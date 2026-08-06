Российские войска продвигаются к Доброполью, налет беспилотников на НПЗ в Ярославле. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья к северу от Покровска

На запорожском направлении сообщается о захвате ВС РФ новых позиций к востоку от Степногорска

Украинские беспилотники атаковали НПЗ установленной мощностью 15 млн тонн в год в Ярославле

«КіберБорошно» — для перехвата ракет «Фламінго» в воздух поднимались российские самолеты ДРЛОиУ А-50У

Politico — обмен разведданными между Украиной и США восстановлен в полном объеме

Из-за военных рисков на маршруте в Новороссийск введены многократно превышающие стоимость фрахта страховые надбавки

«Важные истории» и «Вёрстка» — в августе-сентябре 2024 года в Курской области погибли не менее 77 срочников

В России развернули серийное производство ракет РМ-48У из отслуживших срок ЗУР для ЗРК С-300 и С-400

Обстановка на фронте

На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Нового Шахова (до 2016 года — Розы Люксембург) на Добропольском выступе к востоку от города Доброполье.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» подтвердил геопривязку российских «флаговтыков» в селе Черниговка (до сентября 2024 года — Красноярское) к югу от Доброполья. На карте DeepState этот участок обозначен как подконтрольный СОУ на удалении в 3–4 км от «серой зоны».

На запорожском направлении сообщается о захвате ВС РФ новых позиций к востоку от Степногорска.

Российский военблогер Анатолий Радов заявляет, что ВС РФ взяли под контроль Павловку к востоку от Степногорска. Согласно карте DeepState, Павловка остается под украинским контролем и отстоит на 1,5 км от «серой зоны».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 августа 105 средств воздушного нападения: 101 беспилотника типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (66 БПЛА — 65% — были сбиты или подавлены), а также двух ракет «Оникс» и двух противорадиолокационных ракет Х-31П. Зафиксированы попадания одной ракеты «Оникс» и 29 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в пяти локациях. Остальные ракеты цели не достигли.

По сообщению Минэнерго Украины, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. В Донецкой области в результате атаки на энергетический объект накануне ранения получил энергетик.

Ночью БПЛА атаковали жилой квартал в Балаклее в Харьковской области. ГСЧС сообщает о гибели трех человек. В двух домах возникли пожары, повреждены соседние домовладения.

В результате удара по жилому дому в Запорожье пострадали четыре человека, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров.