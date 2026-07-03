Интерпол назвал имя подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако

По версии следствия, женщина привела взрывное устройство в действие дистанционно. Она дожидалась появления Ермолаева с семьей, будучи неподалеку, а перед тем как привести взрывное устройство в действие, обернулась, чтобы проверить, находятся ли там жертвы. Перед этим она, переодевшись в мужчину, несколько раз была около этого дома, чтобы разведать обстановку.

По словам замгенпрокурора Монако, «по всей видимости» Березовская действовала не одна. Сразу после взрыва в княжестве арестовали двоих мужчин, но доказательств их участия не нашли и отпустили. Есть ли в деле другие подозреваемые и кто именно, не уточняется.

По последним данным, Березовская сейчас находится в Германии.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла произошел вечером 29 июня. В результате пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города, его спутница и 13-летний сын. Женщине ампутировали обе ноги.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Ермолаева и компании «Алеф-Виналь-Крым», которая управляет крымскими активами одного из крупнейших украинских производителей алкоголя — группы «Алеф-Виналь». Эта компания известна как производитель вин под брендами «Золотая Амфора» и Villa Krim, коньяков Klinkov и «Жан-Жак», водки GreenDay. По данным украинских властей, компания вела деятельность в аннексированном Крыму.

В апреле этого года эстонский суд признал сына Ермолаева Артура виновным в организации мошеннических кол-центров в Украине. С 2019 по 2022 год эти кол-центры заработали не меньше €100 млн, предлагая жителям разных стран несуществующие инвестиционные предложения. Ермолаева приговорили к 5 годам тюрьмы, из которых 4 месяца и 26 дней он должен отбыть немедленно, а остальную часть срока сможет не отбывать, если не совершит нового преступления в течение пятилетнего испытательного срока. Ермолаев находился под стражей с декабря 2025 года, поэтому свой реальный срок он уже отсидел.