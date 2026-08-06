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Знакомый главкома ВКС — генерал-майор Валерий Плохотнюк — умер в день взрыва в ресторане в Москве. Вероятно, его похоронили 5 августа

The Insider
Фото: Валерий Плохотнюк

Фото: Валерий Плохотнюк

Похороны генерал-майора Валерия Плохотнюка прошли на столичном Троекуровском кладбище 5 августа. Об этом первым сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Судя по данным госреестров, изученных The Insider, он погиб 1 августа — в день взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, где праздновал свой день рождения главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Александр Чайко.

По данным «ВЧК-ОГПУ», Плохотнюка похоронили накануне, 5 августа. Плохотнюк был ранее заместителем командующего 49-й армией, но как минимум с осени 2022-го по 2025 годы работал в НИИ автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина, который занимается разработкой IT-решений для Минобороны. 

Ранее, еще в 2010-х годах, Плохотнюк был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Сегодня же, по данным канала, прошли похороны Даниила Передрия — зятя Чайко. О смерти Передрия было известно и ранее: в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появились сведения о прекращении деятельности ИП «в связи со смертью» именно 1 августа. Это также подтвердило «Агентство».

В случае с Плохотнюком, как обнаружил The Insider, его ИНН был признан недействительным в день взрыва в Balzi Rossi. «ВЧК-ОГПУ» также пишет, что и Передрий, и Плохотнюк погибли в результате взрыва. Примечательно, что в изученных The Insider базах данных, есть данные о связях Чайко и Плохотнюка, но их характер неизвестен. 

Иллюстрация к материалу

При этом ранее СМИ предположили, что прошедшие «в условиях секретности» похороны на Троекуровском кладбище 5 августа были похоронами генерал-лейтенанта Игоря Ерусалимова. Цитировали при этом украинского OSINT-блогера Necro Mancer, нашедшего пост о прощании с генералом в районном чате. 

Сейчас этот пост удален, а издание «Вёрстка» пишет, что сообщение о смерти и прощании с генералом может быть сфальсифицировано. Корреспондент издания дозвонилась по номеру телефона, который принадлежит Ерусалимову. Предположительно, трубку поднял именно генерал, который попросил «ничего не писать» про него. 

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на первом этаже высотки на Кудринской площади в Москве произошел вечером 1 августа. Позднее выяснилось, что свое 55-летие там отмечал главком ВКС РФ Александр Чайко. При взрыве погибли пять человек, еще 19 получили ранения. 

Чайко назначили главкомом ВКС в мае 2026 года. В начале полномасштабного вторжения в Украину он командовал Восточным военным округом и группировкой войск «Восток», наступавшей на Киев со стороны Беларуси. В марте ЕС внес Чайко в санкционный список как одного из ответственных за массовые убийства мирных жителей в Буче. В Брюсселе тогда отмечали, что он был самым высокопоставленным российским военным в Украине, когда российские войска вошли в город.

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