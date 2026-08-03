В результате падения беспилотника на пляже под Геленджиком погибли шесть человек, 47 пострадали

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что упали обломки БПЛА, однако на опубликованных кадрах виден целый беспилотник. По его данным, 17 пострадавших доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что четверо госпитализированных, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

На опубликованных Telegram-каналами видео заметно, как беспилотник резко теряет высоту, переворачивается и падает на пляж. Перед этим на записи слышны очереди, похожие на огонь автоматического оружия. Судя по траектории, аппарат не направлялся к находившимся на пляже людям, а мог потерять управление после повреждения или воздействия средств РЭБ.

К такому же выводу пришли эксперты, с которыми поговорило «Агентство». Представитель CIT предположил, что беспилотник был поврежден зенитным огнем. OSINT-аналитик Кирилл Михайлов обратил внимание, что звук стрельбы прекращается в тот момент, когда аппарат начинает падать. По его словам, это может указывать на то, что по БПЛА вела огонь мобильная огневая группа, однако по записи невозможно определить, попали ли в него. Эксперт также отметил, что при штатном полете даже по ошибочно заданным координатам такой резкий маневр выглядел бы необычно.

Очевидцы рассказали изданию 93.RU, что не слышали сирен перед падением беспилотника. Одна из находившихся на пляже женщин сообщила, что люди не успели уйти и спрятались за уступом, накрывшись лежаками. Другие очевидцы говорили о звуках стрельбы и взрыве, от которого задрожали здания. Глава Геленджика объявил беспилотную опасность в 08:34, а через десять минут сообщил о ее отмене.

В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб. Прокуратура Геленджика заявила, что контролирует оказание помощи пострадавшим. Кондратьев назвал произошедшее целенаправленной атакой на мирных жителей, однако приведенные им данные не позволяют установить первоначальную цель беспилотника.