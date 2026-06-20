Кремлевская сеть ботов «Матрешка» начала кампанию, нацеленную на раскол между странами Балтии и остальной Европой, а также между ЕС и Украиной. Боты распространяют в соцсети Twitter (X) и Bluesky фейковые видео, замаскированные под контент известных европейских СМИ и рассказывающие о якобы возникших между Евросоюзом и странами Балтии разногласиях из-за «одержимости русофобией» балтийских политиков. Также боты публикуют фейковые обложки западных изданий с соответствующими заголовками. Об этом The Insider рассказал проект «Блокировщик ботов» (antibot4navalny).
В одном из видео, в котором используется символика французского издания Le Figaro, утверждается, что депутат Европарламента от эстонской Партии реформ Урмас Паэт раскритиковал французских предпринимателей, выступивших за временное снятие санкций с России «для того, чтобы оживить французскую экономику», на что главный редактор Le Figaro Алексис Брезе назвал его «одержимым антироссийской риторикой».
Еще одно видео, которое «Матрешка» выдает за контент Польского телевидения (TVP), касается другого евродепутата из Эстонии — Свена Миксера, который якобы обвинил польские власти в противодействии Украине из-за того, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отменить решение о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии).
Такое решение Зеленского действительно вызвало большой скандал: президент Польши Кароль Навроцкий даже лишил Зеленского ордена Белого Орла после совещания с Капитулом ордена, сочтя это нарушением «обязанности поддерживать честь этой высшей государственной награды». При этом Навроцкий подчеркнул, что в войне с Россией Польша по-прежнему поддерживает Украину и не намерена прекращать помогать ей. Реакция Миксера из видео также не имеет ничего общего с реальностью.
Болезненное отношение к УПА в Польше восходит к так называемой Волынской резне — массовому убийству поляков на территории исторической области Волынь (сегодня Ровненская, Волынская и часть Тернопольской областей Украины) в 1942–1943 годах. Тогда по приказу местного руководства УПА были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 до 100 тысяч человек. Несмотря на многократные попытки примирения и совместного исследования этих событий, предпринятые Польшей и Украиной после обретения суверенитета, их оценка до сих пор остается предметом ожесточенных споров.
За два дня до начала этой кампании началась другая, и мишенью ее снова стал эстонский политик, глава евродипломатии Кая Каллас. В одном из таких роликов, замаскированном под видео эстонского медиа Postimees, используется фейковая цитата предшественника Каллас Жозепа Борреля. Тот якобы прокомментировал планируемую реформу европейской дипломатии, заявив, что «ни один евродепутат не поддерживает Каю Каллас», и назвал страны Балтии «теплицей антироссийского ресентимента в Евросоюзе».
Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией, писало, что французские и немецкие власти обсуждают реформу Европейской службы внешних связей и лишение Каллас полномочий. Однако эти настроения связаны не с «антироссийским ресентиментом», а с дублированием функций между службой внешних связей, национальными министерствами иностранных дел и управлениями внешних связей Еврокомиссии и Евросовета.