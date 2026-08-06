НПЗ в Ярославле загорелся после крупнейшего налёта дронов на регион. Минобороны отчиталось о 605 сбитых беспилотниках за ночь

Ярославская область в ночь на 6 августа пережила самую массированную атаку украинских беспилотников за всё время войны, о чем сообщил губернатор Михаил Евраев. OSINT-каналы зафиксировали возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе. О пожаре рассказали и жители Тверской области.
Беспилотники нанесли (1, 2) удар по «Ярославнефтеоргсинтезу», принадлежащему «Славнефти». Предприятие занимает пятое место в стране по мощности и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год, а его владелец «Славнефть» на 99,7% поделен поровну между «Роснефтью» и «Газпромом». По подсчетам Astra, с начала 2026 года завод горел как минимум шестой раз — до этого возгорания фиксировали 28 марта, 26 апреля, 8 и 22 мая, а также 6 и 16 июля.
Сообщения о поражении НПЗ и фотографии с дымом Евраев не прокомментировал. Он ограничился заявлением о том, что ПВО справилась с 88 дронами. Выезд из Ярославля в сторону Москвы власти региона закрыли, а из повреждений губернатор назвал сгоревший частный дом, выбитые стекла в нескольких зданиях и пострадавшие автомобили.
Тепловые аномалии система NASA FIRMS зафиксировала не только на площадке НПЗ, но и на территории соседнего завода «Ярославский технический углерод» имени В.Ю. Орлова — крупнейшего в России производителя сажи для шинной промышленности. Однако данные FIRMS не позволяют отличить пожар от штатного горения — на производстве технического углерода постоянно работают высокотемпературные реакторы, которые сами по себе регулярно могут давать засветку в спутниковых системах мониторинга. Ни власти, ни само предприятие о происшествиях на заводе не сообщали.
Кроме того, в Тверской области обломки беспилотника упали на фасад склада Wildberries, как утверждают местные власти. Пострадавших, по их словам, нет. Еще несколько хозпостроек обломки разрушили в Калининском округе на юго-востоке области, а опубликованные жителями кадры пожара в частном секторе Astra привязала к деревне Палкино на границе с Тверью. Ранее, в ночь на 4 августа, дроны уже повредили объекты Wildberries сразу в трех регионах — Московской, Ленинградской и Тверской областях, причем в подмосковном Чехове тогда погибли пять человек.
Всего Минобороны отчиталось о 605 сбитых за ночь дронах. Кроме Ярославской и Тверской областей, их перехватывали еще в 16 регионах и аннексированном Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин дважды за ночь сообщал об уничтожении дронов на подлете к столице, насчитав в сумме шесть аппаратов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о более чем двух десятках целей над шестью районами. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ярославля, Иванова, Нижнего Новгорода, Пензы, Тамбова и Саратова.