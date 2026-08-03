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МИД РФ назвал взрыв в ресторане Balzi Rossi попыткой запугать итальянцев. В Италии это назвали «ложью» и напомнили, что поддерживают Киев

The Insider
Ресторан Balzi Rossi. Фото: afisha.ru

Ресторан Balzi Rossi. Фото: afisha.ru

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, произошедший вечером в субботу, 1 августа, был направлен на запугивание работающих там итальянцев, утверждается в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале российского посольства в Италии. Это сообщение также перепостил МИД РФ.

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев.

Теперь стало уже окончательно ясно, что взрыв в ресторане Balzi Rossi и другие теракты в России, в Монако, в других местах — это свидетельство того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе, и по Италии в частности».

В сообщении отмечается, что шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери и его команда не пострадали.

Как передает итальянское агентство Ansa, на заявление российских дипломатов отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, назвав его «колоссальной ложью».

«Утверждение, что нападение на итальянский ресторан в Москве было совершено „для запугивания итальянцев“, — это колоссальная ложь. Зачем украинцам запугивать итальянцев, если наша страна поддерживает Киев?»

Как сообщалось ранее, взрыв в Balzi Rossi произошел во время частной вечеринки, посвященной дню рождения: неизвестная женщина принесла коробку, сообщив, что это подарок. Охранник начал проверять посылку, и тогда раздался взрыв. Погибли женщина-курьер, охранник и другие люди — в общей сложности сообщалось о пяти жертвах. Еще 19 человек были ранены.

По данным СМИ и каналов (как российских, так и украинских), в Balzi Rossi на Кудринской площади отмечали день рождения командующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко. Пострадал ли он, неизвестно. Российские власти подтвердили факт взрыва в ресторане, но подробностей не сообщали.

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