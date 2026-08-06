Знакомый главкома ВКС — генерал-майор Валерий Плохотнюк — умер в день взрыва в ресторане в Москве. Вероятно, его похоронили 5 августа

Похороны генерал-майора Валерия Плохотнюка прошли на столичном Троекуровском кладбище 5 августа. Об этом первым сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Судя по данным госреестров, изученных The Insider, он погиб 1 августа — в день взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, где праздновал свой день рождения главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Александр Чайко.

По данным «ВЧК-ОГПУ», Плохотнюка похоронили накануне, 5 августа. Плохотнюк был ранее заместителем командующего 49-й армией, но как минимум с осени 2022-го по 2025 годы работал в НИИ автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина, который занимается разработкой IT-решений для Минобороны.

Ранее, еще в 2010-х годах, Плохотнюк был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Сегодня же, по данным канала, прошли похороны Даниила Передрия — зятя Чайко. О смерти Передрия было известно и ранее: в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появились сведения о прекращении деятельности ИП «в связи со смертью» именно 1 августа. Это также подтвердило «Агентство».

В случае с Плохотнюком, как обнаружил The Insider, его ИНН был признан недействительным в день взрыва в Balzi Rossi. «ВЧК-ОГПУ» также пишет, что и Передрий, и Плохотнюк погибли в результате взрыва. Примечательно, что в изученных The Insider базах данных, есть данные о связях Чайко и Плохотнюка, но их характер неизвестен.