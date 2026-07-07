СБУ подтвердила задержание офицера ГУР по делу об убийстве подозреваемой в покушении на миллиардера Ермолаева в Монако

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила гибель Анастасии Березовской, которая подозревалась в организации покушения на украинского миллиардера Вадима Ермолаева в Монако. В сообщении спецслужбы также подтверждается, что задержаны два человека: действующий сотрудник ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ранее 7 июля «Украинская правда» сообщала со ссылкой на источники о задержании этих людей и о том, что тело Березовской нашли накануне под Киевом.

Как сообщает СБУ, после взрыва в Монако, в результате которого Ермолаев, его спутница и 13-летний сын получили тяжелые ранения, правоохранительные органы Украины начали собственное расследование. Они выяснили, что Березовская, которую Интерпол объявил в розыск, приехала в Украину 1 июля. Следствие установило маршруты ее передвижения и круг общения. Выяснилось, что после возвращения в страну она общалась со своей семьей и еще двумя мужчинами — офицером ГУР и бывшим сотрудником правоохранительных органов. Эти двое неоднократно переводили средства на крипто- и банковские счета Березовской, что может указывать на их причастность к организации покушения в Монако, отмечает СБУ.

В ходе допроса задержанный сотрудник ГУР признался, что вместе с подельником совершил убийство Березовской. Он заявил, что руководство спецслужбы не было проинформировано о его контактах с Березовской и что он действовал по собственной инициативе. При обыске в доме второго фигуранта, бывшего сотрудника правоохранительных органов, нашли подвал, «похожий на комнату пыток». Благодаря показаниям одного из подозреваемых нашли тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову.

«Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация предоставлена следственным органам Княжества Монако», — говорится в заявлении СБУ.

Взрыв в подъезде дома в Монако произошел вечером 29 июня. 2 июля стало известно, что Интерпол выдал ордер на арест 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской. По версии следствия, она привела взрывное устройство в действие дистанционно. Перед этим Березовская, переодевшись в мужскую одежду, несколько раз приходила к этому дому, чтобы разведать обстановку.

Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. В 2021 году занимал 45-е место в списке ста самых богатых украинцев в списке Forbes-Украина (с состоянием $220 млн). По данным украинских СМИ, в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Ермолаева и его компании «Алеф-Виналь-Крым», которая вела деятельность в аннексированном Крыму.