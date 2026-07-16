Раненный в Монако миллиардер Ермолаев заявил, что покушение организовали сотрудники ГУР, и поблагодарил Зеленского за внимание к делу

Украинский миллиардер Вадим Ермолаев, получивший тяжелые ранения в результате взрыва 29 июня, заявил о причастности к этому покушению группы сотрудников ГУР. Об этом говорится в письме, опубликованном французской газетой Nice-Matin. Распечатанное и подписанное рукой Ермолаева письмо было передано юридической фирмой Dynasty Law & Investment, представляющей интересы бизнесмена; его подлинность подтверждена также властями Монако.

«На основании информации, предоставленной нам в ходе расследования, мы убеждены, что действующие сотрудники Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины непосредственно причастны к этому покушению. Имеющиеся на данный момент доказательства также указывают на то, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но включает в себя и сотрудников ГУР. Некоторые из них, как полагают, близки к нынешнему или бывшему руководству службы».

Ермолаев в письме поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского «за личное внимание, которое он уделяет этому вопросу, и за уже оказанную помощь. <...> Эта поддержка очень много значит для нас».

«Это заявление не направлено ни против Украины, ни против украинского народа. Украина зависит от доверия своих союзников. Ни одно учреждение, ни одна разведывательная служба, ни один государственный чиновник не могут быть поставлены выше закона. Мои адвокаты и я будем продолжать в полной мере сотрудничать со следственными органами и предоставлять им всю информацию, которая может помочь установить истину».

Ермолаев подтвердил, что в результате взрыва он сам, его партнерша Анна Несобина и их 13-летний сын получили тяжелые травмы:

«Моя партнерша Анна получила чрезвычайно серьезные травмы с необратимыми последствиями <ранее сообщалось, что ей пришлось ампутировать ноги — The Insider>. Наш сын получил тяжелые ожоги, переломы и травмы. Я госпитализирован в реанимацию, и только сейчас наступила длительная ремиссия. Для каждого из нас последующие месяцы и годы будут отмечены хирургическими вмешательствами, лечением и реабилитацией. Это чудо, что мы выжили. Взрыв был настолько сильным, что сорвал металлические ограждения и разрушил каменные ступени нашего дома. Это не было предупреждением. Это было покушение на убийство».

29 июня, когда семья вошла в подъезд своего дома в Монако, сработало взрывное устройство. По данным следствия, бомбу в рюкзаке принесла и оставила гражданка Украины Анастасия Березовская, которая вскоре покинула Монако и вернулась на родину, где вскоре была убита.

Украинские правоохранительные органы, начавшие собственное расследование в отношении Березовской, которая была объявлена в розыск по линии Интерпола, выяснили, что после возвращения в Украину она общалась с двумя мужчинами, в том числе действующим офицером ГУР. Эти двое неоднократно переводили средства на крипто- и банковские счета Березовской, что может указывать на их причастность к организации покушения в Монако, сообщали в СБУ.

В ходе допроса задержанный сотрудник ГУР Владислав Реут признался, что вместе с подельником, бывшим сотрудником СБУ Виталием Жиковичем, совершил убийство Березовской. Тело женщины с огнестрельными ранениями нашли 6 июня под Киевом. Подозреваемый заявил, что руководство спецслужбы не было проинформировано о его контактах с Березовской и что он действовал по собственной инициативе.

14 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, писала, что украинское следствие считает Реута и Жиковича организаторами взрыва в Монако. Офис генерального прокурора Украины сообщил изданию, что официально им пока объявлено только подозрение в убийстве Березовской.

58-летний Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. По данным Forbes-Украина, в 2021 году занимал 45-е место в списке ста самых богатых украинцев с состоянием $220 млн. По данным украинских СМИ, в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Ермолаева и компании «Алеф-Виналь-Крым», которая управляет крымскими активами одного из крупнейших украинских производителей алкоголя — группы «Алеф-Виналь». Эта компания известна как производитель вин под брендами «Золотая Амфора» и Villa Krim, коньяков Klinkov и «Жан-Жак», водки GreenDay. По данным украинских властей, компания вела деятельность в аннексированном Крыму.