «Эфко», прекратил работу после налета дронов в ночь на 30 июля. Как сообщили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе компании, в результате удара на объекте произошел пожар и сейчас терминал не работает.
Анализ российских мониторинговых каналов, проведенный OSINT-проектом DroneBomber, зафиксировал около 1500 сообщений об обнаружении и перехвате украинских дронов над Москвой и областью. Согласно анализу, около 93% дронов (приблизительно 1400) сбивали на первой и второй линиях обороны в пределах области. Еще примерно 6% (около 100) долетали до третьей линии у Московской кольцевой автодороги. В саму Москву проник только один дрон. На картах, сопровождающих материал, видно плотное расположение мест перехватов вокруг столицы и позиции российских систем ПВО. Аналитики отмечают, что подходы тестировались по всем направлениям, но открытых коридоров для прорыва обнаружено не было.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 августа по 20:00 6 августа стало известно как минимум о 15 погибших и 175 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 238 014 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. Анализ показывает, что от 35% до 67% имен погибших из Якутии, Татарстана и Башкортостана ни разу не упоминались ни в заявлениях чиновников, ни в постах в социальных сетях.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в период с декабря 2025 года по июль 2026 года включительно потери ВС РФ убитыми и ранеными от украинских дронов составили 253 438 человек, а общая численность пополнений за тот же период составила 245 139 человек. Таким образом, за это время численность российской группировки сократилась на 8 299 человек. Мадяр называет такой баланс «неудовлетворительным» и считает необходимым и дальше наращивать поражение российской живой силы.
На Троекуровском кладбище в Москве 5 августа похоронили генерал-майора Валерия Плохотнюка. По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», он погиб 1 августа при взрыве в ресторане Balzi Rossi. «Медиазона» подтвердила по государственным реестрам, что Плохотнюк умер в день взрыва.
К августу 2026 года вознаграждения за вербовку контрактников на войну с Украиной выплачивают 56 российских регионов — почти вдвое больше, чем годом ранее, подсчитало издание The Moscow Times. Сильнее всего выплаты выросли в дотационной Смоленской области — примерно в десять раз. В 38 регионах такие вознаграждения закреплены официальными актами, еще в 19 регионах рекрутеров нанимают через частные агентства.
Вооружения и военная техника
В ЕС разрешили Украине закупать ЗУР в третьих странах за счет кредитных средств, предоставленных блоком, в случае если такие ракеты отсутствуют в странах — членах Евросоюза. Между тем, по информации Financial Times, Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским отказал в просьбе передать Украине ЗУР для ЗРК Patriot, сославшись на то, что США сами испытывают нехватку этих ракет и нуждаются в них для защиты американских объектов и стран Персидского залива на случай возобновления войны с Ираном.
О главных событиях войны 6 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Российские войска продвигаются к Доброполью, налет беспилотников на НПЗ в Ярославле. Что происходит на фронте
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