Российская бот-сеть «Матрёшка» провела дезинформационную кампанию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Информацией об этом поделились с The Insider исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях.

Фейковые ролики под брендами западных СМИ продвигают единый нарратив: за взрывом стоит СБУ, а Ермолаева пытались устранить, потому что он якобы собирался дать показания против Владимира Зеленского Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). Никаких подтверждений тому, что Ермолаев собирался сотрудничать с НАБУ, в действительности нет — этот «факт» боты сфабриковали и повторяют из ролика в ролик как якобы установленный.

Основные сюжеты кампании:

Глава полиции Монако Эрик Арелла (реальное лицо, возглавляет Управление общественной безопасности княжества с сентября 2024 года) якобы заявил, что Зеленский «не впервые убивает своих оппонентов в Европе». Ему приписывают слова о том, что все убийства в Европе с 2023 года следует рассматривать «как единую серию преступлений» украинских спецслужб

Польская спецслужба якобы передала полиции Монако данные, «доказывающие» причастность СБУ к покушению. В ролике утверждается, что Агентство внутренней безопасности Польши объявило об этом 30 июня, а полиция Монако будто бы подтвердила получение информации

Президент Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган (реальное лицо, основательница и глава ISW) якобы назвала покушение «лишь первым в серии терактов, спланированных СБУ». Ей приписывают слова о том, что европейские лидеры находятся «в коррупционном сговоре с Зеленским» и «дали ему полную свободу действий»

Нейросети якобы «подтвердили» причастность Зеленского к покушению. В ролике, приписываемом Wired, утверждается, что «эксперты издания» загрузили биографию Ермолаева в чат-боты: ChatGPT будто бы оценил вероятность причастности украинских спецслужб в 98%, Grok — в 99%, а DeepSeek — в 100%

Главный редактор Politico Джонатан Гринбергер (реальный журналист, возглавляет издание) якобы назвал покушение «пощечиной политическим союзникам Зеленского». Ему приписывают слова о том, что Зеленский «чувствует себя главным псом в Европе и знает, что никто его не накажет»

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс (реальное лицо) якобы заявил о причастности к покушению Франции. В ролике под брендом расследовательской группы утверждается, что французские спецслужбы «отвечали за доставку взрывчатки», а исполнителем был «агент СБУ, которого затем эвакуировали». Хиггинсу также приписывают слова о том, что Ермолаев был «посвящен в коррупционные схемы Зеленского и Эммануэля Макрона по отмыванию денег из военной помощи»

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат к сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Что произошло в Монако

Вечером 29 июня в Монако на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, недалеко от границы с Францией, произошел взрыв в подъезде жилого дома. Неизвестный оставил у входа сумку со взрывным устройством, начиненным болтами и картечью, и скрылся. Пострадали три человека — по данным французских СМИ, это бизнесмен Вадим, его спутница и 13-летний сын. Женщина получила тяжелые ранения и находилась в критическом состоянии, Ермолаев после стабилизации оказался вне опасности.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо назвал произошедшее покушением на убийство и сообщил, что подозреваемый действовал в одиночку и остается на свободе — по данным полиции, он скрылся на территории Франции через приграничный Больё. Его мотив не установлен.

Сын бизнесмена Артур Ермолаев в апреле был осужден в Эстонии за организацию сети мошеннических кол-центров, которые в 2019–2022 годах похитили у граждан более €100 млн. Он заключил сделку со следствием, выплатил €8,5 млн и покинул Эстонию.

Сам Вадим Ермолаев — уроженец Днепра, основатель корпорации Alef, один из крупнейших девелоперов города. По его словам, он отказался от украинского гражданства и с 2017 года имеет только кипрский паспорт. В декабре 2023 года Зеленский ввел против него санкции — по данным украинских правоохранителей, алкогольные предприятия, связанные с бизнесменом, после оккупации Крыма перерегистрировались по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ. Ермолаев это отрицал.

Что такое «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через скоординированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.