Такое решение Зеленского действительно вызвало большой скандал: президент Польши Кароль Навроцкий даже лишил Зеленского ордена Белого Орла после совещания с Капитулом ордена, сочтя это нарушением «обязанности поддерживать честь этой высшей государственной награды». При этом Навроцкий подчеркнул, что в войне с Россией Польша по-прежнему поддерживает Украину и не намерена прекращать помогать ей. Реакция Миксера из видео также не имеет ничего общего с реальностью.

Болезненное отношение к УПА в Польше восходит к так называемой Волынской резне — массовому убийству поляков на территории исторической области Волынь (сегодня Ровненская, Волынская и часть Тернопольской областей Украины) в 1942–1943 годах. Тогда по приказу местного руководства УПА были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 до 100 тысяч человек. Несмотря на многократные попытки примирения и совместного исследования этих событий, предпринятые Польшей и Украиной после обретения суверенитета, их оценка до сих пор остается предметом ожесточенных споров.

За два дня до начала этой кампании началась другая, и мишенью ее снова стал эстонский политик, глава евродипломатии Кая Каллас. В одном из таких роликов, замаскированном под видео эстонского медиа Postimees, используется фейковая цитата предшественника Каллас Жозепа Борреля. Тот якобы прокомментировал планируемую реформу европейской дипломатии, заявив, что «ни один евродепутат не поддерживает Каю Каллас», и назвал страны Балтии «теплицей антироссийского ресентимента в Евросоюзе».