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Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла после переименования подразделения ВСУ в честь УПА

The Insider
Фото: commons.wikimedia.org / Adrian Grycuk

Фото: commons.wikimedia.org / Adrian Grycuk

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, сообщает Reuters. Решение было принято после того, как Зеленский переименовал одно из подразделений Вооруженных сил Украины в честь Украинской повстанческой армии (УПА), бойцы которой во время Второй мировой войны убивали поляков.

Отмечается, что решение Навроцкого может спровоцировать серьезный дипломатический кризис между Польшей и Украиной. Его обнародовали за несколько дней до конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в польском Гданьске.

Навроцкий написал:

«С учетом того, что президент Владимир Зеленский согласился присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины название „Герои УПА“, <...> я принял решение лишить президента Украины ордена Белого орла».

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение Польши ошибкой. В пятницу он написал в Facebook:

«Решение лишить президента Украины ордена Белого орла — стратегическая ошибка президента Польши, которая выгодна только Москве».

УПА считается в Украине символом борьбы за независимость от Москвы — формирование воевало как против СССР, так и против нацистской Германии. Польша же обвиняет УПА в участии в Волынской резне 1943–1945 годов, когда, по ее данным, украинские националисты убили около 100 тысяч поляков. В ответных убийствах погибли и тысячи украинцев.

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