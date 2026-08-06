НПЗ в Ярославле загорелся после крупнейшего налёта дронов на регион. Минобороны отчиталось о 605 сбитых беспилотниках за ночь

Ярославская область в ночь на 6 августа пережила самую массированную атаку украинских беспилотников за всё время войны, о чем сообщил губернатор Михаил Евраев. OSINT-каналы зафиксировали возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе. О пожаре рассказали и жители Тверской области.

Беспилотники нанесли (1, 2) удар по «Ярославнефтеоргсинтезу», принадлежащему «Славнефти». Предприятие занимает пятое место в стране по мощности и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год, а его владелец «Славнефть» на 99,7% поделен поровну между «Роснефтью» и «Газпромом». По подсчетам Astra, с начала 2026 года завод горел как минимум шестой раз — до этого возгорания фиксировали 28 марта, 26 апреля, 8 и 22 мая, а также 6 и 16 июля.