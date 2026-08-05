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Новости

Информация о смерти затя главкома ВКС Чайко появилась в госреестре — «Агентство». Вероятно, он погиб при взрыве на дне рождения тестя

The Insider
Даниил Передрий. Фото: «Агентство»

Даниил Передрий. Фото: «Агентство»

Сведения о смерти Даниила Передрия, зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко, появились в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. На это обратило внимание «Агентство». В выписке из реестра говорится, что деятельность индивидуального предпринимателя прекращена 1 августа 2026 года «в связи со смертью».

Скриншот выписки из ЕГРИП

Скриншот выписки из ЕГРИП

The Insider

Скриншот выписки из ЕГРИП
Скриншот выписки из ЕГРИП

27-летний Даниил Передрий был женат на дочери главкома ВКС Марии Чайко (Передрий). Ранее «Вёрстка» писала, что 25-летняя Мария могла пострадать при взыве, который произошел в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа. В списке пострадавших, который в тот же вечер опубликовал связанный с силовиками Telegram-канал «112», значились Мария П., 25 лет, с открытой черепно-мозговой травмой и Даниил П., 27 лет (без уточнений о характере травм).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли пять человек, в том числе женщина-курьер, которая принесла в ресторан бомбу, замаскированную под подарок, и остановивший ее охранник. 19 человек были ранены. Российские власти не сообщали, что за мероприятие проходило в ресторане. Между теми Z-блогеры писали, что целью атаки мог быть главком ВКС Чайко.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое во время подготовки ресторана к празднику. На стене за сценой видна надпись «Александр 55», фразу повторяет человек за кадром. Чайко исполнилось 55 лет 27 июля.

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