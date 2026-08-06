Российские войска продвигаются к Доброполью, налет беспилотников на НПЗ в Ярославле. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья к северу от Покровска
- На запорожском направлении сообщается о захвате ВС РФ новых позиций к востоку от Степногорска
- Украинские беспилотники атаковали НПЗ установленной мощностью 15 млн тонн в год в Ярославле
- «КіберБорошно» — для перехвата ракет «Фламінго» в воздух поднимались российские самолеты ДРЛОиУ А-50У
- Politico — обмен разведданными между Украиной и США восстановлен в полном объеме
- Из-за военных рисков на маршруте в Новороссийск введены многократно превышающие стоимость фрахта страховые надбавки
- «Важные истории» и «Вёрстка» — в августе-сентябре 2024 года в Курской области погибли не менее 77 срочников
- В России развернули серийное производство ракет РМ-48У из отслуживших срок ЗУР для ЗРК С-300 и С-400
Обстановка на фронте
На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург) на Добропольском выступе к востоку от города Доброполье.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» подтвердил геопривязку российских «флаговтыков» в селе Черниговка (до сентября 2024 года — Красноярское) к югу от Доброполья. На карте DeepState этот участок обозначен как подконтрольный СОУ на удалении в 3–4 км от «серой зоны».
На запорожском направлении сообщается о захвате ВС РФ новых позиций к востоку от Степногорска.
Российский военблогер Анатолий Радов заявляет, что ВС РФ взяли под контроль Павловку к востоку от Степногорска. Согласно карте DeepState, Павловка остается под украинским контролем и отстоит на 1,5 км от «серой зоны».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 августа 105 средств воздушного нападения: 101 беспилотника типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (66 БПЛА — 65% — были сбиты или подавлены), а также двух ракет «Оникс» и двух противорадиолокационных ракет Х-31П. Зафиксированы попадания одной ракеты «Оникс» и 29 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в пяти локациях. Остальные ракеты цели не достигли.
По сообщению Минэнерго Украины, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. В Донецкой области в результате атаки на энергетический объект накануне ранения получил энергетик.
Ночью БПЛА атаковали жилой квартал в Балаклее в Харьковской области. ГСЧС сообщает о гибели трех человек. В двух домах возникли пожары, повреждены соседние домовладения.
В результате удара по жилому дому в Запорожье пострадали четыре человека, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.
У берегов Одессы атакован торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Один человек погиб, еще трое пострадали. Повреждения получил корпус судна, на борту возник пожар. Экипаж эвакуирован на берег.
В Сумах, по информации главы городской военной администрации Сергея Кривошеенко, пострадали 12 человек из-за «прилетов» семи КАБ. Еще одна авиабомба была уничтожена средствами ПВО. Повреждены торговые центры, пять магазинов, три частных дома, пять легковых автомобилей, разбиты окна 10 многоэтажных домов.
В результате массированной атаки на город Тростянец в Сумской области 4 августа пострадали два человека, серьезные повреждения получила железнодорожная инфраструктура.
Пророссийские каналы публикуют кадры применения реактивных беспилотников «Герань-5» по, как заявляется, логистическому центру почтового оператора «Нова пошта» и складу ГСМ в Новгороде-Северском в Черниговской области, газокомпрессорной станции в селе Жабки в Полтавской области, а также по сухогрузу в акватории Чёрного моря.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 5 августа 200 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном, Башкортостаном, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря. В ночь на 6 августа были перехвачены 605 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Накануне в результате «прилета» беспилотника по частному дому в селе Козыревка в Курской области один человек погиб, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ночью Ярославская область подверглась самой массированной атаке беспилотников за всё время войны, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, «ликвидированы все 93 беспилотника», однако «из-за упавших обломков» произошло попадание по резервуарам нефтеперерабатывающего завода. Также, пишет Евраев, загорелись три частных дома, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили, пострадали четыре человека. Telegram-каналы зафиксировали (1, 2, 3) пожар на территории НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез» (он же «Славнефть-ЯНОС»), принадлежащего «Славнефти». Завод занимает пятое место в стране по установленной мощности — около 15 млн тонн нефти в год.
Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS подтверждает возгорание на заводе и фиксирует тепловые аномалии на территории соседнего предприятия «Ярославский технический углерод» им. В.Ю. Орлова — крупнейшего в России производителя сажи для шинной промышленности. В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили атаку на НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Генштаб ВСУ отчитался об атаках на два НПЗ: «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле и накануне — «Башнефть-Новойл» в Уфе.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв сообщил об отражении атаки беспилотников. По его словам, из-за «падения обломков беспилотника незначительно поврежден» фасад логистического комплекса Wildberries. В Калининском округе также повреждены несколько хозяйственных построек. Никто не пострадал.
В Нижегородской области четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате работы РЭБ: беспилотник врезался в дерево, и разлет осколков вызвал пожар в квартире в жилом доме, рассказал губернатор Глеб Никитин.
Днем мониторинговые каналы зафиксировали крылатые ракеты типа «Фламінго», которые пролетели над Пермским краем в сторону Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее Z-каналы писали о пяти ракетах этого же типа, которые были сбиты над Свердловской и Челябинской областями. По информации украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», для перехвата «Фламінго» в воздух поднимались российские самолеты ДРЛОиУ А-50У.
Опубликован спутниковый снимок полностью уничтоженного склада Wildberries в поселке Новосемейкино в Самарской области в результате атаки 2 августа.
По информации Politico, обмен разведданными между Украиной и США восстановился до прежнего уровня после сокращения в 2025 году, что позволяет более эффективно наносить дальнобойные удары по России.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил вчера днем, что вверенные ему подразделения за предыдущие 48 часов поразили 13 энергоузлов, в том числе 11 электроподстанций и одну тяговую подстанцию на оккупированной территории материковой Украины, а также газораспределительную станцию в Крыму. По его подсчетам, число энергообъектов, пораженных СБС на оккупированных территориях с 1 июля, возросло до 201.
В рамках объявленной в мае 2026 года Михаилом Фёдоровым, занимавшим тогда должность министра обороны Украины, программы «Логистический локдаун» за июль бойцами 412-й бригады Nemesis было поражено и уничтожено почти 500 единиц автотехники и около 400 мотоциклов и военных багги. FPV-дроны бригады атакуют грузовики, автомобили и багги вблизи линии фронта, а дроны Hornet и Morrigan наносят удары «миддлстрайк» по тыловым трассам.
Морские перевозчики, работающие на направлении Турция — Новороссийск, начали вводить надбавки из-за военных рисков. Такие надбавки уже появились у трех морских линий и составляют от $500 до $1000 за стандартный 20-футовый контейнер, в то время как в обычное время фрахт на этом направлении стоит $250–400 за контейнер, пишет «Коммерсантъ».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 августа по 20:00 5 августа стало известно как минимум о 37 погибших и 186 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Как минимум 77 срочников погибли в августе и сентябре 2024 года в ходе боев в приграничье Курской области после вторжения ВСУ, выяснили издания «Важные истории» и «Вёрстка». На момент гибели срочникам было 18–25 лет, большинство погибших — 20-летние. Еще 33 солдата срочной службы остаются пропавшими без вести.
Вооружения и военная техника
Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что Варшава готовит 50-й пакет военной помощи Украине, несмотря на кризис в польско-украинских отношениях. Подробностей о содержимом пакета он не привел.
Украинское издание «Оборонка» рассказывает, что в России развернули серийное производство ракет РМ-48У из отслуживших срок ЗУР для ЗРК С-300 и С-400, которые применяются для ударов по Киеву наряду с ракетами ОТРК «Искандер» и «Циркон». По данным издания, такие ракеты не отличаются точностью при ударах по наземным целям, однако их осколочная боевая часть очень опасна.
О главных событиях войны 5 августа 2026 года — в предыдущей сводке: СОУ пытаются выкурить ВС РФ из подвалов в Купянске, в Воронежскую область перебрасывают ракетчиков из КНДР. Что происходит на фронте
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